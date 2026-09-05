„Тетрис“ обвини Белия дом в кражба на игри

Компанията зад легендарната видеоигра „Тетрис“ (Tetris) разкритикува новата платформа Arcade, пусната от Белия дом, съобщават от технологичния портал Techora. Платформата съдържа ретро игри, които популяризират политическото поведение на президента Доналд Тръмп, включително затягане на миграционния контрол и масови депортации.
Една от тях– Build the Wall („Построй стената“), копира механиката на „Тетрис“. В нея играчите трябва да издигат блокове на южната граница, за да спрат настъпващите мигранти.
От „Тетрис“ категорично се разграничиха от проекта и заявиха, че вярват в „силата на сближаването на хората, а не в тяхното разделяне“.
Друга игра в сайта, имитираща класическата „Змия“ (Snake), пък предлага дигитално депортиране на хора по поречието на Рио Гранде. Докато правозащитни организации изразиха силно възмущение, Белият дом аргументира инициативата като иновативен начин за представяне на президентските постижения пред американците.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 яйде ся
09:20 05.09.2026
2 сащисан кравар
09:20 05.09.2026
3 Макак така
09:21 05.09.2026
4 Интересно
09:43 05.09.2026