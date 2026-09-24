Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Най-добрата приятелка на Меган Маркъл показа лични СНИМКИ на семейството от новия им живот

Най-добрата приятелка на Меган Маркъл показа лични СНИМКИ на семейството от новия им живот

24 Септември, 2026 15:31 452 2

  • меган маркъл-
  • принц хари-
  • великобритания-
  • кралско семейство

В един от кадрите 45-годишната Меган Маркъл държи бебето на приятелката си, докато в друг принц Хари играе с детето на пода

Най-добрата приятелка на Меган Маркъл показа лични СНИМКИ на семейството от новия им живот - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Меган Маркъл и принц Хари се появиха в редки лични кадри от новия си живот във Великобритания. Снимките бяха публикувани от близката приятелка на херцогинята на Съсекс Кели Маккий Зайфен, която гостува на семейството заедно с малкия си син Джак.

В един от кадрите 45-годишната Меган Маркъл държи бебето на приятелката си, докато в друг принц Хари играе с детето на пода. Зайфен показа и снимка, на която с бившата актриса от „Костюмари“ играят маджонг на открито сред зеленина.

В публикацията присъства и 5-годишната принцеса Лилибет, която прекарва време с гостенката на семейството. Други кадри подсказват, че компанията е посетила местен пъб и е прекарала голяма част от времето си далеч от официални събития и публичност.

Кели Маккий Зайфен определи престоя си като възможност да види отблизо „този прекрасен нов етап“ от живота на най-добрата си приятелка. Тя спомена ежедневните им приключения, семейното време и типично британски ястия като риба и картофки.

Особено внимание предизвика посланието ѝ към хората, които са срещнали Меган Маркъл по време на престоя. Зайфен им благодари за топлото отношение към херцогинята и добави: „Тя също ви е липсвала“.

Публикацията идва след преместването на принц Хари и Меган Маркъл от Калифорния във Великобритания. Херцогът и херцогинята на Съсекс напуснаха страната през 2020 г., след като се отказаха от ролите си на работещи членове на британското кралско семейство, и впоследствие се установиха в Монтесито.

Според информацията принц Хари и Меган Маркъл искат 7-годишният принц Арчи и 5-годишната принцеса Лилибет да изградят по-тясна връзка с британската страна на семейството си. Двете деца вече посещават училище във Великобритания.

Новите снимки показват значително по-неформална страна от живота на семейство Съсекс след завръщането им. Вместо официални прояви и публични ангажименти, кадрите представят Меган Маркъл и принц Хари в домашна обстановка, заобиколени от приятели и деца.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 До кога

    0 0 Отговор
    ще ни занимавате с тия хрантутници.

    15:45 24.09.2026

  • 2 Гроздов сок

    1 0 Отговор
    Бих се осмелила да позная, къде са техните в цялата тази идилия, но би било твърде грубо.

    15:45 24.09.2026