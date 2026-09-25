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Цветелина Пенкова от Вашингтон: ЕС настоява за справедливо облагане на мултинационалните компании

Цветелина Пенкова от Вашингтон: ЕС настоява за справедливо облагане на мултинационалните компании

25 Септември, 2026 10:08 354

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Българският евродепутат бе част от делегация на Европейския парламент в САЩ по въпроси от данъчната и търговската политика

Цветелина Пенкова от Вашингтон: ЕС настоява за справедливо облагане на мултинационалните компании - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българският евродепутат от БСП и Групата на социалистите и демократите Цветелина Пенкова беше част от делегация на Комисията по данъчни въпроси (FISC) на Европейския парламент на посещение в САЩ. Евродепутатите обсъдиха с представители на американските институции и бизнеса ключови въпроси в данъчните и търговските отношения между ЕС и САЩ.

Във Вашингтон делегацията проведе срещи с представители на американското Министерство на финансите, Съвета по икономически въпроси към Белия дом, Сената, Международния валутен фонд и Американската търговска камара, както и с представители на бизнеса, изследователски центрове и експерти.

Сред основните теми бяха глобалното минимално облагане на печалбите на мултинационалните компании, предложено от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), облагането на дигиталната икономика, конкурентоспособността и борбата с укриването на данъци.

Въпреки различията по част от тези въпроси, имаме конкретна основа за сътрудничеството. Постигнатото споразумение за глобалното минимално облагане от 15% е важна стъпка. За България това има пряко значение – при корпоративен данък от 10% новите международни правила ни дават възможност да събираме допълнителни приходи от големите мултинационални компании, които осъществяват дейност у нас“, заяви Пенкова.

Сериозни различия остават по отношение на облагането на дигиталната икономика. По време на срещите беше обсъдена европейската позиция данъчното облагане да отчита и пазара, от който големите мултинационални компании реализират приходите си. Американската страна, от своя страна, се противопоставя на националните данъци върху цифровите услуги, въведени от някои европейски държави.

Европейският пазар е един от най-големите и платежоспособни в света. Американските технологични компании имат огромен достъп до него и печелят от европейските потребители. Затова трябва да намерим общо решение, което гарантира справедливо облагане и равни условия за европейските и американските компании. Продължавам да отстоявам принципа, че данъците трябва да се плащат там, където се генерират печалбите“, посочи българският евродепутат.

В рамките на разговорите беше поставен и въпросът за митата и отражението им върху трансатлантическата търговия. Пенкова подчерта необходимостта от предвидима търговска политика като условие за развитието на дългосрочни партньорства между ЕС и САЩ.

В щата Делауеър делегацията разговаря с представители на местната изпълнителна власт, юридическата и академичната общност и неправителствения сектор. Обсъдени бяха корпоративната система на щата, прозрачността за собствеността на компаниите и мерките срещу укриването на данъци. Пенкова постави акцент върху неравнопоставеността при обмена на данъчна информация между ЕС и САЩ и необходимостта от по-ефективна координация и реципрочност.

Срещите бяха важни за продължаването на двустранния диалог, но и за да дадем ясен сигнал, че равнопоставеността, предвидимостта и прозрачността трябва да бъдат основата за нашите търговски отношения“, заключи Цветелина Пенкова.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu


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