Доналд Тръмп е „щастлив“, че Хари и Меган напуснаха САЩ: „Не им бях фен“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е „щастлив“, че принц Хари и семейството му са напуснали Съединените щати и са се преместили обратно във Великобритания, пише Reuters, цитиран btvnovinite.bg.

„Радвам се за това. Не им бях фен“, каза Тръмп в Овалния кабинет, когато беше попитан за неотдавнашното решение на Хари и Меган, херцогът и херцогинята на Съсекс, да напуснат Калифорния след шест години.

Семейството се завърна във Великобритания в края на август. Двойката се оттегли от официалните си кралски задължения през 2020 г., когато се премести в САЩ.

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„Радвам се за това. Знаете ли, не бях негов почитател. Мислех си: „Вижте, имах много добри отношения с кралицата. Наистина добри. Опознах я много добре. Имах наистина добри отношения и с крал Чарлз. Познавах го като принц Чарлз и като крал Чарлз. Познавам го отдавна. Той е страхотен, страхотен човек“, заяви Тръмп.

„Мислех, че се отнасят към кралското семейство с голямо неуважение. Не ми харесваше. Не ми харесваше начинът, по който тя се държеше. Смятах, че е ужасно неуважителна към кралицата, към крал Чарлз. Не знам, може би аз съм различен. Честно казано, аз не бих ги приел обратно. Ако бях на мястото на кралското семейство, не бих ги приел обратно“, каза още американският президент.

След преместването на двойката в САЩ Хари в интервю за Опра обвини кралското семейство в пренебрежение.

Меган, чиято майка е чернокожа, а баща ѝ – бял, заяви, че когато е била бременна със сина си, в кралското семейство е имало „притеснения и разговори за това колко тъмна може да бъде кожата му, когато се роди“.

Принц Уилям, по-големият брат на Хари, защити семейството след обвинението и заяви: „Ние не сме расисти.“

Хари посочи също така медийния натиск и неспособността на правителството да осигури сигурност на семейството му като причини за преместването им в Калифорния.

Сега, след като се върнаха във Великобритания, се очаква Хари и Меган да останат кралски особи без официални задължения.