Шарън Стоун вече не се вижда като секссимвол: Извървях дълъг път (ВИДЕО)

Холивудската актриса Шарън Стоун говори за пътя си отвъд имиджа на секссимвол, който я съпътства след световния успех на еротичния трилър „Първичен инстинкт“ от 1992 г. 68-годишната звезда беше сред отличените на събитието Variety Power of Women в хотел Beverly Hills в Лос Анджелис за своята благотворителна дейност и подкрепата си за правата на жените.

Пред Page Six Шарън Стоун заяви, че жените притежават значително влияние чрез решенията, които вземат всеки ден, включително в семейството и отглеждането на децата. Според актрисата от „Казино“ тази сила трябва да бъде използвана „по състрадателен, обмислен и смислен начин“.

По време на церемонията Стоун обърна специално внимание на работата си с Американския съюз за граждански свободи (ACLU). Актрисата припомни и собствения си път в Холивуд, започнал далеч от привилегированата среда на филмовата индустрия.

„Аз съм продукт на американската мечта“, заяви Шарън Стоун, припомняйки, че баща ѝ Джоузеф Уилям Стоун е работил във фабрика в Пенсилвания и е израснал при сериозни финансови затруднения.

Актрисата коментира и образа, който определяше публичното ѝ присъствие в продължение на десетилетия. „Извървях целия път от това да бъда секссимвол“, каза Стоун, която след „Първичен инстинкт“ затвърди кариерата си с продукции като „Казино“, „Зов за завръщане“ и „Сливър“.

Шарън Стоун беше сред няколко известни жени от развлекателната индустрия, отличени от Variety за обществената и благотворителната си дейност. Певицата и телевизионна водеща Дженифър Хъдсън получи признание за работата на The Jennifer Hudson Foundation, а актрисата и комик Мелиса Маккарти беше отличена за подкрепата си за Joyful Heart Foundation, организация, която помага на преживели домашно насилие.

Актрисата, продуцент и предприемач Иса Рей получи наградата Entertainment Entrepreneur of the Year. Създателката на сериала „Несигурни“ подчерта в речта си значението на това известните личности да използват влиянието си, за да подкрепят други творци, проекти и общности.

Сред отличените беше и телевизионната звезда Пейдж Десорбо, която получи Variety Courage Award за застъпничеството си за жертви на домашно насилие.

Церемонията Variety Power of Women събра редица известни имена от Холивуд, сред които Селма Блеър, Джена Дюан и Лорън Греъм. Водещ на събитието беше американската комедиантка Илиза Шлезингър.