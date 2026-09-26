Продължава разследването около пожара в стопанския двор в Бяла

Продължава разследването около пожара в Бяла, при който вчера загина 41-годишен работник от Непал. Огънят обхвана около 2 дка площ в цех за производство на изолационни материали, посочи "Нова телевизия".

Бедственото положение в града е отменено. През нощта екипи на пожарната следяха за ново възпламеняване. Направените измервания в Бяла показват, че не са отчетени влошени показатели. „Пожарните екипи бяха до постоянно наблюдение на обекта, включително продължават и днес. Целта е да не се допуснат вторични запалвания. Взети са мерки за осигуряване на безопасността на обекта и населението на Бяла”, заяви началникът на пожарната служба в Долни Чифлик главен инспектор Илко Тодоров.

Припомняме, че в петък беше задействана системата BG-Alert, заради огромния стълб дим и опасенията от замърсяване на въздуха.

Предстои оглед на мястото, който трябва да даде повече информация за причините за възникването на огъня.