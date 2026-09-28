ЦСКА още преговаря за нов треньор, Моралес остава начело

ЦСКА все още не е обявил постоянен заместник на Христо Янев. Преговорите продължават, а първият отбор остава под ръководството на временния наставник Даниел Моралес, който отново пое тренировките след последния мач преди паузата за националните отбори.

Христо Янев подаде оставка на 8 септември, ден преди победата на ЦСКА с 4:2 срещу Левски за Суперкупата на България. Два дни по-късно клубът обяви, че Даниел Моралес ще води представителния тим до избора на постоянен треньор, докато Янев ще продължи да работи в структурата на клуба.

От напреднали разговори до заключителен избор

На 12 септември спортният директор Валентин Илиев заяви, че разговорите са в напреднала фаза, но не посочи име или конкретен срок за подписване.

„Имаме доста напреднали разговори и силно се надявам възможно най-скоро да се договорим с постоянен треньор. Когато стане официално, клубът ще излезе с официално становище“, каза Илиев.

От думите му следва, че към този момент не е имало финализиран договор. ЦСКА запазва практиката си да не обявява подробности, докато споразумението не бъде подписано.

Кои са обсъжданите варианти

Според Sportal ръководството е провело разговори с близо десет чуждестранни специалисти, преди списъкът да бъде сведен до четири кандидатури. Няколко от треньорите са посетили София, разгледали са базата и са разговаряли с ръководни представители на клуба.

Сред публично споменаваните имена са испанците Хуан Франсеск Ферер-Руби и Асиер Гаритано, както и сърбинът Жарко Лазетич. Ферер-Руби за последно е водил Алмерия, Гаритано е работил в Реал Сосиедад и Тенерифе, а Лазетич е бил начело на ТСЦ Бачка Топола и Ал Таавон.

Алексей Шпилевски, който първоначално беше сред основните варианти и е посетил клубната база, вече е отпаднал от сметките. Sportal съобщи също, че контактът с Хосе Луис Мендилибар е прекратен. В заключителната фаза водещи изглеждат кандидатури от Испания и Германия, но клубът не е потвърдил официално нито едно от имената.

Кога се очаква решение

Първоначалният план е бил новият треньор да започне работа по време на международната пауза, за да има време да се запознае с футболистите преди подновяването на първенството. Този срок обаче не беше спазен. На 25 септември Моралес отново водеше тренировъчния процес, а на 27 септември постоянен наставник все още не беше представен.

Така най-близкият реален ориентир остава краят на паузата за националните отбори. Ако до тогава няма договор, Моралес ще продължи да подготвя състава за гостуването на ЦСКА 1948. Официален срок за обявяване на новия треньор ЦСКА не е посочил.

Източници: Спортал, БТА, Евроком