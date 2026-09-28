Хеттрик на Валенсия прати Бока на полуфинал

Бока Хуниорс се класира за полуфиналите на Купата на Аржентина след драматичен обрат срещу Расинг Клуб. Тимът от Буенос Айрес губеше с 0:2, но спечели с 3:2 благодарение на хеттрик на Енер Валенсия в заключителните минути на двубоя.

Срещата се игра на неутрален терен на стадион „Гиганте де Ароито“ в Росарио. Расинг поведе в 19-ата минута чрез Гастон Андрес Лодико, а две минути след началото на второто полувреме Адриан Мартинес удвои преднината на символичните домакини.

Валенсия се появи в игра в 56-ата минута и постепенно промени хода на срещата. 36-годишният нападател намали резултата в 72-рата минута, изравни в 80-ата, а в петата минута на добавеното време отбеляза победния гол за 3:2. Така еквадорецът реализира три попадения в рамките на 34 минути и изведе Бока до полуфиналите.

След последния съдийски сигнал Валенсия получи жълт картон за бурното си отпразнуване. Нападателят, който е голмайстор номер едно в историята на Еквадор, определи вечерта като специална заради реакцията на привържениците на Бока.

„Благодаря на Бог за всичко това“.

Той заяви още, че е преминал през труден период след пристигането си в клуба, но постепенно е достигнал необходимата физическа форма. По думите му в Бока натискът винаги е свързан с необходимостта от победи, а атмосферата след обрата е била незабравима.

Източници: Спортал