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Христо Янев е готвен за директорски пост в ЦСКА

Христо Янев е готвен за директорски пост в ЦСКА

28 Септември, 2026 09:45 344 0

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  • директорски пост-
  • български футбол

Бившият треньор ще остане в клуба, но точната длъжност все още не е ясна. Отпаднала е възможността да бъде назначен за главен скаут

Христо Янев е готвен за директорски пост в ЦСКА - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Христо Янев ще остане в ЦСКА след напускането на треньорския пост и е готвен за директорска позиция в клуба. Точната формулировка на длъжността му обаче все още не е избрана.

Според информация на „Мач Телеграф“, цитирана от Topsport.bg, ръководството е обсъждало различни варианти за бъдещата роля на Янев. Възможността той да бъде назначен за главен скаут вече е отпаднала.

Очаква се Янев да бъде включен в спортно-техническия щаб на ЦСКА. Това означава, че той ще продължи да има отношение към футболните решения в клуба, макар и извън треньорската позиция. Конкретните му отговорности ще бъдат определени от ръководството.

ЦСКА официално потвърди, че Янев остава в клуба, след като прие предложението да заеме друга длъжност. „Христо Янев прие предложението на ръководството на ЦСКА да заеме друг пост в клуба и да продължи да помага за бъдещото развитие на армейския тим“, се посочва в съобщението на клуба.

Янев подаде оставка като старши треньор след спечелването на Суперкупата на България. Временно представителният отбор беше поет от Даниел Моралес, докато клубът уточняваше следващите си решения около спортно-техническото ръководство.

Засега ЦСКА не е обявил официално наименование на новата длъжност на Янев. Според публикуваната информация окончателното решение предстои.

Източници: Топспорт, Мач Телеграф


София / България
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