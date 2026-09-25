Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
САЩ »
Иран е предложил на САЩ седемдневен план за отваряне на Ормузкия проток
  Тема: Иранската криза

Иран е предложил на САЩ седемдневен план за отваряне на Ормузкия проток

25 Септември, 2026 10:07 986 7

  • ормузки проток-
  • абас арагчи-
  • иран-
  • сащ-
  • доналд тръмп

Представител на Белия дом заяви, че се водят „позитивни и конструктивни разговори чрез посредниците“

Иран е предложил на САЩ седемдневен план за отваряне на Ормузкия проток - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иран е представил на Съединените щати седемдневен план за отваряне на Ормузкия проток при изпълнение на определени условия, заяви иранският външен министър Абас Арагчи пред журналисти в кулоарите на Общото събрание на ООН, цитиран от американски медии, предаде БТА.

„Представихме на Съединените щати чрез посредници план, според който, ако бъдат изпълнени определени условия, Ормузкият проток ще бъде отворен в края на седмия ден и преговорите ще бъдат възобновени“, каза Арагчи.

Той отказа да уточни условията, но заяви, че те не надхвърлят договореното между двете страни през юни.

Предложението е предадено на Вашингтон чрез посредник, съобщиха „Ню Йорк Таймс“ и Си Ен Ен, цитирани от ДПА. Представител на Белия дом заяви пред телевизията, че се водят „позитивни и конструктивни разговори чрез посредниците“.

Иранските държавни медии съобщиха, че Арагчи е изложил условията на Техеран за отваряне на протока. Сред тях са незабавно вдигане на американската военноморска блокада край иранското крайбрежие, освобождаване на всички замразени ирански активи и прекратяване на войната по всички фронтове.

Представители на САЩ и Иран проведоха разговори във вторник в кулоарите на Общото събрание на ООН – първите подобни преговори от месеци насам.

Контролът над Ормузкия проток, ключов маршрут за световните доставки на петрол и втечнен природен газ, остава един от основните спорни въпроси между Вашингтон и Техеран.

Междувременно регистрираните преминавания на търговски кораби през протока са намалели до девет в четвъртък спрямо 14 в сряда, съобщи Ройтерс, позовавайки се на предварителни данни за проследяване на корабоплаването. Осем кораба са излезли от Персийския залив и един е влязъл в него. Средният брой преминавания за последните десет дни е 18.

Данните не обхващат кораби, които евентуално преминават с изключени транспондери. Преди началото на войната на 28 февруари през протока обичайно са преминавали около 125 големи търговски кораба дневно, а маршрутът е обслужвал около една пета от световните доставки на суров петрол и втечнен природен газ.

През протока Баб ел Мандеб в четвъртък са отчетени 26 преминавания, почти без промяна спрямо предходния ден, сочат данни на аналитичната компания „Кплер“ (Kpler).

Нарушенията в доставките увеличават натиска и върху прехвърлянето на петрол от кораб на кораб в Оманския залив. Според търговски източници и анализатори, цитирани от Ройтерс, тези операции са достигнали пределите на капацитета си, след като Саудитска Арабия е пренасочила износ от Червено море.

След атаката срещу нефтопровода „Изток-Запад“ на 13 септември, която спря износа от пристанище Янбу, „Сауди Арамко“ (Saudi Aramco) е продала над 60 млн. барела петрол за претоварване между кораби край Сохар, Оман, през септември и октомври.

Според данни на „Кплер“ саудитският износ на суров петрол през Ормузкия проток се очаква да достигне 3,6 млн. барела дневно през септември спрямо около 900 000 барела дневно през август. Увеличението засилва търсенето на супертанкери и повишава транспортните разходи.

Дневната ставка за наемане на много голям танкер за суров петрол по маршрута от Близкия изток до Китай е достигнала рекордните 1,27 млн. долара в понеделник, сочат данни на Ел Ес И Джи (LSEG).

Според аналитичната компания „Вортекса“ (Vortexa) една операция по прехвърляне на товар между кораби вече отнема близо десет дни спрямо пет до седем дни по-рано. Забавянията насочват купувачите към алтернативни места за претоварване край Индия и Малайзия или към директни доставки до рафинериите.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 става все по зле заради сащ

    12 3 Отговор
    САЩ ако не бяха нападнали Иран въобще няше да има такива простотии и цени.Вече завинаги ще е по-зле за петрола от преди американския тероризъм.Ще играят вече яко такси или срив на световната западна икономика и световна брутална инфлация.

    10:14 25.09.2026

  • 2 даже и за папагалене не ставате

    8 1 Отговор
    Седем точков бе не седемдневен говорилни и слуги на запада...

    10:19 25.09.2026

  • 3 ирански ядрени чалми

    3 6 Отговор
    Ще клекнат фанатиците!

    Коментиран от #7

    10:22 25.09.2026

  • 4 Ционистите

    2 0 Отговор
    няма да позволят мирното уреждане на този военен фарс. Израел и прокситата му в САЩ ще работят за удължаване на тази война с години.

    10:34 25.09.2026

  • 5 Цвете

    1 1 Отговор
    ТЕЗИ, КОИТО ЗАДЪРЖАТ ОРМУЗКИЯ ПРОЛОМ СА ЕДНИ РЕКЕТЬОРИ.КРАЙНО ВРЕМЕ Е ДА СЕ ВЗЕМЕ ПО СЕРИОЗНО РЕШЕНИЕ.ТЕ СЕ ГАВРЯТ С МИЛИОНИ ПО СВЕТА.😠

    10:34 25.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ъъъ

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "ирански ядрени чалми":

    "Ще клекнат фанатиците!"

    Ще клекнат, но Сащ-исаните ще трябва да келекнат първи.... Щото последната глупост на Тръмп е, да иранците дан позволели на американска "делегация" да инспектира ядрените съоръжения на Иран....И Арагчи е съгласен ,но иска иранци да инспектират израелските ядрени съоръжения... 🤣

    10:40 25.09.2026