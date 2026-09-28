Братът на Даяна с още разкрития: Чарлз е таен гей, бил влюбен в камериера

В мемоарите си „Лебедова песен: Даяна, моята сестра“ брат ѝ граф Чарлз Спенсър, отправи сензационно твърдение относно сексуалната ориентация на крал Чарлз III, пише marica.bg.

Той подкрепи слуховете за хомосексуалността му в новите си мемоари, повдигайки отново въпроса за сексуален скандал отпреди десетилетия, който кралската особа винаги е отричала. Мемоарите му са цитирани от The Daily Beast.

В книгата Спенсър си спомня разговор, в който сестра му му е казала, че иска развод. Той твърди, че първоначално я е предупредил да не взема импулсивно решение. Даяна обаче го убедила в правилността на избора му, заявявайки: „Съпругът ми е влюбен в камериера си“.

В мемоарите си графът не посочва евентуалния любовник на Чарлз, но по-рано се е смятало, че това е дългогодишният му асистент Майкъл Фосет. Тази история датира от 1996 г., когато Джордж Смит, бившият камериер на Чарлз, твърди, че веднъж е бил изнасилен от асистента на принца. Самото изнасилване, твърди той, се е случило през 1989 г. Смит добавя още, че веднъж е бил свидетел на сексуален контакт между Чарлз и висш слуга.

Чарлз отрече всички обвинения. Личният му секретар сър Майкъл Пийт, излезе с изявление, в което отрича твърденията, без да навлиза в подробности, и постави под съмнение надеждността на Смит като източник, заявявайки, че той „за съжаление страда от посттравматично стресово разстройство и в миналото е страдал от алкохолизъм“.

Няколко дни по-късно стана ясно, че Пийт е попитал говорителя си дали смята, че Чарлз е гей или бисексуален. Прессекретарят отговорил, че това „категорично не отговаря на истината“. „Кларънс Хаус“ – канцеларията на Чарлз – публично заяви, че твърдението е напълно неоснователно.

Смит, от своя страна, твърди, че самата принцеса Даяна е записала разказа му. Твърди се, че касетата се твърди, че е била съхранявана в заключен сандък в двореца Кенсингтън, но е изчезнала след смъртта ѝ. Самият Смит умира през 2005 г. и слуховете постепенно затихват.

Мемоарите на Чарлз Спенсър „Лебедова песен: Даяна, моя сестра“ са публикувани на 22 септември. В тях братът на принцеса Даяна говори открито и подробно за живота ѝ за първи път. Според автора, той е бил вдъхновен да напише книгата от наближаващата 30-годишнина от смъртта ѝ.