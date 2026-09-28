Цветан Цветанов: Йотова е безспорен победител на първи тур

Голяма политическа грешка е, че ГЕРБ не издигнаха кандидат за президент. Това каза в предаването „Тази сутрин“ по бТВ Цветан Цветанов, бивш вътрешен министър.
„Само след една година има местни избори. Знаем, че доминираща на местните избори винаги е била ГЕРБ“, посочи той.
Според него партията няма да може да се консолидира за предстоящия местен вот, а това минава през едно упражнение, каквото е президентската надпревара.
„Неявяването според мен е слабост и по всяка вероятност може би ръководството на ГЕРБ е стигнало до този политически извод, защото резила от резултата, който биха могли да получат на първи тур, може да бъде по-малък от 430-те хиляди гласа, които получиха на последните парламентарни избори“, смята той.
Според него ще има доста по-ниска избирателна активност на предстоящите президентски избори. „Защото основните парламентарни сили, които са представени в българския парламент – това са ГЕРБ и ДПС, не издигат свои кандидати“.
„Само преди 5 месеца ГЕРБ има 430 хиляди гласа, ДПС има 230 хиляди гласа, което означава, че 660 хиляди гласа са избиратели, които няма да могат да бъдат мотивирани в една кампания, когато не виждат своя представител“, обясни Цветанов.
По думите му Бойко Борисов не е в състояние да мотивира и да насочи избирателите към когото и да било от кандидатите в президентските двойки. „И затова може би е тази пасивност и тази отдалеченост от всичките кандидати“.
„ Може би графата „Не подкрепям никого“ ще бъде увеличена. На президентските избори през 2021 година имаше 60 хиляди гласуващи, които не подкрепиха нито една от кандидат-президентските двойки. Аз мисля, че този път ще се постигне своеобразен рекорд“, коментира Цветанов.
Според него Илияна Йотова се очертава като един безспорен лидер в тази кампания на първи тур. „Но е много важно кои ще са тези, които ще могат да се преборят за второто място. Защото с издигането на кандидат-президентската двойка Костадин Костадинов – Петър Волгин, се очертава едно доста оспорвано състезание за второто място с двойката Андрей Гюров - Георги Кандев“.
„При Румен Радев имаше около 1,4 милиона гласове. Смятам, че една немалка част от тях биха се пренасочили към „Възраждане“, но не биха се пренасочили към ПП-ДБ“, сподели Цветанов.
По думите му ПП-ДБ нямат откъде да вземат този резерв, за да могат да получат по-висок резултат от 408-те хиляди гласа, които получиха на последните парламентарни избори. „Мисля, че точно затова трябва кампанията да бъде доста по-прагматична“.
„Когато излязох от ГЕРБ през 2019 година, аз казах на Борисов, че партията така е структурирана, че поне 4-5 години няма да има проблеми и тя ще бъде водеща и ще бъде от първите политически сили“, разказа Цветанов.
„Но с това стремглаво поведение, което показват, и отблъскването на голяма част от честните, стойностните и почтените членове и симпатизанти на ГЕРБ, партията е в това състояние, което постигна 430 хиляди гласа. Това е невероятен срив в доверието, при положение че в началото ГЕРБ имаше по 1,6 милиона“, сподели Цветанов.
Цветанов сподели, че ГЕРБ губи вече голяма част от общинската инфраструктура.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Време е
Коментиран от #15
09:03 28.09.2026
2 И тоя
09:04 28.09.2026
3 Те Са Нагаждачи !
До Последно !
Ако Вече !
Не са Го Направили !
В България !
Всичко Е !
Тайна !
09:04 28.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Цветанов
09:05 28.09.2026
6 Потресаващо!
09:05 28.09.2026
7 честен ционист
09:05 28.09.2026
8 Абе
09:06 28.09.2026
9 тарикат цвъки
09:06 28.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Кина
Коментиран от #16
09:07 28.09.2026
12 Стига с
09:07 28.09.2026
13 Ивайло Павлов
09:08 28.09.2026
14 идиоти вън
09:10 28.09.2026
15 Виж сега,
До коментар #1 от "Време е":Време някой да вкара Пеевски и Борисов в затвора. И това е Росен Миленов.
Коментиран от #21
09:10 28.09.2026
16 идиоти вън
До коментар #11 от "Кина":А не, грешиш, баце го изгони, а мярката е относително понятие, претеглено спрямо акъла му той надхвърли мярката!!!!
09:14 28.09.2026
17 Победата на Йотова е предрешена!
Освен това изборът е почти 100 % с машинките на Мадуро, така че мачът е свирен отвсякъде.
Всички политически играчи са инструктирани да не пречат.
Единствените, които не са участници в схемата са двете двойки кандидати- Николай Ненчев- Цвета Кирилова и Костадинов - Волгин.
Единствените, за които си струва да гласуваме, макар и напук, са те!
Коментиран от #35
09:16 28.09.2026
18 нннн
09:17 28.09.2026
19 Въй
09:18 28.09.2026
20 Въй
09:19 28.09.2026
21 Така е
До коментар #15 от "Виж сега,":става !
09:19 28.09.2026
22 Многоапартаментният
09:21 28.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Многоапартаментният
09:22 28.09.2026
25 Трол
09:22 28.09.2026
26 бай Пердах
09:23 28.09.2026
27 Цветан Цветанов
Коментиран от #36
09:25 28.09.2026
28 АГАТ а Кристи
09:27 28.09.2026
29 Звездоброец
09:28 28.09.2026
30 Слагачество без край
09:28 28.09.2026
31 Виктор
09:28 28.09.2026
32 Зеления
Мина време обществото забрави че Нинова успя с една заплата да купи Техноимпекс.
Журналистите забравиха, че семейството на Надежда Нейнски спести от банички и купиха гаражите на УБО
Журналистите забравиха, че ДАНС изнесе данни за национално предателство от Весела Чернева
И всички тези изброени хора се лансират в обществото, чрез медиите като някакви много значими фактори, вместо най-малкото да потънат в забвение.
09:30 28.09.2026
33 Не бе, Цецо!
09:34 28.09.2026
34 Пъпеш
09:34 28.09.2026
35 Питане
До коментар #17 от "Победата на Йотова е предрешена!":Ти счупена грамофонна плоча ли си, та всеки ден едно и също ???
09:38 28.09.2026
36 Асансьор надолу
До коментар #27 от "Цветан Цветанов":В качеството си на мутра с криминално досие от 90-те, частен охранител от Ипон, МВР министър, свързан с незаконното подслушване на жиесеми и собственик на цял квартал с апартаменти, придобити само с една гола милиционерска заплата.
09:39 28.09.2026
37 оклио
09:40 28.09.2026
38 Стефан Владимиров
09:58 28.09.2026
39 Илиян Петков
09:59 28.09.2026