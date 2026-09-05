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„Тетрис“ обвини Белия дом в кражба на игри

„Тетрис“ обвини Белия дом в кражба на игри

5 Септември, 2026 09:15 584 4

  • тетрис-
  • белия дом-
  • доналд тръмп-
  • arcade

Платформата съдържа ретро игри, които популяризират политическото поведение на президента Доналд Тръмп

„Тетрис“ обвини Белия дом в кражба на игри - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Компанията зад легендарната видеоигра „Тетрис“ (Tetris) разкритикува новата платформа Arcade, пусната от Белия дом, съобщават от технологичния портал Techora. Платформата съдържа ретро игри, които популяризират политическото поведение на президента Доналд Тръмп, включително затягане на миграционния контрол и масови депортации.

Една от тях– Build the Wall („Построй стената“), копира механиката на „Тетрис“. В нея играчите трябва да издигат блокове на южната граница, за да спрат настъпващите мигранти.

От „Тетрис“ категорично се разграничиха от проекта и заявиха, че вярват в „силата на сближаването на хората, а не в тяхното разделяне“.

Друга игра в сайта, имитираща класическата „Змия“ (Snake), пък предлага дигитално депортиране на хора по поречието на Рио Гранде. Докато правозащитни организации изразиха силно възмущение, Белият дом аргументира инициативата като иновативен начин за представяне на президентските постижения пред американците.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 яйде ся

    4 1 Отговор
    Иначе как да обясниш на кравар, който си мисли че САЩ е континент, а Европа е град, какво прави президента им. Не, че така ще разберат, но каквито избирателите, такива и президентите и авминистрациите им.

    09:20 05.09.2026

  • 2 сащисан кравар

    6 0 Отговор
    Той Бай Дончо открадна петрола на цяла държава вие за един тетрис, ще се кахърите сега😂

    09:20 05.09.2026

  • 3 Макак така

    6 0 Отговор
    На оригиналния тетрис има руска музика, следователно глобалното разпределение на играчката е хибридна пропаганда, идеологическа диверсия и противоречи на неолибералните ценности.

    09:21 05.09.2026

  • 4 Интересно

    2 0 Отговор
    Пинк Флойд няма ли пак да запеят онази песен за стената?

    09:43 05.09.2026