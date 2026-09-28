Доналд Тръмп: Те прекалиха с играта си!

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в телефонно интервю в неделя пред Axios, че очаква американските преговарящи да проведат още разговори с Иран тази седмица.

"Очаквам още разговори с Иран тази седмица. Те искат да сключат сделка, но това не е сделката, която аз искам да сключа. Това е, за което може би щяхме да се съгласим преди година. Те прекалиха с играта си", каза Тръмп.

На въпроса дали обмисля възобновяване на ударите срещу Иран, Тръмп отговори: "Винаги мисля за това."

Междувременно, каза Тръмп, американските военни улесняват извозването на много петрол от Ормузкия проток.

Той каза, че през уикенда най-голямото количество петрол е преминало през пролива от началото на войната.

"Повече от 20 милиона барела", каза Тръмп.

Служител на американското министерство на отбраната потвърди твърдението на Тръмп, като заяви, че в петък вечерта през пролива са били изнесени 22 милиона барела петрол.

Тръмп направи изявлението ден, след като отхвърли иранското предложение за прекратяване на войната.

Докато Иран иска да съсредоточи всички разговори върху Ормузкия проток и военноморската блокада на САЩ, администрацията на Тръмп изисква Техеран да се съгласи на ядрени отстъпки.

Два регионални източника потвърдиха коментара на Тръмп за още разговори тази седмица. Те казаха, че очакват още един кръг от непреки между САЩ и Иран още в понеделник. Но не е ясно дали пропуските могат да бъдат преодолени.

Американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър проведоха нов кръг от непреки преговори с иранския външен министър Абас Арагчи в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк миналия вторник.

Катарски представители участваха, като размениха съобщения между двете страни.

Арагчи предаде на Уиткоф и Къшнър условията на Иран за повторно отваряне на Ормузкия проток и възобновяване на ядрените преговори.

Иран предложи да отвори отново пролива и да възобнови ядрените преговори след седмица, ако САЩ вдигнат военноморската си блокада, премахнат санкциите върху продажбите на петрол и възстановят прекратяването на огъня в целия регион.

Тръмп отхвърли иранското предложение в събота.

Но американски служител и два регионални източника съобщиха на Axios, че катарските преговарящи продължават совалковата дипломация, за да се опитат да постигнат сделка.

В четвъртък премиерът на Катар се срещна в Ню Йорк с иранския президент и обсъди потенциалната сделка с администрацията на Тръмп.

Малко след това висши катарски служители се срещнаха с Уиткоф и го информираха.

Регионален източник, запознат с непреките преговори, каза, че катарците са обсъдили първоначалното иранско предложение с двете страни и са предоставили на двете страни компромисно предложение за преглед.

През уикенда катарските представители са обсъждали поотделно промените в текста с иранските и американските преговарящи.

Очаква се да се срещнат отделно с Арагчи и Уиткоф още в понеделник.

В неделя Арагчи заяви пред NBC, че въпреки отхвърлянето на иранското предложение от Тръмп, Иран все още иска дипломатическо решение.

Той каза, че междинните избори не са част от сметките на Иран.

"Ние се грижим само за националните си интереси. Готови сме за преговори, каза той. Въпреки че президентът Тръмп отхвърли тази сделка, все още очакваме официален отговор чрез посредниците", добави Арагчи.