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Тръмп стана Зеленият фенер в ново AI-ВИДЕО на Белия дом

Тръмп стана Зеленият фенер в ново AI-ВИДЕО на Белия дом

8 Септември, 2026 09:13 516 11

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Видеото с изкуствен интелект показва президента като супергерой, който строи гранична стена и демонстрира американска военна мощ

Тръмп стана Зеленият фенер в ново AI-ВИДЕО на Белия дом - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Белият дом отново заложи на необичаен подход в комуникацията си в социалните мрежи. В официалните канали на американската президентска администрация беше публикувано генерирано с изкуствен интелект видео, което превръща президента Доналд Тръмп в един от най-разпознаваемите герои на DC Comics – Зеленият фенер (Green Lantern).

Клипът е с продължителност около 28 секунди и показва Тръмп със светещия зелен пръстен, който дава свръхестествени способности на героите от корпуса на Зелените фенери. Видеото е придружено от прочутата клетва на супергероя, започваща с думите: „В най-светлия ден, в най-мрачната нощ, никое зло няма да убегне от погледа ми“.

Суперсилите на Тръмп срещу нелегалната имиграция

Видеото обаче далеч не е просто шега с попкултурата. Силите на Зеления фенер са използвани, за да бъдат представени някои от основните политически послания на администрацията.

В една от сцените към Тръмп се приближава група хора, а той използва зеления пръстен, за да издигне огромна преграда пред тях – очевидна препратка към твърдата му политика по отношение на границата и нелегалната имиграция.

След това кадрите се пренасят към американската индустрия. Появяват се производствени мощности и надпис „American Manufacturing“, с което видеото препраща към политиката на Тръмп за връщане и разширяване на производството в САЩ.

Финалът е посветен на военната мощ – около президента се появяват американски бойни самолети и военни кораби, докато зеленият пръстен продължава да свети.

Любопитно съвпадение с „Lanterns“

Появата на видеото идва в особено подходящ момент. То беше разпространено в същия период, в който HBO излъчва новия сериал „Lanterns“, посветен на героите от корпуса на Зелените фенери. В продукцията Кайл Чандлър играе Хал Джордан, а Арън Пиер влиза в ролята на Джон Стюарт.

Белият дом обаче не посочва официална връзка между видеото и сериала и в публикацията не се споменават HBO, DC Studios или Warner Bros. Discovery. Към момента няма данни компаниите да са участвали в създаването на клипа.

Не е първата супергеройска роля на Тръмп

Това далеч не е първият случай, в който официалните канали на Белия дом използват популярни филмови и комиксови образи за политически послания.

През юли 2025 г. Тръмп беше представен като Супермен, облечен в характерния син костюм и червено наметало. През май 2026 г. Белият дом използва и препратка към „Мандалорецът“, показвайки президента в образ, вдъхновен от Дин Джарин, заедно с Грогу.

Новият клип със Зеления фенер предизвика лавина от реакции в социалните мрежи – от забавление и одобрение сред привържениците на президента до подигравки и критики от негови опоненти. Така необичайното видео се превърна в поредния пример за все по-активното използване на изкуствен интелект, мемета и попкултурни образи в политическата комуникация на Белия дом.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    5 1 Отговор
    Жълт трябва да е закачен на улична ,по ще му отива на перчема

    09:18 08.09.2026

  • 2 Въй

    6 1 Отговор
    Добре е,че не е кафевият "фенер".Прррррръц!

    09:20 08.09.2026

  • 3 Цвете

    2 1 Отговор
    НЯМА ДА МЕ УЧУДИ,АКО ГО ПОКАЖАТ И С ЧЕРВЕН ФЕНЕР. 🤔

    09:26 08.09.2026

  • 4 редник

    0 4 Отговор
    Каквото и да коментираме, видеото е добре направено.

    09:33 08.09.2026

  • 5 джедай

    0 0 Отговор
    И г-н Тръмп обича "Междузвездни войни"!

    09:38 08.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Факти

    1 3 Отговор
    Тръмп прави каквото си иска. Путинчо прави каквото му позволят. Америка е хегемон, а Русия е джудже.

    Коментиран от #9

    09:45 08.09.2026

  • 8 сащисан кравар

    1 0 Отговор
    Рижият фенер😂 клони към червения

    09:48 08.09.2026

  • 9 да ве да

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Факти":

    "хегемон" с 40 трилиона дълг, ако кредиторите си ги поискат този колкос на глинени крака, ще се срине за един ден😂
    Хегемоните скъпа не са към залеза, а са на изток, обърни се и погледни😉

    Коментиран от #10

    09:52 08.09.2026

  • 10 Факти

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "да ве да":

    Държавният дълг е под формата на държавни облигации. Ако притежаваш такъв актив и си искаш парите, можеш да го продадеш на секундата на пазара, защото е свръх ликвиден. Облигациите си имат падежи и САЩ ги плащат по часовник. "Ако кредиторите си поискат парите" - те си ги искат и си ги получават. Виждам, че нищо не разбираш от това, но защо е нужно да показваш на всички, че си uguom? Трай си и не се обаждай. Ако САЩ фалират, ще фалира целия свят, но няма да фалират. Няма да ти обяснявам защо, тъй като няма да разбереш.

    П.С. Дългът на Китай расте с чудовищни темпове и скоро ще задмине този на САЩ. Дългът на Китай вече е по-голям като % от БВП.

    10:06 08.09.2026

  • 11 ХИЧ НЕ Е СМЕШНО

    0 0 Отговор
    НФТАТА В УСА Е КОКОЛКОТО В В БУЛГАРИЯ КОЕТО ЗНАЧИ ЧЕ ТУКА ЩЕ СЕ УВЕЛИЧАВА ОЩЕ ПОНЕ ДВОЙНО ДОКЪМ 3 5-5 ЕВРА ЗА КИЛО........ГОНИМ ДЕСЕТ ЛЕВА........

    10:18 08.09.2026