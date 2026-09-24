Най-добрата приятелка на Меган Маркъл показа лични СНИМКИ на семейството от новия им живот

Меган Маркъл и принц Хари се появиха в редки лични кадри от новия си живот във Великобритания. Снимките бяха публикувани от близката приятелка на херцогинята на Съсекс Кели Маккий Зайфен, която гостува на семейството заедно с малкия си син Джак.
В един от кадрите 45-годишната Меган Маркъл държи бебето на приятелката си, докато в друг принц Хари играе с детето на пода. Зайфен показа и снимка, на която с бившата актриса от „Костюмари“ играят маджонг на открито сред зеленина.
В публикацията присъства и 5-годишната принцеса Лилибет, която прекарва време с гостенката на семейството. Други кадри подсказват, че компанията е посетила местен пъб и е прекарала голяма част от времето си далеч от официални събития и публичност.
Кели Маккий Зайфен определи престоя си като възможност да види отблизо „този прекрасен нов етап“ от живота на най-добрата си приятелка. Тя спомена ежедневните им приключения, семейното време и типично британски ястия като риба и картофки.
Особено внимание предизвика посланието ѝ към хората, които са срещнали Меган Маркъл по време на престоя. Зайфен им благодари за топлото отношение към херцогинята и добави: „Тя също ви е липсвала“.
Публикацията идва след преместването на принц Хари и Меган Маркъл от Калифорния във Великобритания. Херцогът и херцогинята на Съсекс напуснаха страната през 2020 г., след като се отказаха от ролите си на работещи членове на британското кралско семейство, и впоследствие се установиха в Монтесито.
Според информацията принц Хари и Меган Маркъл искат 7-годишният принц Арчи и 5-годишната принцеса Лилибет да изградят по-тясна връзка с британската страна на семейството си. Двете деца вече посещават училище във Великобритания.
Новите снимки показват значително по-неформална страна от живота на семейство Съсекс след завръщането им. Вместо официални прояви и публични ангажименти, кадрите представят Меган Маркъл и принц Хари в домашна обстановка, заобиколени от приятели и деца.
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