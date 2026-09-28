Търпението към Александър Димитров е изчерпано

Търпението към селекционера на България Александър Димитров е изчерпано след загубата с 1:2 от Люксембург в Пловдив, твърди „Тема Спорт“. Поражението на стадион „Христо Ботев“ беше първо за българския национален отбор срещу Люксембург.

България поведе чрез Асен Чандъров, но Леандро Барейро и Себастиен Тил обърнаха резултата. Мачът се проведе на 26 септември, а загубата постави под още по-силен натиск Димитров, който пое тима с поставена цел за първо място в групата и изкачване в Лига B.

Според „Тема Спорт“ президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов е напуснал стадиона преди края на двубоя и вече търси нов селекционер. От БФС официално не е обявено решение за раздяла с Димитров.

Самият треньор предварително заяви, че ще поеме отговорност при неизпълнение на поставената задача. „Сам ще си тръгна и това е най-малкото“, каза Димитров след загубата от Люксембург.

Следват три мача за десет дни

България ще приеме Естония на 29 септември, след което предстоят две гостувания. На 3 октомври националите ще играят срещу Исландия, а на 6 октомври ще се изправят отново срещу Люксембург.

Именно тези три срещи могат да определят окончателно бъдещето на Димитров. Според информацията на „Тема Спорт“ дори селекционерът да не подаде оставка сам, той ще бъде освободен при ново отдалечаване от целта.

Сред обсъжданите през последните години варианти за поста е Илия Груев-старши. Неговият син Илия Груев беше титуляр за България при поражението от Люксембург.

В групата са още Естония и Исландия. България започна кампанията със загуба и ще трябва да търси резултат още в следващия си мач, ако иска да запази реални шансове за първото място.

Източници: Топспорт, Тема Спорт, Пловдив24