Доналд Тръмп с нова прическа: все повече прилича на баща си (СНИМКИ)

Новият външен вид на Доналд Тръмп предизвика онлайн спекулации, след като президентът беше заснет с по-тъмна и по-малко обемна коса, пише The Mirror, цитиран от marica.bg. Тръмп показа новата си визия докато се качваше на борда на Air Force One във военната база Андрюс, отправяйки се към Бедминстър, Ню Джърси, за голф уикенд.
Промяната отново привлече внимание към косата на президента, за която през последните седмици се появиха различни спекулации, включително твърдения, че носи перука. Самият Тръмп отрече това по време на изява в Розовата градина на Белия дом, като разказа, че силен вятър при събитие през 2024 г. е доказал, че косата му не е перука.
Новата прическа на Тръмп предизвика и сравнения с покойния му баща Фред Тръмп. В социалните мрежи потребители коментираха, че цветът и стилът напомнят за по-късните му години.
Фред Тръмп е бил предприемач в областта на недвижимите имоти от Ню Йорк. Починал е през 1999 г. на 93-годишна възраст. Доналд Тръмп написа в книгата си „Изкуството на сделката“, че баща му го е вдъхновил да започне собствена кариера в недвижимите имоти.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1234567890
09:08 07.09.2026
2 Краснов
Коментиран от #6
09:09 07.09.2026
3 Васил
09:16 07.09.2026
4 Българин
Коментиран от #5
09:17 07.09.2026
5 Гост
До коментар #4 от "Българин":Да, Тръмп се справя успешно със зануляването на краварника.
09:23 07.09.2026
6 Абе
До коментар #2 от "Краснов":Я кажи за ма кя ти, коги оди при Епщайн.
09:25 07.09.2026
7 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
09:54 07.09.2026