Цветан Цветанов: Йотова е безспорен победител на първи тур

Голяма политическа грешка е, че ГЕРБ не издигнаха кандидат за президент. Това каза в предаването „Тази сутрин“ по бТВ Цветан Цветанов, бивш вътрешен министър.

„Само след една година има местни избори. Знаем, че доминираща на местните избори винаги е била ГЕРБ“, посочи той.

Според него партията няма да може да се консолидира за предстоящия местен вот, а това минава през едно упражнение, каквото е президентската надпревара.

„Неявяването според мен е слабост и по всяка вероятност може би ръководството на ГЕРБ е стигнало до този политически извод, защото резила от резултата, който биха могли да получат на първи тур, може да бъде по-малък от 430-те хиляди гласа, които получиха на последните парламентарни избори“, смята той.

Според него ще има доста по-ниска избирателна активност на предстоящите президентски избори. „Защото основните парламентарни сили, които са представени в българския парламент – това са ГЕРБ и ДПС, не издигат свои кандидати“.

„Само преди 5 месеца ГЕРБ има 430 хиляди гласа, ДПС има 230 хиляди гласа, което означава, че 660 хиляди гласа са избиратели, които няма да могат да бъдат мотивирани в една кампания, когато не виждат своя представител“, обясни Цветанов.

По думите му Бойко Борисов не е в състояние да мотивира и да насочи избирателите към когото и да било от кандидатите в президентските двойки. „И затова може би е тази пасивност и тази отдалеченост от всичките кандидати“.

„ Може би графата „Не подкрепям никого“ ще бъде увеличена. На президентските избори през 2021 година имаше 60 хиляди гласуващи, които не подкрепиха нито една от кандидат-президентските двойки. Аз мисля, че този път ще се постигне своеобразен рекорд“, коментира Цветанов.

Според него Илияна Йотова се очертава като един безспорен лидер в тази кампания на първи тур. „Но е много важно кои ще са тези, които ще могат да се преборят за второто място. Защото с издигането на кандидат-президентската двойка Костадин Костадинов – Петър Волгин, се очертава едно доста оспорвано състезание за второто място с двойката Андрей Гюров - Георги Кандев“.

„При Румен Радев имаше около 1,4 милиона гласове. Смятам, че една немалка част от тях биха се пренасочили към „Възраждане“, но не биха се пренасочили към ПП-ДБ“, сподели Цветанов.

По думите му ПП-ДБ нямат откъде да вземат този резерв, за да могат да получат по-висок резултат от 408-те хиляди гласа, които получиха на последните парламентарни избори. „Мисля, че точно затова трябва кампанията да бъде доста по-прагматична“.

„Когато излязох от ГЕРБ през 2019 година, аз казах на Борисов, че партията така е структурирана, че поне 4-5 години няма да има проблеми и тя ще бъде водеща и ще бъде от първите политически сили“, разказа Цветанов.

„Но с това стремглаво поведение, което показват, и отблъскването на голяма част от честните, стойностните и почтените членове и симпатизанти на ГЕРБ, партията е в това състояние, което постигна 430 хиляди гласа. Това е невероятен срив в доверието, при положение че в началото ГЕРБ имаше по 1,6 милиона“, сподели Цветанов.

Цветанов сподели, че ГЕРБ губи вече голяма част от общинската инфраструктура.