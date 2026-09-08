Тръмп стана Зеленият фенер в ново AI-ВИДЕО на Белия дом

Белият дом отново заложи на необичаен подход в комуникацията си в социалните мрежи. В официалните канали на американската президентска администрация беше публикувано генерирано с изкуствен интелект видео, което превръща президента Доналд Тръмп в един от най-разпознаваемите герои на DC Comics – Зеленият фенер (Green Lantern).
Клипът е с продължителност около 28 секунди и показва Тръмп със светещия зелен пръстен, който дава свръхестествени способности на героите от корпуса на Зелените фенери. Видеото е придружено от прочутата клетва на супергероя, започваща с думите: „В най-светлия ден, в най-мрачната нощ, никое зло няма да убегне от погледа ми“.
Суперсилите на Тръмп срещу нелегалната имиграция
Видеото обаче далеч не е просто шега с попкултурата. Силите на Зеления фенер са използвани, за да бъдат представени някои от основните политически послания на администрацията.
В една от сцените към Тръмп се приближава група хора, а той използва зеления пръстен, за да издигне огромна преграда пред тях – очевидна препратка към твърдата му политика по отношение на границата и нелегалната имиграция.
След това кадрите се пренасят към американската индустрия. Появяват се производствени мощности и надпис „American Manufacturing“, с което видеото препраща към политиката на Тръмп за връщане и разширяване на производството в САЩ.
Финалът е посветен на военната мощ – около президента се появяват американски бойни самолети и военни кораби, докато зеленият пръстен продължава да свети.
Любопитно съвпадение с „Lanterns“
Появата на видеото идва в особено подходящ момент. То беше разпространено в същия период, в който HBO излъчва новия сериал „Lanterns“, посветен на героите от корпуса на Зелените фенери. В продукцията Кайл Чандлър играе Хал Джордан, а Арън Пиер влиза в ролята на Джон Стюарт.
Белият дом обаче не посочва официална връзка между видеото и сериала и в публикацията не се споменават HBO, DC Studios или Warner Bros. Discovery. Към момента няма данни компаниите да са участвали в създаването на клипа.
Не е първата супергеройска роля на Тръмп
Това далеч не е първият случай, в който официалните канали на Белия дом използват популярни филмови и комиксови образи за политически послания.
През юли 2025 г. Тръмп беше представен като Супермен, облечен в характерния син костюм и червено наметало. През май 2026 г. Белият дом използва и препратка към „Мандалорецът“, показвайки президента в образ, вдъхновен от Дин Джарин, заедно с Грогу.
Новият клип със Зеления фенер предизвика лавина от реакции в социалните мрежи – от забавление и одобрение сред привържениците на президента до подигравки и критики от негови опоненти. Така необичайното видео се превърна в поредния пример за все по-активното използване на изкуствен интелект, мемета и попкултурни образи в политическата комуникация на Белия дом.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Kaлпазанин
09:18 08.09.2026
2 Въй
09:20 08.09.2026
3 Цвете
09:26 08.09.2026
4 редник
09:33 08.09.2026
5 джедай
09:38 08.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Факти
Коментиран от #9
09:45 08.09.2026
8 сащисан кравар
09:48 08.09.2026
9 да ве да
До коментар #7 от "Факти":"хегемон" с 40 трилиона дълг, ако кредиторите си ги поискат този колкос на глинени крака, ще се срине за един ден😂
Хегемоните скъпа не са към залеза, а са на изток, обърни се и погледни😉
Коментиран от #10
09:52 08.09.2026
10 Факти
До коментар #9 от "да ве да":Държавният дълг е под формата на държавни облигации. Ако притежаваш такъв актив и си искаш парите, можеш да го продадеш на секундата на пазара, защото е свръх ликвиден. Облигациите си имат падежи и САЩ ги плащат по часовник. "Ако кредиторите си поискат парите" - те си ги искат и си ги получават. Виждам, че нищо не разбираш от това, но защо е нужно да показваш на всички, че си uguom? Трай си и не се обаждай. Ако САЩ фалират, ще фалира целия свят, но няма да фалират. Няма да ти обяснявам защо, тъй като няма да разбереш.
П.С. Дългът на Китай расте с чудовищни темпове и скоро ще задмине този на САЩ. Дългът на Китай вече е по-голям като % от БВП.
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