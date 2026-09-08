Тръмп стана Зеленият фенер в ново AI-ВИДЕО на Белия дом

Белият дом отново заложи на необичаен подход в комуникацията си в социалните мрежи. В официалните канали на американската президентска администрация беше публикувано генерирано с изкуствен интелект видео, което превръща президента Доналд Тръмп в един от най-разпознаваемите герои на DC Comics – Зеленият фенер (Green Lantern).

Клипът е с продължителност около 28 секунди и показва Тръмп със светещия зелен пръстен, който дава свръхестествени способности на героите от корпуса на Зелените фенери. Видеото е придружено от прочутата клетва на супергероя, започваща с думите: „В най-светлия ден, в най-мрачната нощ, никое зло няма да убегне от погледа ми“.

Суперсилите на Тръмп срещу нелегалната имиграция

Видеото обаче далеч не е просто шега с попкултурата. Силите на Зеления фенер са използвани, за да бъдат представени някои от основните политически послания на администрацията.

В една от сцените към Тръмп се приближава група хора, а той използва зеления пръстен, за да издигне огромна преграда пред тях – очевидна препратка към твърдата му политика по отношение на границата и нелегалната имиграция.

След това кадрите се пренасят към американската индустрия. Появяват се производствени мощности и надпис „American Manufacturing“, с което видеото препраща към политиката на Тръмп за връщане и разширяване на производството в САЩ.

Финалът е посветен на военната мощ – около президента се появяват американски бойни самолети и военни кораби, докато зеленият пръстен продължава да свети.

Любопитно съвпадение с „Lanterns“

Появата на видеото идва в особено подходящ момент. То беше разпространено в същия период, в който HBO излъчва новия сериал „Lanterns“, посветен на героите от корпуса на Зелените фенери. В продукцията Кайл Чандлър играе Хал Джордан, а Арън Пиер влиза в ролята на Джон Стюарт.

Белият дом обаче не посочва официална връзка между видеото и сериала и в публикацията не се споменават HBO, DC Studios или Warner Bros. Discovery. Към момента няма данни компаниите да са участвали в създаването на клипа.

Не е първата супергеройска роля на Тръмп

Това далеч не е първият случай, в който официалните канали на Белия дом използват популярни филмови и комиксови образи за политически послания.

През юли 2025 г. Тръмп беше представен като Супермен, облечен в характерния син костюм и червено наметало. През май 2026 г. Белият дом използва и препратка към „Мандалорецът“, показвайки президента в образ, вдъхновен от Дин Джарин, заедно с Грогу.

Новият клип със Зеления фенер предизвика лавина от реакции в социалните мрежи – от забавление и одобрение сред привържениците на президента до подигравки и критики от негови опоненти. Така необичайното видео се превърна в поредния пример за все по-активното използване на изкуствен интелект, мемета и попкултурни образи в политическата комуникация на Белия дом.