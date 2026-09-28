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Търпението към Александър Димитров е изчерпано

Търпението към Александър Димитров е изчерпано

28 Септември, 2026 09:30 737 9

  • александър димитров-
  • български национален отбор-
  • георги иванов-
  • лига на нациите-
  • люксембург

Загубата от Люксембург постави бъдещето на селекционера под сериозно съмнение. БФС вече търси възможен негов заместник, твърди „Тема Спорт“.

Търпението към Александър Димитров е изчерпано - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Търпението към селекционера на България Александър Димитров е изчерпано след загубата с 1:2 от Люксембург в Пловдив, твърди „Тема Спорт“. Поражението на стадион „Христо Ботев“ беше първо за българския национален отбор срещу Люксембург.

България поведе чрез Асен Чандъров, но Леандро Барейро и Себастиен Тил обърнаха резултата. Мачът се проведе на 26 септември, а загубата постави под още по-силен натиск Димитров, който пое тима с поставена цел за първо място в групата и изкачване в Лига B.

Според „Тема Спорт“ президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов е напуснал стадиона преди края на двубоя и вече търси нов селекционер. От БФС официално не е обявено решение за раздяла с Димитров.

Самият треньор предварително заяви, че ще поеме отговорност при неизпълнение на поставената задача. „Сам ще си тръгна и това е най-малкото“, каза Димитров след загубата от Люксембург.

Следват три мача за десет дни

България ще приеме Естония на 29 септември, след което предстоят две гостувания. На 3 октомври националите ще играят срещу Исландия, а на 6 октомври ще се изправят отново срещу Люксембург.

Именно тези три срещи могат да определят окончателно бъдещето на Димитров. Според информацията на „Тема Спорт“ дори селекционерът да не подаде оставка сам, той ще бъде освободен при ново отдалечаване от целта.

Сред обсъжданите през последните години варианти за поста е Илия Груев-старши. Неговият син Илия Груев беше титуляр за България при поражението от Люксембург.

В групата са още Естония и Исландия. България започна кампанията със загуба и ще трябва да търси резултат още в следващия си мач, ако иска да запази реални шансове за първото място.

Източници: Топспорт, Тема Спорт, Пловдив24


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А бе,

    9 0 Отговор
    защо постоянно ни занимавате с неволите на българските футболни балерини?

    Кого го интересува от кого пак са паднали?
    Не сме падали само от Андора и Лихтенщайн май!

    Държавата да спре да харчи милиони за български футбол!

    09:36 28.09.2026

  • 2 урко

    4 1 Отговор
    Футболистите като са куци коне, няма значение кой е треньора.

    09:41 28.09.2026

  • 3 БайПолиграф

    6 0 Отговор
    треньорски щаб, играчи, това са хора без сърца, без дух, без морал, марш от националния на България !!!

    Коментиран от #8

    09:42 28.09.2026

  • 4 Обективен

    4 1 Отговор
    Футболистите на Люксембург играят в отбори от западна Европа, а нашите не. За да играеш там , трябва и да си талант или да полагаш много труд. Този треньор на националния, сигурно ги вижда за по 1 ден на няколко месеца, не може да им изгради навици как да играят, ако те ги нямат в клубните си отбори. Футболистите са ниско ниво и от там е проблема.

    09:45 28.09.2026

  • 5 Левски 1914

    3 3 Отговор
    Да вземат бат Шестьо Младенов.

    Коментиран от #6, #9

    09:47 28.09.2026

  • 6 Баце ЕООД

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Левски 1914":

    Да ги закриват...

    09:55 28.09.2026

  • 7 А докога ще търпим

    2 0 Отговор
    ОсмокласникА?Всичко тръгва от него.

    09:59 28.09.2026

  • 8 А моралът на Гонзо къде е?

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "БайПолиграф":

    Крие се винаги ,когато отборът пада,но беше много горд с победата над Соломоновите острови.Оставка на цялото БФС и всичките му комисии.

    10:02 28.09.2026

  • 9 Точно пък вие от Герена

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Левски 1914":

    Нямате право да говорите .Перуката и Гонзо съсипаха всичко във футбола ни.А те нали са вашите "легенди"?

    10:05 28.09.2026

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