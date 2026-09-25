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Най-жестоките български владетели: Закони и кръв

Най-жестоките български владетели: Закони и кръв

25 Септември, 2026 14:45 1 246 12

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От чашата от череп на хан Крум до безмилостните екзекуции на боляри при Цар Борис I – как суровите методи на средновековните ни държавници спасиха и изковаха съдбата на България

Най-жестоките български владетели: Закони и кръв - 1
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Средновековната българска история е изпълнена със славни победи, но и с невиждана за съвременните стандарти свирепост. Понятието „морал“ през Средновековието е имало съвсем други измерения. За да оцелее една държава, притисната между мощни империи, нейните водачи често е трябвало да действат с желязна ръка. Кои са най-жестоките български владетели и защо техните безмилостни актове остават запечатани в летописите?

Хан Крум: Закони, кръв и чаша от череп

Хан Крум Страшни (управлявал 803–814 г.) остава в историята като символ на безкомпромисност както към враговете, така и към собствения си народ. След грандиозната победа в Битката при Върбишкия проход през 811 г., където загива византийският император Никифор I Геник, Крум извършва акт на върховна триумфална жестокост. Той заповядва главата на Никифор да бъде отсечена, а от черепа му – обкован със сребро – пие вино заедно със своите боляри.

Освен на бойното поле, Крум проявява жестокост и в държавното управление. Според исторически източници като Свидас (Suidas Lexicon), той въвежда първите писмени закони, които предвиждат изкореняване на лозята срещу пиянството, рязане на крайници за крадците и чупене на пищялите на клеветниците.

Цар Борис I: Избиването на 52 болярски рода

Светият цар Борис I Михаил (852–889 г.) е почитан като покръстител на българите, но пътят към християнството е напоен с много кръв. През 865 г., недоволни от замяната на старите езически божества с новата вяра, част от прабългарските боляри вдигат бунт срещу владетеля.

Борис реагира със светкавична и смъртоносна строгост. Бунтът е смазан, а за да изкорени всяка възможност за бъдеща промяна и измяна, царят заповядва да бъдат екзекуциите на 52 знатни болярски рода заедно с техните жени, деца и невръстни наследници. Според исторически анализи на учени от Българската академия на науките, това е един от най-кървавите актове на политическо прочистване в родната история. По-късно Борис ослепява и собствения си първороден син Владимир-Расате заради опит да върне езичеството.

Цар Калоян: Ромеоубиецът, който не прощаваше

Цар Калоян (1197–1207 г.) умишлено приема прозвището Ромеоубиец като реванш за жестокостите на византийския император Василий II спрямо Самуиловите войници. Калоян превръща войната с Византия и Латинската империя в лично и държавно отмъщение.

При превземането на Варна през 1201 г. Калоян проявява безмилостност към византийския гарнизон. Заловените ромейски войници са хвърлени живи в рововете на крепостта и заровени. Летописците от онова време, включително Георги Акрополит, описват Калоян като владетел, който изпитва истинско удоволствие от унищожението на своите врагове.

Защо жестокостта е била инструмент за оцеляване?

Историческата наука е категорична – актовете на насилие през епохата не са били плод на безумие, а добре пресметнати политически ходове. Жестокостта е служела за:

  • Респект и сплашване на външните врагове.
  • Поддържане на строга вътрешна дисциплина.
  • Централизиране на държавната власт.

Средновековна България не би оцеляла без желязната воля на своите ханове и царе. Тяхната жестокост е била цената, платена за съществуването на нацията.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не ме интересува,

    0 1 Отговор
    Миналото, към него, никой път , не ще намери....

    14:54 25.09.2026

  • 2 Котката на Шрьодингер

    9 2 Отговор
    Искуственяка пак е донесъл кифтета от 9 извора - пфуууу

    Коментиран от #11

    14:55 25.09.2026

  • 3 Много Известен Съветски Актьор

    9 8 Отговор
    Психопати са били. Всеки докопал се до власт е такъв. И сега е същото.

    14:56 25.09.2026

  • 4 иван костов

    6 2 Отговор
    Крум Страшни е първият бг либерал! Въвежда телесни наказания, а преди това е имало едно единствено наказание!

    15:00 25.09.2026

  • 5 честен ционист

    14 2 Отговор
    Баце Българоубиец затри 3млн души.

    15:01 25.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Дядо ви

    3 6 Отговор
    Чашата от черепа на ромейския император е една легенда и нищо повече, никакви исторически извори не свидетелстват за подобна случка. Същото е и със избиването на родовете на извършили те държавна измяна боляри. Не е имало такъв закон, нито има свидетелства за подобно нещо. Правилото е било изменниците и синовете им (за да не отмъщават за бащите си) получават смъртна присъда. Сами са решили да направят заговор за убийство на царя, знаейки какво рискуват. Избиването на целите родове, жени и деца през коляно е легенда без исторически доказателства. Единственото вярно в цялата статия е, че в държавното управления няма сантименти и който покаже слабост и нерешителност бива незабавно разкъсван и изяден.

    Коментиран от #8

    15:06 25.09.2026

  • 8 Дядо ви

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "Дядо ви":

    Пропуснах, ослепения син на св. Цар Борис. Това не е проява на жестокост и бруталност. Времената са били други. Това е било начин да запази живота му след държавна измяна, като едновременно не застраши бъдещето на държавата (в случай, че синът отново се опита да организира заговор срещу Симеон). Има такова понятие - "принцип на историчност". Похвално е, че журналисти се обръщат към историята на България но за тази цел трябва да се по трудят малко и да се ориентират в полето на историческата наука.

    15:13 25.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Затова

    2 4 Отговор
    Са царували по 10ина години.
    Сега такива няма да виреят и седмица!

    15:27 25.09.2026

  • 11 Изкуствен интелект

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Котката на Шрьодингер":

    Имате предвид, че статиите се пишат от изкуствен интелект ,а не от журналисти ?

    15:54 25.09.2026

  • 12 Тоалетна Хартия

    1 0 Отговор
    Тъпизми!!!! Уж жестоки били българити...а българските войници биват ослепявани!! После какво да прави с ромейските плени!!??? Череп за бокал се е ползвал и в други места по света! Смятали са, че така вземат силата на обезглавения!! Не пишеше глупости!!

    15:58 25.09.2026