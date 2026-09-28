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Джино Бианкалана и лекарката Кристиана Канева се разделиха

Джино Бианкалана и лекарката Кристиана Канева се разделиха

28 Септември, 2026 08:46 1 818 21

  • джино бианкалана-
  • лекарка-
  • разделиха

Джино Бианкалана и лекарката Кристиана Канева тихомълком са сложили край на връзката си

Джино Бианкалана и лекарката Кристиана Канева се разделиха - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Няма пари, няма любов! Джино Бианкалана и лекарката Кристиана Канева тихомълком са сложили край на връзката си. Двамата вече не се следват в инстаграм, а всички техни общи снимки от профилите им са изтрити, пише "Уикенд".


Джино в момента е на море, но прави впечатление, че Кристиана не присъства в кадрите от почивката му. Вместо това той публикува снимки основно с малката им дъщеря Данаила.


Липсата на лекарката от семейните кадри допълнително подхрани предположенията, че отношенията между двамата са приключили. Най-вероятната причина за раздялата е безпаричието на Джино и това, че от 1–2 години работи като шофьор на ТИР в Америка.

Той отсъства от дома с месеци и най-вероятно разстоянието е оказало влияние върху отношенията им. Кристиана от своя страна продължава професионалното си развитие в сферата на естетичната медицина. Тя работи в дерматологична клиника и се занимава с популярни процедури като ботокс и дермални филъри. Брюнетката изкарва достатъчно пари, за да може да си позволи добър стандарт на живот за нея и дъщеря си, но не желае да издържа и мъжа си.

Любовната приказка на Джино Бианкалана и Кристиана Канева не приключва за първи път. Двамата имаха и предишна раздяла, едва шест месеца след сватбата им, но си дадоха втори шанс в името на детето, три години по-късно пътищата им окончателно са се разделили.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тая монипулаторка

    9 0 Отговор
    На Конев ли е дъщеря

    08:49 28.09.2026

  • 2 Ееее, защо бе

    11 1 Отговор
    Иии са, уфф, ми... ма мноо кофти

    08:51 28.09.2026

  • 3 Жълт парцал

    19 1 Отговор
    На кой му пука?

    08:52 28.09.2026

  • 4 хаха

    29 0 Отговор
    тая кифла си заряза кариерата заради един татуиран ром, сега ще има да тегли много

    Коментиран от #15

    08:53 28.09.2026

  • 5 хахаха

    36 0 Отговор
    Карам микробус, а жена ми работи в козметичен салон, статия за нас ще има ли:) Даже не едно, а две деца имаме:)

    08:55 28.09.2026

  • 6 бою циганина

    13 0 Отговор
    бритчед ща водя на симитли сеанс

    08:56 28.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Тези защо гледат,

    12 0 Отговор
    сякаш искат да пребият някого?!

    Коментиран от #14

    09:02 28.09.2026

  • 9 Поредната

    23 0 Отговор
    циганска драма.

    09:03 28.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Да обаче

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Хахаххаха":

    хубавото е, че не и личи.

    09:04 28.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Перо

    19 0 Отговор
    Не знам, дали е докторка или фейк, но има мозък на пиле да се хване с тоя!

    09:09 28.09.2026

  • 14 Абе

    11 0 Отговор

    До коментар #8 от "Тези защо гледат,":

    Щото са сигани.

    09:10 28.09.2026

  • 15 хъхъ

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "хаха":

    Ами любов, какво да се прави.

    09:10 28.09.2026

  • 16 Жину Циганкалиана

    5 0 Отговор
    Ут италийтъ съм.У Жикагу сме само богаташи и сме мноу фешън и лачени.

    09:11 28.09.2026

  • 17 гост

    7 0 Отговор
    Докато има пари,има любов,свършат ли...раздяла...Кифла с мармалад...

    Коментиран от #20

    09:19 28.09.2026

  • 18 волан

    1 0 Отговор
    Е,и аз какво да направя,че са се разделили?!

    09:25 28.09.2026

  • 19 Поонодиха се

    1 0 Отговор
    И им мина.

    09:26 28.09.2026

  • 20 Сидни Суини ръкоделие 👋

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "гост":

    Сводниците(калашници, пееви) нямат пари, но жените им ги обичат и ги издържат чрез проституция. Даже и скъпи коли им купуват да ни газят...

    09:28 28.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.