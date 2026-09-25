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Британски училища въведоха мерки за сигурност заради децата на Хари и Меган

Британски училища въведоха мерки за сигурност заради децата на Хари и Меган

25 Септември, 2026 12:15 454 3

  • принц хари-
  • меган маркъл-
  • деца-
  • мерки за сигурност-
  • училища

Децата на принц Хари и Меган Маркъл се оказаха в центъра на нови мерки за сигурност около обучението им във Великобритания

Британски училища въведоха мерки за сигурност заради децата на Хари и Меган - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Принц Арчи и принцеса Лилибет са започнали обучение в ново училище, след като семейството е преценило, че ежедневното пътуване до предишното място може да създаде допълнителни рискове.

Според информацията причината е свързана с маршрута и трафика в района на Оксфорд. Екипът по сигурността на семейството е изразил опасения, че редовното пътуване по един и същ маршрут може да направи придвижването на децата по-предвидимо.

Това е довело до решение за промяна на училището.

Случаят привлече внимание във Великобритания заради необходимостта да бъде намерен баланс между нормалния живот на децата и мерките за сигурност около тях.

Принц Хари и Меган Маркъл от години поставят въпроса за сигурността на семейството си сред основните си приоритети.

В случая става дума конкретно за безопасността при ежедневното придвижване на децата и за риска, свързан с предвидимите маршрути.


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