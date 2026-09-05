„Тетрис“ обвини Белия дом в кражба на игри

Овен

Телец

Близнаци

Рак

Лъв

Дева

Везни

Скорпион

Стрелец

Козирог

Водолей

Риби

Риби (20.02 - 20.03) Сутрешното объркване ще премине бързо, ако не се опитвате веднага да намерите отговор на всеки въпрос. Изслушвайте внимателно и оставете важните разговори да се развиват без натиск. Скоро ще се появи повече топлота и разбирателство, особено в отношенията с близките хора. След 17:30 настроението ще стане по-живо и ще събуди желание за творчество, романтика или просто повече радост. Вечерта е подходяща да направите нещо, което Ви кара искрено да се усмихвате.

Водолей (21.01 - 19.02) Творческо хрумване може да Ви увлече още сутринта, но първо проверете дали сте разбрали правилно всички подробности. След това ще се появят чудесни възможности за приятни срещи, забавления или занимания, които Ви позволяват да изразите себе си. Общуването ще върви с лекота и може да Ви срещне с човек, с когото имате много общи теми. Към вечерта настроението ще стане по-практично и ще Ви напомни за някои ежедневни задачи. Малко повече грижа за собственото Ви удобство ще бъде най-добрият завършек на съботата.

Козирог (23.12 - 20.01) Плановете Ви може да изискват малка корекция още от сутринта заради пропусната подробност или различно разбиране. Не превръщайте това в по-голям проблем, отколкото е необходимо. Добрата атмосфера постепенно ще улесни както разговорите, така и съвместните занимания. След 17:30 отношенията с важен за Вас човек ще излязат на преден план и ще поискат повече внимание. Завършете деня с готовност да изслушате, вместо непременно да предлагате решение.

Стрелец (23.11 - 22.12) Чуждото мнение може да Ви накара да преосмислите собствената си позиция още в началото на съботата. Вместо да доказвате кой е прав, опитайте да разберете какво стои зад различната гледна точка. Сутринта постепенно ще донесе повече лекота, приятни контакти и възможност за споделени преживявания. Следобедът ще Ви помогне да видите по-дълбоката страна на въпрос, който досега сте приемали сравнително леко. Вечерта е подходяща за искрен разговор и повече близост с човек, на когото вярвате.

Скорпион (24.10 - 22.11) Информация, получена рано сутринта, може да изисква допълнителна проверка, преди да решите как да реагирате. Не позволявайте на първото впечатление да Ви води, особено ако става дума за чувствителна тема. По-късно общуването ще стане по-меко и ще създаде възможност да възстановите близостта или доверието във важни отношения. След 17:30 ще Ви се прииска да се откъснете от познатото и да насочите вниманието си към нещо различно. Късните часове могат да Ви донесат идея, която разширява представата Ви за следващите възможности.

Везни (24.09 - 23.10) Приятна среща или мил жест може да промени настроението Ви още в първата половина на деня. Преди това обаче не позволявайте на едно неясно изказване да стане причина за излишно безпокойство. Ще умеете лесно да изглаждате различията и да създавате добра атмосфера около себе си. След късния следобед вниманието може да се насочи към отговорност или план, който не желаете повече да отлагате. Вечерта ще бъде по-пълноценна, ако намерите място както за близките, така и за собствените си потребности.

Дева (24.08 - 23.09) Не всяка подробност ще се подрежда толкова логично, колкото бихте искали в началото. Ако разговор стане объркан, задайте още един въпрос, вместо да предполагате какво е искал да каже другият. Малко по-късно добрият тон и готовността за компромис ще изгладят различията. Следобедът е подходящ да оставите задачите настрана и да отделите повече време за приятели или приятно занимание. Вечерта ще Ви напомни колко добре се чувствате сред хора, с които можете просто да бъдете себе си.

Лъв (24.07 - 23.08) Социалните контакти ще внесат приятна динамика в съботната Ви програма. В началото бъдете внимателни с думите, защото малко недоразумение може да възникне от различно разбиране на една и съща ситуация. С напредването на сутринта отношенията ще станат по-топли и ще Ви донесат повод за усмивка. След късния следобед ще имате нужда да се отдалечите от активността и да останете повече със себе си. Позволете си спокойна вечер, без да се чувствате длъжни да отговаряте на всички очаквания.

Рак (22.06 - 23.07) До късния следобед може да предпочитате да останете малко встрани от шума и да не участвате във всеки разговор около Вас. Не се тревожете, ако сутринта някои мисли или планове изглеждат объркани – яснотата ще дойде постепенно. Приятна среща или добра дума ще Ви помогнат да погледнете по-леко на случващото се. След 17:30 ще почувствате прилив на енергия и по-силно желание да следвате собствените си потребности. Вечерта ще Ви върне усещането, че отново държите посоката в свои ръце.

Близнаци (22.05 - 21.06) Мислите Ви ще се движат бързо още от ранните часове, но не всяка идея ще бъде еднакво полезна. Избягвайте недоразуменията, като проверявате информацията и не оставяте важни неща недоизказани. Сутринта постепенно ще стане по-приятна и ще създаде чудесни условия за срещи, общуване и любими занимания. Следобедът ще Ви помогне да определите кое от многото хрумвания наистина си струва усилията. Вечерта ще насочи вниманието Ви към комфорта, сигурността и простите удоволствия.

Телец (21.04 - 21.05) Някои думи могат да Ви прозвучат двусмислено сутринта, затова не правете заключения, преди да сте изяснили фактите. Скоро след това общуването ще стане значително по-леко и ще Ви донесе приятни емоции. Среща с приятели или кратко излизане може да се окаже чудесен начин да прекарате съботата. По-късно ще почувствате потребност от по-близки и съдържателни разговори. Краят на деня ще Ви даде възможност да споделите нещо важно с човек, на когото имате доверие.