Джино Бианкалана и лекарката Кристиана Канева се разделиха

Няма пари, няма любов! Джино Бианкалана и лекарката Кристиана Канева тихомълком са сложили край на връзката си. Двамата вече не се следват в инстаграм, а всички техни общи снимки от профилите им са изтрити, пише "Уикенд".
Джино в момента е на море, но прави впечатление, че Кристиана не присъства в кадрите от почивката му. Вместо това той публикува снимки основно с малката им дъщеря Данаила.
Липсата на лекарката от семейните кадри допълнително подхрани предположенията, че отношенията между двамата са приключили. Най-вероятната причина за раздялата е безпаричието на Джино и това, че от 1–2 години работи като шофьор на ТИР в Америка.
Той отсъства от дома с месеци и най-вероятно разстоянието е оказало влияние върху отношенията им. Кристиана от своя страна продължава професионалното си развитие в сферата на естетичната медицина. Тя работи в дерматологична клиника и се занимава с популярни процедури като ботокс и дермални филъри. Брюнетката изкарва достатъчно пари, за да може да си позволи добър стандарт на живот за нея и дъщеря си, но не желае да издържа и мъжа си.
Любовната приказка на Джино Бианкалана и Кристиана Канева не приключва за първи път. Двамата имаха и предишна раздяла, едва шест месеца след сватбата им, но си дадоха втори шанс в името на детето, три години по-късно пътищата им окончателно са се разделили.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тая монипулаторка
08:49 28.09.2026
2 Ееее, защо бе
08:51 28.09.2026
3 Жълт парцал
08:52 28.09.2026
4 хаха
Коментиран от #15
08:53 28.09.2026
5 хахаха
08:55 28.09.2026
6 бою циганина
08:56 28.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Тези защо гледат,
Коментиран от #14
09:02 28.09.2026
9 Поредната
09:03 28.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Да обаче
До коментар #7 от "Хахаххаха":хубавото е, че не и личи.
09:04 28.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Перо
09:09 28.09.2026
14 Абе
До коментар #8 от "Тези защо гледат,":Щото са сигани.
09:10 28.09.2026
15 хъхъ
До коментар #4 от "хаха":Ами любов, какво да се прави.
09:10 28.09.2026
16 Жину Циганкалиана
09:11 28.09.2026
17 гост
Коментиран от #20
09:19 28.09.2026
18 волан
09:25 28.09.2026
19 Поонодиха се
09:26 28.09.2026
20 Сидни Суини ръкоделие 👋
До коментар #17 от "гост":Сводниците(калашници, пееви) нямат пари, но жените им ги обичат и ги издържат чрез проституция. Даже и скъпи коли им купуват да ни газят...
09:28 28.09.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.