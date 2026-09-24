Диляна Попова на 45 г.: От Гулянци до модните подиуми и голямото кино

Диляна Попова празнува своя 45-и рожден ден днес, 24 септември. Модел, актриса, дизайнер и една от най-разпознаваемите жени в българския шоубизнес, тя вече повече от две десетилетия успява да запази мястото си в публичното пространство, без да превръща личния си живот в постоянна тема за медиите.

Диляна Попова е родена на 24 септември 1981 г. в Гулянци, Плевенско, където прекарва детството си до осми клас. След това се премества в Плевен и учи в техникум по облекло – избор, който още тогава подсказва интереса ѝ към модата. По-късно завършва моден дизайн в Нов български университет.

От Гулянци до модните подиуми по света

Пътят ѝ към професионалното моделиране започва с помощта на по-голямата ѝ сестра. Кариерата бързо я отвежда извън България и Попова работи като модел в повече от десет държави в Европа и Азия. Появява се в множество рекламни кампании и фотосесии, а характерните сини очи, тъмна коса и изразителни черти постепенно я превръщат в едно от най-разпознаваемите лица на българската мода.

Интересът ѝ към модата не остава само пред обектива. Благодарение на образованието си Диляна Попова се занимава и с дизайн и стилистика, като през годините развива собствено ателие за стрийт мода. Работата зад кадър се превръща в естествено продължение на опита ѝ като модел.

Преди да се утвърди като актриса, Попова се появява и в музикални клипове на популярни български изпълнители, сред които „Ъпсурт“, Орлин Павлов, Лора Караджова и Дичо.

От модата към киното

Красотата отваря първите врати, но с времето Диляна Попова успява да изгради и собствена актьорска биография. Сред ранните ѝ телевизионни изяви са „Стъклен дом“ и „Революция Z“, а една от ролите, които я представят пред широката публика на голям екран, е във филма Love.net от 2011 г.

Следват участия в редица български и международни продукции. Сред тях са „Завръщане“, „Завръщане 2“, „Лошо момиче“, „Революция X“, Death Race 4: Beyond Anarchy и „Аферата Пикасо“. Особено място във филмографията ѝ заема историческата драма „Останалото е пепел“, посветена на Атанас Буров, в която Попова изпълнява ролята на Мария и си партнира с Асен Блатечки.

Сред по-новите заглавия във филмографията ѝ е „Плът“ (Flesh), където играе Ивон.

Любовта с Асен Блатечки и синът им Борил

Личният живот на Диляна Попова неизбежно привлича медийно внимание, особено връзката ѝ с актьора Асен Блатечки. Двамата имат син Борил, роден през септември 2014 г. Името му е избрано съвсем съзнателно – Попова е разказвала, че е искала кратко, силно звучащо и не особено често срещано име.

Макар отношенията между двамата актьори през годините да са били широко обсъждани, Попова предпочита да говори много повече за майчинството, отколкото за любовния си живот. Синът ѝ остава една от централните фигури в нейното ежедневие.

Самата тя е споделяла, че не е строгият родител в семейството и предпочита да изгражда близка връзка с Борил. Двамата пътуват заедно, а Попова неведнъж е показвала, че времето със сина ѝ има приоритет пред светския живот.

Нов етап в личния живот

През февруари 2026 г. Диляна Попова направи рядък по-откровен коментар за личния си живот. Тя заяви, че няма партньор до себе си и че след години, в които почти постоянно е била във връзка, е почувствала необходимост да остане сама. По думите ѝ този период ѝ е донесъл усещане за вътрешно равновесие.

Това признание е показателно и за начина, по който Попова подхожда към публичността през последните години – значително по-сдържано и с ясно разграничение между професионалните изяви и личното пространство.

Диляна Попова през 2026 г.

През тази година моделът продължава да привлича внимание и с характерния си стил. През август нейни снимки от лятна почивка на яхта отново я поставиха във фокуса на вниманието.

Зад образа на един от най-популярните български модели обаче стои професионален път, който отдавна надхвърля модния подиум. От малкия Гулянци през снимките в Европа и Азия до киното и телевизията Диляна Попова успява да превърне разпознаваемата си визия в дългогодишна кариера.

А на 45 години изглежда все по-категорична в избора си кое от живота ѝ да остане пред камерите и кое – далеч от тях.