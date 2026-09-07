Доналд Тръмп с нова прическа: все повече прилича на баща си (СНИМКИ)

Овен

Телец

Близнаци

Рак

Лъв

Дева

Везни

Скорпион

Стрелец

Козирог

Водолей

Риби

Риби (20.02 - 20.03) Творческото настроение ще Ви помогне да започнете почивния ден приятно и без излишна бързина. Сутринта е чудесна за споделяне, занимания с деца, любимо хоби или разговор, който Ви кара да се чувствате разбрани. Следобедът може да донесе малко разочарование, ако очаквате другите да отгатнат желанията Ви, без да сте ги изразили. Кажете спокойно от какво имате нужда, вместо да се отдръпвате. След 20 часа вниманието постепенно ще се насочи към подготовката за предстоящите задачи и връщането към обичайния ритъм.

Водолей (21.01 - 19.02) Малките неща, които обикновено остават на заден план, ще заслужават вниманието Ви през първата половина на почивния ден. Можете лесно да подредите практичен въпрос или да намерите разумно решение на ежедневен проблем. Следобедът не е подходящ да настоявате другите да споделят Вашите предпочитания. Приемете различията с повече лекота и ще избегнете ненужно напрежение. Вечерта ще насочи вниманието Ви към партньорството и ще създаде възможност за приятно време с важен за Вас човек.

Козирог (23.12 - 20.01) Нечия разумна гледна точка може да Ви помогне да намерите решение, което сами не сте забелязвали. Първата половина на деня е подходяща за разговори с хората, чието мнение уважавате. Следобедът ще изисква повече търпение, ако близък човек има различни очаквания или предпочитания. Оставете място за компромис, без да пренебрегвате собствените си граници. След 20 часа ще предпочетете по-съдържателните разговори пред шумните развлечения.

Стрелец (23.11 - 22.12) Спокойният разговор ще Ви помогне да стигнете до същността на тема, която досега е оставяла повече въпроси, отколкото отговори. Ще имате възможност да погледнете практично на нещо, което обикновено приемате по-емоционално. Следобедът изисква повече деликатност в близките отношения и готовност да приемете различните потребности на другия. Не настоявайте всичко да бъде решено веднага. Вечерта ще върне характерния Ви оптимизъм и ще събуди интерес към бъдещи пътувания, срещи или нови преживявания.

Скорпион (24.10 - 22.11) Въпрос, върху който сте размишлявали от известно време, може най-после да получи ясен отговор. Сутринта е подходяща за съдържателни разговори, четене или занимание, което Ви помага да погледнете отвъд непосредственото. Следобедът може да донесе известно напрежение между личните отношения и други Ваши намерения. Не позволявайте на моментното разочарование да определя отношението Ви към важен човек. След 20 часа погледът Ви постепенно ще се насочи към целите и задачите на предстоящите дни.

Везни (24.09 - 23.10) Сутрешните часове ще Ви помогнат да внесете яснота в план, който изисква участието и на други хора. Общуването ще бъде съдържателно и ще можете спокойно да обясните позицията си. Следобедът може да Ви постави между собствените желания и необходимостта да се съобразите с близък човек. Не правете компромис, който впоследствие ще Ви остави неудовлетворени. Вечерта ще върне повече лекота и ще Ви настрои за приятелски срещи и споделени преживявания.

Дева (24.08 - 23.09) Разговор с приятел или близък човек може да Ви даде много полезна перспектива още сутринта. Ще умеете да съчетаете здравия разум с разбиране към чувствата на другите. Следобедът обаче може да донесе разминаване между Вашите очаквания и желанията на някого около Вас. Вместо да търсите кой е прав, оставете всеки да има своето пространство. След 20 часа ще имате нужда от повече тишина и почивка, за да се подготвите спокойно за предстоящата работна седмица.

Лъв (24.07 - 23.08) Почивният ден Ви позволява да останете малко по-дълго встрани от активността и да възстановите силите си. Сутринта може да донесе важно осъзнаване или разговор, който Ви помага да подредите мислите си. Следобед не приемайте прекалено лично нечие настроение или дистанцираност. Около 20 часа ще почувствате осезаема промяна и желанието Ви да бъдете сред хората ще се върне. Последните часове са чудесни за любимо занимание, среща или малък личен празник.

Рак (22.06 - 23.07) Ще Ви бъде по-лесно да изразите чувствата си и да кажете онова, което напоследък сте задържали в себе си. Сутринта носи добри условия за искрен разговор, особено ако искате да разрешите семеен въпрос. Следобедът може да Ви направи по-чувствителни към поведението на близък човек или към липсата на очакваното внимание. Не измервайте обичта единствено по начина, по който другите я показват. След 20 часа постепенно ще насочите вниманието си към собственото удобство и към онова, което Ви дава сигурност.

Близнаци (22.05 - 21.06) Полезна идея може да се роди от съвсем непринуден сутрешен разговор. Ще мислите ясно и ще успявате лесно да обясните онова, което искате или от което имате нужда. По-късно различията във вкусовете или отношението към парите могат да породят кратко недоволство. Не позволявайте на малък повод да наруши настроението на почивния ден. Вечерта ще стане по-жива и ще събуди желание за срещи, разговори или кратка разходка.

Телец (21.04 - 21.05) Домашният уют ще бъде особено привлекателен през първата половина на почивния ден. Ще намирате точните думи и лесно ще обсъдите въпрос, който досега е оставал недоизказан. Следобед бъдете по-снизходителни към различните вкусове и желания на хората около Вас. Не е необходимо всички да искат едно и също, за да прекарате приятно заедно. След 20 часа ще почувствате още по-силна потребност от близост, топлина и спокойна семейна атмосфера.