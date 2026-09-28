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Техеран предупреди, че е готов за война
  Тема: Иранската криза

Техеран предупреди, че е готов за война

28 Септември, 2026 09:35 865 22

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  • петрол

Световните медии коментират изявлението на Тръмп, че е отхвърлил иранското предложение за отваряне на Ормузкия проток

Техеран предупреди, че е готов за война - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
БТА БТА

Изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп, който заяви през уикенда, че е отхвърлил предложението на Иран за отваряне на Ормузкия проток, е водеща тема за световните медии.

Великобритания:

"Техеран предупреди, че е готов за война "в деня на Страшния съд", след като Тръмп отхвърли пътната карта за прекратяване на конфликта", гласи заглавието на британския в. "Индипендънт".

Тръмп отхвърли публично седемдневния план, предложен от Ислямска република Иран. Смята се, че е наредил подновяване на ударите след междинните избори през ноември.

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че Техеран е готов за "война в деня на Страшния съд" със САЩ, но оставя отворена възможността за дипломация. "Ако питате нас, няма причина да се връщаме към дипломацията, но аз все още се опитвам да водя дипломация, защото смятам, че не бива да пропускаме нито една възможност за мир", добави той.

"Готови сме да преговаряме също толкова, колкото сме готови и да се изправим пред всяко предизвикателство. Ние оставаме твърди срещу всяка агресия срещу нас, дори ако се стигне до война "в деня на Страшния съд", добави той.

Доналд Тръмп публично отхвърли иранско предложение за възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток и прекратяване на бойните действия, като заяви, че САЩ "печелят убедително".

Ирански представители обаче отвърнаха, че единственото решение е дипломацията, на фона на съобщения в медиите, че Тръмп планира да поднови военните действия след вътрешнополитическите избори през ноември.

"Нашите условия са ясни и всяка стъпка към възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток зависи от изпълнението на тези условия", написа Арагчи в социалните мрежи.

"Само решение, постигнато чрез преговори, може да ги извади от тази безизходица."

Арагчи е представил седемдневен план на американски преговарящи в кулоарите на Общото събрание на ООН, припомня британското издание.

Постоянният представител на администрацията на Тръмп в ООН Майк Уолц заяви, че Иран не е водил добросъвестни преговори, пише от своя страна британският в. "Гардиън". САЩ са отхвърлили иранското предложение за прекратяване на продължаващата война, защото иранските преговарящи "искаха всичко предварително", обясни американският дипломат.

Повтаряйки коментари на Доналд Тръмп от събота, посланикът на САЩ в ООН Майк Уолц заяви вчера пред предаване на Си Ен Ен, че Иран е поискал облекчаване на "милиарди и милиарди долари санкции, които предстои да влязат в сила" като част от икономическата блокада срещу страната.

Целта на тази блокада е да окаже натиск върху Иран да прекрати атаките си срещу плавателни съдове в Ормузкия проток.

"Те искаха всичко предварително срещу обещание, че след това ще разговарят", подчерта Уолц. "Президентът просто не е убеден, че иранците действат добросъвестно и че наистина ще преговаряме за прекратяване на тяхната ядрена програма", добави той.

В изказване пред "Аксиос" вчера Тръмп заяви, че очаква нови разговори с Иран през идната седмица.

"Те искат да сключат споразумение, но то не е споразумението, което аз искам да сключа", гласят думите на президента на САЩ. "Това е нещо, с което може би щяхме да се съгласим преди година. Те надцениха позициите си."

По-рано Майк Уолц посочи като пример неуспешния американско-ирански меморандум за разбирателство, подписан в Пакистан през юни, който предвиждаше рамково споразумение от 14 точки за постигане на мир чрез преговори. По думите му Иран "незабавно е нарушил споразумението, като е атакувал международното корабоплаване в нарушение на международното право, а 146 държави се присъединиха към нас, осъждайки тези атаки".

Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) заплаши американски военни кораби в Индийския океан и предупреди, че Иран ще разшири обхвата на ударите си срещу американски цели, ако президентът на САЩ Доналд Тръмп възобнови военните атаки, пише британският в. "Телеграф".

Техеран заяви, че ако американската страна поднови военните действия, е готов да нанесе удари по американски обекти, намиращи се по-далеч от границите му. В същото време иранските дипломати твърдят, че предпочитат дипломатическо решение на кризата.

САЩ:

Посредници в мирните преговори оказват натиск върху Иран да направи отстъпка по ядрената си програма, за да бъдат възобновени разговорите за прекратяване на огъня със САЩ, след като президентът Доналд Тръмп отхвърли предложението на Техеран за примирие. Целта е да се предотврати нова ескалация на конфликта до пълномащабна война, пише в. "Уолстрийт джърнъл".

Дипломатите определят усилията си като опит за възобновяване на преговорите, които има малки шансове за успех. Според участници в посредническите контакти се прави опит Иран да удовлетвори Тръмп по въпроса, който той смята за най-важен.

Американският президент се опитва отново да постави в центъра на конфликта първоначалната си военна цел, а именно да попречи на Иран да се сдобие с ядрено оръжие, и да насочи преговорите далеч от въпроса за възстановяването на свободното корабоплаване през Ормузкия проток.

В реч пред Общото събрание на ООН миналата седмица Тръмп заяви, че обмисля дали да не "унищожи" иранското правителство, за да му попречи да се сдобие с ядрена бомба.

Американски и ирански представители заявиха в неделя, че все още виждат възможност за постигане на договорено решение на войната с Иран, въпреки че президентът Доналд Тръмп отхвърли последното предложение на Техеран. Но враждебните изказвания от двете страни подчертават трудностите пред постигането на край на войната чрез преговори, отбелязва в. "Вашингтон пост".

"Ако наистина са сериозни в желанието си да постигнат споразумение за възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток, сега съществува такава възможност", заяви Арагчи.

Посланикът на САЩ в ООН Майк Уолц от своя страна заяви пред Ен Би Си, че последното иранско предложение е било "циничен опит да се сложи на масата нещо, за което те са знаели, че е неприемливо".

Според него то е включвало искания САЩ да отменят санкциите срещу Иран, да освободят замразени ирански активи и да прекратят американската военноморска блокада на иранските пристанища.

"В крайна сметка, разбира се, това трябва да приключи с някакво споразумение. Но той ще запази всички възможности на масата, за да се стигне дотам", подчерта Уолц, визирайки президента на САЩ.

Арагчи беше посочил, че предложението на Техеран е сходно с меморандума за разбирателство, който двете страни постигнаха през юни.

Както Арагчи, така и Уолц обвиниха другата страна, че участва в преговори само за да наруши впоследствие постигнатите договорености.

Португалия:

Иран осъди пред ООН хуманитарните последици от американските санкции, а иранските въоръжени сили заявиха, че ще накажат Доналд Тръмп и Бенямин Нетаняху дори след края на войната и след като спрат да заемат официални постове, пише португалският в. "Жорнал де негосиос". Наказанието ще се случи "рано или късно", обещават иранските въоръжени сили.

Постоянното представителство на Иран към ООН в Женева е изпратило до различни механизми на организацията по правата на човека правен документ относно последиците от банковите и финансовите ограничения, вторичните и екстериториалните санкции, както и ограниченията върху въздушния и морския транспорт, наложени от Вашингтон. Според Техеран тези мерки не засягат единствено икономическите отношения между държавите, а имат пряко отражение върху населението заради ограниченията, прилагани от банки, транспортни компании, образователни институции и други икономически субекти в трети страни.

Според документа санкциите затрудняват достъпа на иранските граждани до храни, лекарства и медицинско оборудване, образование, финансови услуги и въздушен транспорт, както и до други основни потребности, отбелязва изданието.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трябва САШ да са

    8 2 Отговор
    "готови и за война" и на тяхна територия. Така е редно !

    Коментиран от #16, #18

    09:42 28.09.2026

  • 2 Дякон Унуфрий Араллампиев

    8 3 Отговор
    Иран си иска парите а Дони няма от къде да ги вземе Прави си сметка да протака до изборите но ми се вижда че Си му е свил сърмите Иран лесно може да му обърка сметките

    09:42 28.09.2026

  • 3 Трябва да се иска всичко предварително

    4 2 Отговор
    Иначе става като със самалйотите за България

    09:44 28.09.2026

  • 4 14/88

    3 2 Отговор
    а аз съм геь и се гордея с тва

    09:44 28.09.2026

  • 5 Путин

    2 4 Отговор
    Не можем да помогнем на съюзника съм понеже Сорос ми забрани. Каза ми да се правя на луд пред копейките по строежите

    09:44 28.09.2026

  • 6 Само да напомня на персите

    6 2 Отговор
    И на територията има за бомбене

    Коментиран от #9

    09:45 28.09.2026

  • 7 Световните медии на Епщайн

    4 1 Отговор
    Световните медии коментират

    09:45 28.09.2026

  • 8 Путин мъжът с токчетата

    1 3 Отговор
    България и Русия не са Иран и досега да бяха клекнали

    09:47 28.09.2026

  • 9 Нека

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Само да напомня на персите":

    Нека се ограничат до американското посолство, централата на петроханците от ПП и ДБ и ГЕРП.

    09:48 28.09.2026

  • 10 Всичко е тероризъм !

    7 1 Отговор
    Агресията, войната, банковите и финансовите ограничения, вторичните и екстериториалните санкции, както и ограниченията върху въздушния и морския транспорт, наложени от Вашингтон. Всичко това е просто терор и тероризъм. Нима случилото се с Венецуела не го доказва? А? Нима не е ясно че САЩ е терористична държава за която международното право няма абсолютно никакво значение ?

    Коментиран от #12

    09:49 28.09.2026

  • 11 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 3 Отговор
    Иранска още да го бомбят
    Големи мазохисти са.

    Коментиран от #14

    09:51 28.09.2026

  • 12 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 4 Отговор

    До коментар #10 от "Всичко е тероризъм !":

    Ами що Путин и СИ не спрат "терористите"

    Коментиран от #15, #17

    09:52 28.09.2026

  • 13 Света мрази САЩ

    3 1 Отговор
    Мрази НАТО и мрази олигарсите! Радев лъже че ще се бори с олигарсите! Няма с какво естествено да го направи

    09:52 28.09.2026

  • 14 Факт

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Хората се бият за независимостта си, а Ганю вика "за какво ми е независимост?"

    09:54 28.09.2026

  • 15 Путин

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Сорос видя че сме шм@тки и ни забрани.

    09:55 28.09.2026

  • 16 Путин юмогоховия мъж с токчета

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Трябва САШ да са":

    Там са ни децата.

    09:55 28.09.2026

  • 17 Престъпната агресивна

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    война на Тръмп срещу Иран към 10 юни е довела до най-малко 3468 смъртни случая и над 26 500 ранени. Миналата седмица мисия на ООН за установяване на фактите заключи, че има „разумни основания да се смята, че Съединените щати са извършили военни престъпления“, позовавайки се на ракетния удар на САЩ от 28 февруари срещу начално училище в Минаб, при който загинаха над 150 души, включително 120 деца. Войната срещу Иран е само един компонент от американско-израелската офанзива в целия Близък изток, чието най-крайно проявление е геноцидът в Гааза, при който са загинали 73 919 палестинци според службите на ООН. САЩ е терористична държава управлявана от луди хора !

    09:56 28.09.2026

  • 18 Ердоган

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Трябва САШ да са":

    С. Василчо: Иран да спре да стреля по американски самолетоносачи защото така се вдигат котировките на котировката на котировките и дизела ще стигне 3€

    Коментиран от #20

    10:02 28.09.2026

  • 19 Да кажем твърдо НЕ на педофилите

    0 0 Отговор
    В САЩ, Израел, ЕС и в частност в България. НЕ на педофилите !

    10:03 28.09.2026

  • 20 хер осман

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ердоган":

    Кажи им на иранците да спрат и те ще си помислят...На теб ако ти бият шамари, ще седиш и ще гледаш ли?

    10:04 28.09.2026

  • 21 Нима не го чухте? Нима не ви е ясно....

    0 0 Отговор
    Във вторник президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред Общото събрание на ООН, че решава дали да „унищожи Ислямска република“ Иран и да я „изпрати по дяволите без никакъв шанс за оцеляване“.
    „Да унищожа ли Ислямската република, и то бързо, без никога повече да ѝ позволя да убива и унищожава хора и държави?“, попита американският президент.
    Убийствената реторика на Тръмп бележи нов етап в криминализирането на империалистическата външна политика, докато сме свидетели на избухването на глобална война. Това е безпрецедентно в съвременната политика, с изключение на езика на режима на Адолф Хитлер, който започна война на унищожение Vernichtungskrieg срещу Съветския съюз.

    10:06 28.09.2026

  • 22 Нима не го чухте? Нима не ви е ясно....

    0 0 Отговор
    За разлика от Тръмп обаче, Хитлер не обявява публично войната си на унищожение. Той дава заповедта насаме на своите генерали. На 30 март 1941 г., по време на закрита среща с около 200 висши офицери, той им казва, че предстоящото нахлуване ще бъде Vernichtungskampf , „война на унищожение“, според дневника на началника на щаба на армията му Франц Халдер. Унищожаването на иранското население, което се съпротивлява на опита на Тръмп да подчини страната чрез война, всъщност се обсъжда активно в Белия дом. Журналистът Сиймур Хърш съобщи на 10 юни, че Тръмп е обсъждал, по време на тайна среща с най-висшите си помощници, използването на ядрени оръжия срещу Иран, страна с 93 милиона души население.

    10:06 28.09.2026

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