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Цветан Цветанов: Йотова е безспорен победител на първи тур

Цветан Цветанов: Йотова е безспорен победител на първи тур

28 Септември, 2026 09:00 1 079 39

  • цветан цветанов-
  • президент-
  • герб-
  • илияна йотова-
  • първи тур

Второто място е между Костадинов и Гюров, смята той

Цветан Цветанов: Йотова е безспорен победител на първи тур - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Голяма политическа грешка е, че ГЕРБ не издигнаха кандидат за президент. Това каза в предаването „Тази сутрин“ по бТВ Цветан Цветанов, бивш вътрешен министър.

„Само след една година има местни избори. Знаем, че доминираща на местните избори винаги е била ГЕРБ“, посочи той.

Според него партията няма да може да се консолидира за предстоящия местен вот, а това минава през едно упражнение, каквото е президентската надпревара.

„Неявяването според мен е слабост и по всяка вероятност може би ръководството на ГЕРБ е стигнало до този политически извод, защото резила от резултата, който биха могли да получат на първи тур, може да бъде по-малък от 430-те хиляди гласа, които получиха на последните парламентарни избори“, смята той.

Според него ще има доста по-ниска избирателна активност на предстоящите президентски избори. „Защото основните парламентарни сили, които са представени в българския парламент – това са ГЕРБ и ДПС, не издигат свои кандидати“.

„Само преди 5 месеца ГЕРБ има 430 хиляди гласа, ДПС има 230 хиляди гласа, което означава, че 660 хиляди гласа са избиратели, които няма да могат да бъдат мотивирани в една кампания, когато не виждат своя представител“, обясни Цветанов.

По думите му Бойко Борисов не е в състояние да мотивира и да насочи избирателите към когото и да било от кандидатите в президентските двойки. „И затова може би е тази пасивност и тази отдалеченост от всичките кандидати“.

„ Може би графата „Не подкрепям никого“ ще бъде увеличена. На президентските избори през 2021 година имаше 60 хиляди гласуващи, които не подкрепиха нито една от кандидат-президентските двойки. Аз мисля, че този път ще се постигне своеобразен рекорд“, коментира Цветанов.

Според него Илияна Йотова се очертава като един безспорен лидер в тази кампания на първи тур. „Но е много важно кои ще са тези, които ще могат да се преборят за второто място. Защото с издигането на кандидат-президентската двойка Костадин Костадинов – Петър Волгин, се очертава едно доста оспорвано състезание за второто място с двойката Андрей Гюров - Георги Кандев“.

„При Румен Радев имаше около 1,4 милиона гласове. Смятам, че една немалка част от тях биха се пренасочили към „Възраждане“, но не биха се пренасочили към ПП-ДБ“, сподели Цветанов.

По думите му ПП-ДБ нямат откъде да вземат този резерв, за да могат да получат по-висок резултат от 408-те хиляди гласа, които получиха на последните парламентарни избори. „Мисля, че точно затова трябва кампанията да бъде доста по-прагматична“.

„Когато излязох от ГЕРБ през 2019 година, аз казах на Борисов, че партията така е структурирана, че поне 4-5 години няма да има проблеми и тя ще бъде водеща и ще бъде от първите политически сили“, разказа Цветанов.

„Но с това стремглаво поведение, което показват, и отблъскването на голяма част от честните, стойностните и почтените членове и симпатизанти на ГЕРБ, партията е в това състояние, което постигна 430 хиляди гласа. Това е невероятен срив в доверието, при положение че в началото ГЕРБ имаше по 1,6 милиона“, сподели Цветанов.

Цветанов сподели, че ГЕРБ губи вече голяма част от общинската инфраструктура.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Време е

    11 10 Отговор
    за "Алтернатива за България" с № 11 !

    Коментиран от #15

    09:03 28.09.2026

  • 2 И тоя

    24 2 Отговор
    го попари сланата...

    09:04 28.09.2026

  • 3 Те Са Нагаждачи !

    8 2 Отговор
    Ще Се опитват !

    До Последно !

    Ако Вече !

    Не са Го Направили !

    В България !

    Всичко Е !

    Тайна !

    09:04 28.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Цветанов

    7 11 Отговор
    И аз съм за Йотова.

    09:05 28.09.2026

  • 6 Потресаващо!

    25 1 Отговор
    Цвъсансьорът изгради крадливите структури на простата и крадлива герберска Тиква Борисов. Той е в основата на борисово-герберската корупция и кражби.

    09:05 28.09.2026

  • 7 честен ционист

    15 3 Отговор
    Аз пък си мисля, че Илюша няма да може да се класира за балотажа.

    09:05 28.09.2026

  • 8 Абе

    20 2 Отговор
    Цецо, връви ли асансьора?

    09:06 28.09.2026

  • 9 тарикат цвъки

    19 2 Отговор
    избега овреме

    09:06 28.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Кина

    20 0 Отговор
    Този е единствения политик който открадна с мярка и се оттегли..! Ако всички крадяха умерено а не алчно сега пенсиите щяха да са високи..!

    Коментиран от #16

    09:07 28.09.2026

  • 12 Стига с

    12 5 Отговор
    Тая Йо.това. Бла Бла Бла аман вижте РУМЕН РАДЕВ КАК ТЕХНИТЕ ФИРМИ ЛАПАТ ПО 2 ЕВРО ЗА КИЛО НАФТА... лобистки фирми.само Гюров Кандев...

    09:07 28.09.2026

  • 13 Ивайло Павлов

    6 1 Отговор
    Цецу, какво, да не се мъчат да го изперат?

    09:08 28.09.2026

  • 14 идиоти вън

    9 1 Отговор
    Когато някой е роден идиот то е за цял живот!!!!

    09:10 28.09.2026

  • 15 Виж сега,

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Време е":

    Време някой да вкара Пеевски и Борисов в затвора. И това е Росен Миленов.

    Коментиран от #21

    09:10 28.09.2026

  • 16 идиоти вън

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Кина":

    А не, грешиш, баце го изгони, а мярката е относително понятие, претеглено спрямо акъла му той надхвърли мярката!!!!

    09:14 28.09.2026

  • 17 Победата на Йотова е предрешена!

    8 5 Отговор
    Радев и Йотова са монтирани начело на България със съгласието и нареждането на Тръмп и на Путин, като удобни и за двамата.

    Освен това изборът е почти 100 % с машинките на Мадуро, така че мачът е свирен отвсякъде.
    Всички политически играчи са инструктирани да не пречат.

    Единствените, които не са участници в схемата са двете двойки кандидати- Николай Ненчев- Цвета Кирилова и Костадинов - Волгин.

    Единствените, за които си струва да гласуваме, макар и напук, са те!

    Коментиран от #35

    09:16 28.09.2026

  • 18 нннн

    10 1 Отговор
    Управляващите, които подкрепят Йотова, посегнаха на къщата и ракията на българина - данъци, глоби и др.Започнаха и да стягат колана на мършавите, а не на оядените. Не съм сигурен в първото й място.

    09:17 28.09.2026

  • 19 Въй

    1 3 Отговор
    Йотова е безспорната победителка на първия т/к/ур.

    09:18 28.09.2026

  • 20 Въй

    2 3 Отговор
    Йотова е безспорната победителка на първия тур.

    09:19 28.09.2026

  • 21 Така е

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Виж сега,":

    става !

    09:19 28.09.2026

  • 22 Многоапартаментният

    5 1 Отговор
    ГЕРБерастки наглец, който колеше и бесеше в злочестата ни родина под "мъдрото ръководство" на СИКаджийския престъпник от подезмния свят, днес громи бившите си съпартийци и се гласи за "спасител" и на България, и на ГЕРБ! Завалията! Неграмотен, необразован, алчен за пари, власт и апартаменти! Завършил основно училище за бавноразвиващи деца във Вършец! Веднъж в "Панорама", където беше абониран и мазният Бойко Василев го гледаше с влажен поглед на болна крава, и никога не се осмели да му зададе неудобен въпрос, та тогава "вторият" в ГЕРБ изрече потресаваща простотия и простащина, сивдетелство за твърде лекия му и беден "умствен багаж"! Цвъто каза буквално :"Трябва да превъртим Рубикона"! Горкият невежа! То обърка Кубчето на Рубик с река Рубикон край Рим, свързана с Цезар, ама явно Цветанов си е мислил, че Цезар е футболист или банкер! Не бе, Цецо, не! Рубикон е река край Рим и на войските, по времето на Цезар, е било забранено да я преминават, когато са се върщали от война, за да не станат безредици! А кубчето на Рубик беше любима играчка на децата през 80 - те годиин!

    09:21 28.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Многоапартаментният

    4 1 Отговор
    ГЕРБерастки "гений" който колеше и бесеше в злочестата ни родина под "мъдрото ръководство" на СИКаджийския престъпник от подезмния свят, днес громи бившите си съпартийци и се гласи за "спасител" и на България, и на ГЕРБ! Завалията! Неграмотен, необразован, алчен за пари, власт и апартаменти! Завършил основно училище за бавноразвиващи деца във Вършец! Веднъж в "Панорама", където беше абониран и мазният Бойко Василев го гледаше с влажен поглед на болна крава, и никога не се осмели да му зададе неудобен въпрос, та тогава "вторият" в ГЕРБ изрече потресаваща простотия и простащина, сивдетелство за твърде лекия му и беден "умствен багаж"! Цвъто каза буквално :"Трябва да превъртим Рубикона"! Горкият невежа! То обърка Кубчето на Рубик с река Рубикон край Рим, свързана с Цезар, ама явно Цветанов си е мислил, че Цезар е футболист или банкер! Не бе, Цецо, не! Рубикон е река край Рим и на войските, по времето на Цезар, е било забранено да я преминават, когато са се върщали от война, за да не станат безредици! А кубчето на Рубик беше любима играчка на децата през 80 - те годиин!

    09:22 28.09.2026

  • 25 Трол

    2 9 Отговор
    Гюров е безспорен победител на първи тур.

    09:22 28.09.2026

  • 26 бай Пердах

    4 0 Отговор
    За сега Змеевски и Барисаф няма как да ги положат в затвуреното място,защото зад тях се подават мнооооогоооо пари. И те така!

    09:23 28.09.2026

  • 27 Цветан Цветанов

    5 1 Отговор
    В качеството на безработен ли се изказва ? Като Гюров и той ли не се е регистрирал в Бюрото по труда още? Деформират статистиката за реалната безработица и дефакто работят в полза на Радев по този начин

    Коментиран от #36

    09:25 28.09.2026

  • 28 АГАТ а Кристи

    2 2 Отговор
    Важното е, че личният ти асансьор те "издига" до нивото на апартамента ти, нещ......нико !

    09:27 28.09.2026

  • 29 Звездоброец

    2 0 Отговор
    Цецо,за първия тур още нищо не са знае и може само неумело да се гадае !

    09:28 28.09.2026

  • 30 Слагачество без край

    4 1 Отговор
    защо триете коментара ми? Ккаво нецензурно има в написаното, че Цветан Цветанов е необразован, и че е завършил училище за бавноразвиваще се във Вършец? Ами, проверете преди да триете! Стига страх! И от този ли с десетината апартаменти се уплашихте? Един от апартаментите му има собствен асансьор от гаража до хола! Да, на една "Панорама", за която беше абониран, Цветанов изрече потресаваща глупост, свидетелство за бедния му умствен багаж! Той каза буквално: " Ще первъртим Рубикона", което означава, че "вторият" в ГЕРБ, властелинът на държавата ни, не знае, че Рубикон е река, не е чувал за Цезар и обърка реката с кубчето на Рубик, любима игра на децата в началото на 80 - те години! Че стига страх де!

    09:28 28.09.2026

  • 31 Виктор

    5 1 Отговор
    Народния предател, веднага се пребоядиса и започна да се мазни на новата влас! Бързо забрави как целуваше ръката на мафията и като министър говореше, че се е справил с организираната престъпност, а реално и помагаше и ежедневно ощетяваше обикновените хора......

    09:28 28.09.2026

  • 32 Зеления

    4 1 Отговор
    Мина време и обществото забрави, че Цветанов си купи 6 апартамента с пари спестене от тъщата му от пенсията й - така твърдеше самия Цветанов.
    Мина време обществото забрави че Нинова успя с една заплата да купи Техноимпекс.
    Журналистите забравиха, че семейството на Надежда Нейнски спести от банички и купиха гаражите на УБО
    Журналистите забравиха, че ДАНС изнесе данни за национално предателство от Весела Чернева
    И всички тези изброени хора се лансират в обществото, чрез медиите като някакви много значими фактори, вместо най-малкото да потънат в забвение.

    09:30 28.09.2026

  • 33 Не бе, Цецо!

    5 4 Отговор
    Не! Йотовата фатмашка слугиня съвсем не е "фаворит" и дори не е сигурно, че ще стигне до балотаж! Тя беше, е и си остана слугиня на селяндурина от Славяново! Тя отново направи за поскмешище по света великата ин някога България, за да се подмаже и на Фатмака, и на кремълския злодей! Йотова е опасна за България, много опасна бе, Цецо! Тя е по-опасна от твоя бивш началник - Мутрата от СИК и уродливото 190- килограмова туловище взети заедно!

    09:34 28.09.2026

  • 34 Пъпеш

    0 1 Отговор
    На всички демократични избори още от 1878-а и местни и постни, винаги доминира герп.

    09:34 28.09.2026

  • 35 Питане

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Победата на Йотова е предрешена!":

    Ти счупена грамофонна плоча ли си, та всеки ден едно и също ???

    09:38 28.09.2026

  • 36 Асансьор надолу

    5 1 Отговор

    До коментар #27 от "Цветан Цветанов":

    В качеството си на мутра с криминално досие от 90-те, частен охранител от Ипон, МВР министър, свързан с незаконното подслушване на жиесеми и собственик на цял квартал с апартаменти, придобити само с една гола милиционерска заплата.

    09:39 28.09.2026

  • 37 оклио

    4 1 Отговор
    Това което имаме като Цвинокио, тази подобна на пъпеш кратуна, дава интервюта още???Акъл дава този дето няма и за себе си дори??? А можеше вече да чука камъни този ГЕРБ калпаазанин и щеше да е асансьор на някои закърнял пандизчия. Такъв асаньор трябваше да види до сега че на другите да им държи влага. Само че в България този тъпир дава интервюта??? Слава на Господ Иисус Христос поне не във властта. Поне този глупак и паразит на ГЕРБ не храним с данъците си.

    09:40 28.09.2026

  • 38 Стефан Владимиров

    0 0 Отговор
    Цецу скача на герб, за да си отмъсти за уволнението.

    09:58 28.09.2026

  • 39 Илиян Петков

    0 0 Отговор
    Апропо, Цецу с какво се занимава? Той с какво се прехранва? Да не би да има 10 апартамента под наем и да е рентиер?

    09:59 28.09.2026

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