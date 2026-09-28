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Боби Вълчев сбъдна детската си мечта: Купил си Chevrolet Corvette C3 от 1979 г.

Боби Вълчев сбъдна детската си мечта: Купил си Chevrolet Corvette C3 от 1979 г.

28 Септември, 2026 09:16 747 4

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  • детска мечта-
  • chevrolet corvette c3-
  • ретро автомобили

Джазът и високите октани имат повече общо, отколкото изглежда на пръв поглед – и двете изискват усет, ритъм и характер

Боби Вълчев сбъдна детската си мечта: Купил си Chevrolet Corvette C3 от 1979 г. - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Джазът и високите октани имат повече общо, отколкото изглежда на пръв поглед – и двете изискват усет, ритъм и характер. Именно тази връзка стои зад голямата страст на известния български музикант Боби Вълчев към ретро автомобилите, пише Plovdiv24.bg.

За джазмена колите не са просто средство за придвижване, а машини със собствен характер, които носят атмосферата на друга епоха. В гаража му има няколко класически автомобила, но един от тях заема особено място – Chevrolet Corvette C3 от 1979 г.

Именно легендарният американски модел е главен герой в последния подкаст на bri4ka.com.


Историята на Вълчев с Corvette C3 започва още в детството. Тогава той има малка количка играчка на модела и мечтае един ден да седне зад волана на истинския автомобил.

Мечтата се сбъдва преди 18 години в Дубай. В местна автокъща музикантът открива Corvette C3 и го купува за около 9000 долара.

Автомобилът носи всички характерни белези на американската автомобилна индустрия от края на 70-те години. Сред най-разпознаваемите детайли са изскачащите "pop-up“ фарове, а под предния капак работи 5,7-литров V8 двигател с карбуратор.

"Усещането зад волана е за чиста механика – без електронни асистенти, компютърни системи или забавяне при подаване на газ. Всяко натискане на педала е директна реакция от двигателя“, разказва Боби Вълчев.

Удоволствието има и своята цена. Разходът на Corvette-а достига около 20 литра на 100 километра в града, а извън него се движи между 11 и 13 литра.

6,5 метра американска машина

Другата голяма автомобилна страст на музиканта са внушителните размери. Докато живее в Дубай, той решава да си купи възможно най-големия пикап. Така в колекцията му се появява Chevrolet Silverado 3500 HD.

Самото транспортиране на огромната машина до България се оказва сериозно изпитание. За да бъде побран пикапът в стандартен транспортен контейнер, се налага демонтирането на единия калник и част от външните гуми.

Размерите обясняват защо – автомобилът е дълъг над 6,5 метра и тежи около 3,5 тона празен. Под капака е разположен 6,2-литров V8 с мощност около 400 конски сили, а резервоарът побира внушителните 140 литра гориво. Разходът редовно надхвърля 20 литра на 100 километра.

Сам ремонтира автомобилите си

Любопитна част от историята на Боби Вълчев е, че около 80% от поддръжката и ремонтите по автомобилите си извършва сам.

Интересът му към механиката се развива по необходимост по време на престоя му в Дубай. Трудното намиране на специалисти по класически американски автомобили го кара постепенно сам да разучава машините и работата под капака.

С времето това се превръща във втора страст.

Колекцията му не се изчерпва с Corvette и Silverado. В гаража на джазмена са намирали място и други емблематични автомобили като Ford Mustang от 1967 г., Buick Riviera от 1973 г. и Jaguar XJS от 1994 г.

За Вълчев връзката между старите автомобили и музиката не е случайна.

"И двете са от епоха, в която си личи човешката ръка, а не на машината. При колата не е нужно да знаеш нейната марка, за да ти направи впечатление на пътя. Джазът също носи индивидуализъм и собствен дух“, казва музикантът.

Само дни след разказа за автомобилната си страст Боби Вълчев ще пренесе духа на друга епоха и на сцената в Пловдив.

На 3 октомври музикантът ще изнесе концерт в Античния театър, с който ще преведе публиката през различни периоди от историята и звученето на джаза.

Заедно с него на сцената ще бъдат Димитър Льолев – саксофон, Тодор Бакърджиев – тромпет, Кирил Зафиров – тромбон, Николай Попгеоргиев – китара, Александър Леков – бас, и Начо Господинов – барабани.

Специален гост на вечерта ще бъде цигуларката Галина Уилкокс.

А връзката между концерта и гаража на Боби Вълчев изглежда естествена – независимо дали става дума за звук от саксофон или за ръмженето на стар V8, за него най-важен остава характерът.


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