Брад Пит разпали слухове за тайна сватба с Инес де Рамон

Брад Пит неволно подхрани спекулации за отношенията си с Инес де Рамон с кратка реплика за дома си, пише RealityTea. 62-годишният актьор отговорил на комплимент за къщата си по време на интервю за Esquire с думите: „Просто още един ден у семейство Пит“, пише marica.bg.
Коментарът веднага породи предположения, че Пит и дизайнерката на бижута може да са направили следваща голяма крачка във връзката си – годеж или дори тайна сватба. Двамата са заедно от 2022 г. и според публикацията живеят заедно в Лос Анджелис.
Пит и де Рамон дълго време пазеха отношенията си далеч от публичното внимание. През юли 2026 г. обаче гримьорката Лори Занолети публикува техни снимки в Instagram, докато двойката се подготвяла да присъства на сватбата на Тейлър Суифт и Травис Келси в Ню Йорк.
Спекулациите идват на фона на сложен семеен контекст. Пит има шест деца с Анджелина Джоли - Мадокс, Пакс, Захара, Шайло, Нокс и Вивиан. Четирима от тях законно са премахнали Пит от фамилните си имена, докато Пакс и Нокс са го запазили.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Клуб 65
08:29 03.09.2026
2 ннннннннн
08:46 03.09.2026
3 глоги
Коментиран от #5
08:48 03.09.2026
4 Който
08:56 03.09.2026
5 Женят се
До коментар #3 от "глоги":Се използва и за двете страни! Не си познавате родния език, но се правите на умни!
09:14 03.09.2026
6 Типично
09:19 03.09.2026