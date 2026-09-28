Наоми Уотс на 58 г.: От „Мълхоланд Драйв“ до върха на Холивуд

Наоми Уотс навършва 58 години днес, 28 септември. Британско-австралийската актриса посреща рождения си ден в особено силен професионален период – само дни след като получи престижни отличия за цялостния си принос към киното и представи една от най-мрачните роли в кариерата си.

Родена на 28 септември 1968 г. в Шорхам, графство Кент, Англия, Наоми Уотс прекарва част от детството си във Великобритания, преди семейството ѝ да се установи в Австралия. Пътят ѝ към Холивуд далеч не е бърз. Години наред тя се явява на прослушвания и получава малки роли, без да успява да направи големия пробив.

Именно за този труден период Уотс разказа откровено през септември 2026 г. По време на кинофестивала в Цюрих актрисата призна, че в продължение на близо десетилетие е преминавала през множество откази, финансови затруднения и съмнения дали изобщо ще успее в професията.

Всичко се променя, когато среща Дейвид Линч.

Легендарният режисьор ѝ поверява двойната роля на Бети Елмс и Даян Селуин в „Мълхоланд Драйв“ (Mulholland Drive). Филмът излиза през 2001 г. и превръща дотогава сравнително неизвестната актриса в международна звезда. Четвърт век по-късно Уотс продължава да определя срещата си с Линч като повратната точка в живота си. „Този филм ми даде най-невероятната роля“, сподели тя тази година, припомняйки си човека, променил кариерата ѝ.

След „Мълхоланд Драйв“ предложенията не закъсняват. През 2002 г. Уотс се снима в хоръра „Предизвестена смърт“ (The Ring) – роля, която първоначално дори не искала да приеме. Филмът обаче се превръща в огромен успех и окончателно я утвърждава в Холивуд.

Следва „21 грама“ на Алехандро Гонсалес Иняриту, който ѝ носи първата номинация за „Оскар“ за най-добра актриса. През годините Уотс работи с режисьори като Питър Джаксън, Дейвид Кроненбърг, Клинт Истууд, Михаел Ханеке и Ноа Баумбах.

Сред най-популярните ѝ роли остава тази на Ан Дароу в мащабния „Кинг Конг“ на Питър Джаксън от 2005 г.

Втората номинация за „Оскар“ идва благодарение на „Невъзможното“ (The Impossible) – драмата за опустошителното цунами в Индийския океан през 2004 г. Във филма Уотс си партнира с тогава още почти неизвестния Том Холанд.

Любопитното е, че през 2026 г. двамата отново се оказаха част от една продукция. Уотс озвучава изкуствения интелект E.V. в „Spider-Man: Brand New Day“, където Холанд отново влиза в ролята на Питър Паркър. Актрисата се пошегува в социалните мрежи с необичайното развитие на екранните им отношения – от негова майка в „Невъзможното“ до негов изкуствен интелект.

Рожден ден след две големи отличия

58-ият рожден ден идва непосредствено след поредица от признания за Наоми Уотс.

На 19 септември 2026 г. актрисата беше удостоена с престижната награда „Доностия“ на Международния кинофестивал в Сан Себастиан – отличие, което отдава почит на цялостната ѝ кариера.

Само седмица по-късно, на 26 септември, Уотс получи и Golden Eye Award на кинофестивала в Цюрих. Там тя представи новия си филм „The Housewife“ и участва в специална среща, посветена на професионалния ѝ път.

И именно „The Housewife“ показва една доста различна Наоми Уотс.

Действието се развива през 60-те години на миналия век, а актрисата играе жена с привидно безупречен живот, зад който се крие ужасяващо минало от времето на Втората световна война. Самата Уотс признава, че ролята я е изплашила заради тежестта на персонажа и определя настоящия етап от кариерата си шеговито като своята „ера на злодеите“.

През 2026 г. тя участва и в „Closing Night“ със Сара Полсън, където двете играят отчуждени сестри, събрани отново покрай премиерата на театрална постановка на Бродуей.

Предстои и още едно голямо предизвикателство. Наоми Уотс ще се превъплъти в легендарната британска балерина Марго Фонтейн във филма „Margot & Rudi“, посветен на прочутото творческо партньорство между Фонтейн и Рудолф Нуреев. Ролята има и личен смисъл за актрисата – преди да се насочи към киното, самата тя се занимава с танци и определя танца като своята „първа любов“.

На 58 години Наоми Уотс вече има зад гърба си повече от три десетилетия пред камерата, две номинации за „Оскар“ и роли, простиращи се от психологическите лабиринти на Дейвид Линч до мащабните холивудски продукции.

А историята на нейния успех остава необичайна за Холивуд. Уотс не се превръща в световна звезда на 20 години. Големият пробив идва след години на откази и несигурност, когато вече е над 30. Четвърт век след „Мълхоланд Драйв“ тя не само остава сред търсените актриси на своето поколение, но продължава да избира роли, които я отвеждат далеч от сигурната територия на холивудската звезда.