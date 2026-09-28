Изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп, който заяви през уикенда, че е отхвърлил предложението на Иран за отваряне на Ормузкия проток, е водеща тема за световните медии.

Великобритания:

"Техеран предупреди, че е готов за война "в деня на Страшния съд", след като Тръмп отхвърли пътната карта за прекратяване на конфликта", гласи заглавието на британския в. "Индипендънт".

Тръмп отхвърли публично седемдневния план, предложен от Ислямска република Иран. Смята се, че е наредил подновяване на ударите след междинните избори през ноември.

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че Техеран е готов за "война в деня на Страшния съд" със САЩ, но оставя отворена възможността за дипломация. "Ако питате нас, няма причина да се връщаме към дипломацията, но аз все още се опитвам да водя дипломация, защото смятам, че не бива да пропускаме нито една възможност за мир", добави той.

"Готови сме да преговаряме също толкова, колкото сме готови и да се изправим пред всяко предизвикателство. Ние оставаме твърди срещу всяка агресия срещу нас, дори ако се стигне до война "в деня на Страшния съд", добави той.

Доналд Тръмп публично отхвърли иранско предложение за възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток и прекратяване на бойните действия, като заяви, че САЩ "печелят убедително".

Ирански представители обаче отвърнаха, че единственото решение е дипломацията, на фона на съобщения в медиите, че Тръмп планира да поднови военните действия след вътрешнополитическите избори през ноември.

"Нашите условия са ясни и всяка стъпка към възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток зависи от изпълнението на тези условия", написа Арагчи в социалните мрежи.

"Само решение, постигнато чрез преговори, може да ги извади от тази безизходица."

Арагчи е представил седемдневен план на американски преговарящи в кулоарите на Общото събрание на ООН, припомня британското издание.

Постоянният представител на администрацията на Тръмп в ООН Майк Уолц заяви, че Иран не е водил добросъвестни преговори, пише от своя страна британският в. "Гардиън". САЩ са отхвърлили иранското предложение за прекратяване на продължаващата война, защото иранските преговарящи "искаха всичко предварително", обясни американският дипломат.

Повтаряйки коментари на Доналд Тръмп от събота, посланикът на САЩ в ООН Майк Уолц заяви вчера пред предаване на Си Ен Ен, че Иран е поискал облекчаване на "милиарди и милиарди долари санкции, които предстои да влязат в сила" като част от икономическата блокада срещу страната.

Целта на тази блокада е да окаже натиск върху Иран да прекрати атаките си срещу плавателни съдове в Ормузкия проток.

"Те искаха всичко предварително срещу обещание, че след това ще разговарят", подчерта Уолц. "Президентът просто не е убеден, че иранците действат добросъвестно и че наистина ще преговаряме за прекратяване на тяхната ядрена програма", добави той.

В изказване пред "Аксиос" вчера Тръмп заяви, че очаква нови разговори с Иран през идната седмица.

"Те искат да сключат споразумение, но то не е споразумението, което аз искам да сключа", гласят думите на президента на САЩ. "Това е нещо, с което може би щяхме да се съгласим преди година. Те надцениха позициите си."

По-рано Майк Уолц посочи като пример неуспешния американско-ирански меморандум за разбирателство, подписан в Пакистан през юни, който предвиждаше рамково споразумение от 14 точки за постигане на мир чрез преговори. По думите му Иран "незабавно е нарушил споразумението, като е атакувал международното корабоплаване в нарушение на международното право, а 146 държави се присъединиха към нас, осъждайки тези атаки".

Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) заплаши американски военни кораби в Индийския океан и предупреди, че Иран ще разшири обхвата на ударите си срещу американски цели, ако президентът на САЩ Доналд Тръмп възобнови военните атаки, пише британският в. "Телеграф".

Техеран заяви, че ако американската страна поднови военните действия, е готов да нанесе удари по американски обекти, намиращи се по-далеч от границите му. В същото време иранските дипломати твърдят, че предпочитат дипломатическо решение на кризата.

САЩ:

Посредници в мирните преговори оказват натиск върху Иран да направи отстъпка по ядрената си програма, за да бъдат възобновени разговорите за прекратяване на огъня със САЩ, след като президентът Доналд Тръмп отхвърли предложението на Техеран за примирие. Целта е да се предотврати нова ескалация на конфликта до пълномащабна война, пише в. "Уолстрийт джърнъл".

Дипломатите определят усилията си като опит за възобновяване на преговорите, които има малки шансове за успех. Според участници в посредническите контакти се прави опит Иран да удовлетвори Тръмп по въпроса, който той смята за най-важен.

Американският президент се опитва отново да постави в центъра на конфликта първоначалната си военна цел, а именно да попречи на Иран да се сдобие с ядрено оръжие, и да насочи преговорите далеч от въпроса за възстановяването на свободното корабоплаване през Ормузкия проток.

В реч пред Общото събрание на ООН миналата седмица Тръмп заяви, че обмисля дали да не "унищожи" иранското правителство, за да му попречи да се сдобие с ядрена бомба.

Американски и ирански представители заявиха в неделя, че все още виждат възможност за постигане на договорено решение на войната с Иран, въпреки че президентът Доналд Тръмп отхвърли последното предложение на Техеран. Но враждебните изказвания от двете страни подчертават трудностите пред постигането на край на войната чрез преговори, отбелязва в. "Вашингтон пост".

"Ако наистина са сериозни в желанието си да постигнат споразумение за възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток, сега съществува такава възможност", заяви Арагчи.

Посланикът на САЩ в ООН Майк Уолц от своя страна заяви пред Ен Би Си, че последното иранско предложение е било "циничен опит да се сложи на масата нещо, за което те са знаели, че е неприемливо".

Според него то е включвало искания САЩ да отменят санкциите срещу Иран, да освободят замразени ирански активи и да прекратят американската военноморска блокада на иранските пристанища.

"В крайна сметка, разбира се, това трябва да приключи с някакво споразумение. Но той ще запази всички възможности на масата, за да се стигне дотам", подчерта Уолц, визирайки президента на САЩ.

Арагчи беше посочил, че предложението на Техеран е сходно с меморандума за разбирателство, който двете страни постигнаха през юни.

Както Арагчи, така и Уолц обвиниха другата страна, че участва в преговори само за да наруши впоследствие постигнатите договорености.

Португалия:

Иран осъди пред ООН хуманитарните последици от американските санкции, а иранските въоръжени сили заявиха, че ще накажат Доналд Тръмп и Бенямин Нетаняху дори след края на войната и след като спрат да заемат официални постове, пише португалският в. "Жорнал де негосиос". Наказанието ще се случи "рано или късно", обещават иранските въоръжени сили.

Постоянното представителство на Иран към ООН в Женева е изпратило до различни механизми на организацията по правата на човека правен документ относно последиците от банковите и финансовите ограничения, вторичните и екстериториалните санкции, както и ограниченията върху въздушния и морския транспорт, наложени от Вашингтон. Според Техеран тези мерки не засягат единствено икономическите отношения между държавите, а имат пряко отражение върху населението заради ограниченията, прилагани от банки, транспортни компании, образователни институции и други икономически субекти в трети страни.

Според документа санкциите затрудняват достъпа на иранските граждани до храни, лекарства и медицинско оборудване, образование, финансови услуги и въздушен транспорт, както и до други основни потребности, отбелязва изданието.