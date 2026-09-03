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Брад Пит разпали слухове за тайна сватба с Инес де Рамон

Брад Пит разпали слухове за тайна сватба с Инес де Рамон

3 Септември, 2026 08:21 928 6

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  • къща-
  • слухове

С репликата по време на интервю: „Просто още един ден у семейство Пит“

Брад Пит разпали слухове за тайна сватба с Инес де Рамон - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Брад Пит неволно подхрани спекулации за отношенията си с Инес де Рамон с кратка реплика за дома си, пише RealityTea. 62-годишният актьор отговорил на комплимент за къщата си по време на интервю за Esquire с думите: „Просто още един ден у семейство Пит“, пише marica.bg.

Коментарът веднага породи предположения, че Пит и дизайнерката на бижута може да са направили следваща голяма крачка във връзката си – годеж или дори тайна сватба. Двамата са заедно от 2022 г. и според публикацията живеят заедно в Лос Анджелис.

Пит и де Рамон дълго време пазеха отношенията си далеч от публичното внимание. През юли 2026 г. обаче гримьорката Лори Занолети публикува техни снимки в Instagram, докато двойката се подготвяла да присъства на сватбата на Тейлър Суифт и Травис Келси в Ню Йорк.

Спекулациите идват на фона на сложен семеен контекст. Пит има шест деца с Анджелина Джоли - Мадокс, Пакс, Захара, Шайло, Нокс и Вивиан. Четирима от тях законно са премахнали Пит от фамилните си имена, докато Пакс и Нокс са го запазили.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Клуб 65

    3 3 Отговор
    Тази много е закъсала, щом се жени за дядо си.

    08:29 03.09.2026

  • 2 ннннннннн

    1 0 Отговор
    На Брад Пит брат му разпали слухове за тайна сватба с Инес де Рамон.Пазете се от разпалени слухове,да не предизвикат пожар в Централния парк!

    08:46 03.09.2026

  • 3 глоги

    1 2 Отговор
    щом се омъжва за дядо си. ДЯДО Й НЕ Е ЖЕНА!

    Коментиран от #5

    08:48 03.09.2026

  • 4 Който

    1 1 Отговор
    Не знае, латиноциганкитеса много развратникутветинии мъжете лесно им падат в ръцете!

    08:56 03.09.2026

  • 5 Женят се

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "глоги":

    Се използва и за двете страни! Не си познавате родния език, но се правите на умни!

    09:14 03.09.2026

  • 6 Типично

    0 0 Отговор
    Вместо да си гледа съпругата и децата, той се занимава с по-млада жена. После Анджелина била виновна, че децата му не го уважавали.

    09:19 03.09.2026