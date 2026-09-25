Най-жестоките български владетели: Закони и кръв

Средновековната българска история е изпълнена със славни победи, но и с невиждана за съвременните стандарти свирепост. Понятието „морал“ през Средновековието е имало съвсем други измерения. За да оцелее една държава, притисната между мощни империи, нейните водачи често е трябвало да действат с желязна ръка. Кои са най-жестоките български владетели и защо техните безмилостни актове остават запечатани в летописите?

Хан Крум: Закони, кръв и чаша от череп

Хан Крум Страшни (управлявал 803–814 г.) остава в историята като символ на безкомпромисност както към враговете, така и към собствения си народ. След грандиозната победа в Битката при Върбишкия проход през 811 г., където загива византийският император Никифор I Геник, Крум извършва акт на върховна триумфална жестокост. Той заповядва главата на Никифор да бъде отсечена, а от черепа му – обкован със сребро – пие вино заедно със своите боляри.

Освен на бойното поле, Крум проявява жестокост и в държавното управление. Според исторически източници като Свидас (Suidas Lexicon), той въвежда първите писмени закони, които предвиждат изкореняване на лозята срещу пиянството, рязане на крайници за крадците и чупене на пищялите на клеветниците.

Цар Борис I: Избиването на 52 болярски рода

Светият цар Борис I Михаил (852–889 г.) е почитан като покръстител на българите, но пътят към християнството е напоен с много кръв. През 865 г., недоволни от замяната на старите езически божества с новата вяра, част от прабългарските боляри вдигат бунт срещу владетеля.

Борис реагира със светкавична и смъртоносна строгост. Бунтът е смазан, а за да изкорени всяка възможност за бъдеща промяна и измяна, царят заповядва да бъдат екзекуциите на 52 знатни болярски рода заедно с техните жени, деца и невръстни наследници. Според исторически анализи на учени от Българската академия на науките, това е един от най-кървавите актове на политическо прочистване в родната история. По-късно Борис ослепява и собствения си първороден син Владимир-Расате заради опит да върне езичеството.

Цар Калоян: Ромеоубиецът, който не прощаваше

Цар Калоян (1197–1207 г.) умишлено приема прозвището Ромеоубиец като реванш за жестокостите на византийския император Василий II спрямо Самуиловите войници. Калоян превръща войната с Византия и Латинската империя в лично и държавно отмъщение.

При превземането на Варна през 1201 г. Калоян проявява безмилостност към византийския гарнизон. Заловените ромейски войници са хвърлени живи в рововете на крепостта и заровени. Летописците от онова време, включително Георги Акрополит, описват Калоян като владетел, който изпитва истинско удоволствие от унищожението на своите врагове.

Защо жестокостта е била инструмент за оцеляване?

Историческата наука е категорична – актовете на насилие през епохата не са били плод на безумие, а добре пресметнати политически ходове. Жестокостта е служела за:

Респект и сплашване на външните врагове.

Поддържане на строга вътрешна дисциплина.

Централизиране на държавната власт.

Средновековна България не би оцеляла без желязната воля на своите ханове и царе. Тяхната жестокост е била цената, платена за съществуването на нацията.