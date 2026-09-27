Дъщерите на Деми Мур я научили на най-важните житейски уроци

Американската актриса Деми Мур разкри как трите ѝ дъщери от бившия ѝ съпруг, актьора Брус Уилис, са променили отношението ѝ към живота и са ѝ помогнали да приеме себе си.

63-годишната звезда от „Субстанцията“ говори за Румър Уилис, Скаут Уилис и Талула Уилис по време на Step Up Annual Inspiration Awards в Лос Анджелис. Деми Мур участва в дискусия заедно с актрисата Али Лартър.

„Още от първия ден научих много за приемането. Мисля, че най-големият подарък, който са ми дали, е основата на любовта“, каза актрисата за дъщерите си.

Деми Мур призна, че собственото ѝ детство е било далеч от стабилно. В мемоарите си „Inside Out“ холивудската звезда разказва за проблемите на родителите си с алкохола и честите премествания на семейството.

„Децата ми ме виждат и приемат такава, каквато съм. Те са най-големите ни учители, а понякога и най-големите ни предизвикателства“, сподели Мур. На събитието присъстваше и най-малката ѝ дъщеря Талула Уилис.

Отношенията между Деми Мур и трите ѝ дъщери невинаги са били толкова близки. След раздялата на актрисата с Аштън Къчър семейството преминава през период на отчуждение, за който Мур по-късно говори открито в автобиографията си. С времето четирите успяват да възстановят връзката си.

Талула Уилис също е говорила публично за силния характер на майка си.

„Не мисля, че майка ми е била просто отгледана. Тя е била изкована“, казва Талула през 2019 г., определяйки силата на Деми Мур едновременно като впечатляваща и понякога плашеща.

За актрисата майчинството означава и да знае кога да се отдръпне. В интервю през 2024 г. Деми Мур обясни, че се стреми да позволява на вече порасналите си деца сами да вземат решенията си.

„Моята работа е просто да обичам децата си и да им давам пространство да бъдат такива, каквито са. Инстинктът ни е да ги спасяваме, но това невинаги е най-доброто за тях“, каза Деми Мур.