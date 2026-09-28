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Без лоши чувства! За Русия Швейцария вече не е неутрална държава
  Тема: Украйна

Без лоши чувства! За Русия Швейцария вече не е неутрална държава

28 Септември, 2026 08:05 1 626 44

  • русия-
  • украйна-
  • швейцария-
  • нато-
  • ракети

На 27 септември швейцарските избиратели отхвърлиха инициативата за запазване на неутралния им статут, която би закрепила принципа на вечен и всеобхватен неутралитет в конституцията, както и премахването на антируските санкции и забраната за присъединяване към НАТО

Без лоши чувства! За Русия Швейцария вече не е неутрална държава - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Постоянният представител на Русия при международните организации във Виена Михаил Улянов нарече неутралния статут на Швейцария "пожелателно мислене", съобщава ТАСС.

"За Русия Швейцария вече не е неутрална държава. Това е изборът на Швейцария. Без лоши чувства. Тази ситуация доказа, че Швейцария не е достатъчно силна, за да бъде наистина неутрална, и че неутралитетът е просто пожелателно мислене, а не принцип на тази страна", написа той в X.

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Той направи изявлението след проведения референдум.

На 27 септември швейцарските избиратели отхвърлиха инициативата за запазване на неутралния им статут, която би закрепила принципа на вечен и всеобхватен неутралитет в конституцията, както и премахването на антируските санкции и забраната за присъединяване към НАТО.

70,15% от избирателите гласуваха против, докато 29,85% гласуваха "за". Избирателната активност беше 47,06%.


Испания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лелеееее

    12 34 Отговор
    Русия откри топлата вода в септември 2026 г.Тези милиционери ли искате да управляват България? Айде не

    Коментиран от #39

    08:07 28.09.2026

  • 2 Факт

    16 30 Отговор
    Тримата глупаци управляват Русия

    Коментиран от #30

    08:08 28.09.2026

  • 3 Проверим факт

    7 3 Отговор
    В международните организации на Ротшилд, където Русия изнася дърво, въглища и тор, а внася компютри.

    "Постоянният представител на Русия при международните организации във Виена Михаил Улянов нарече неутралния статут на Швейцария "пожелателно мислене", съобщава ТАСС."

    08:09 28.09.2026

  • 4 Пламен

    29 5 Отговор
    То накрая и Ватикана ще влезе в НАТО. :)

    08:10 28.09.2026

  • 5 Демокрацията е измамата на века

    6 15 Отговор
    Ако Ротшилдите изтъкват изборите на запад с този матрял, на власт ше дойдат само милиционери и копейки и навсякъде на запад ще стане една голяма Куба.

    Коментиран от #7

    08:11 28.09.2026

  • 6 Овчар

    30 8 Отговор
    Истината е че протестите в ЕС започнаха но на медиите им е забранено да ги отразяват докато не опре ножа до кокала..!

    Коментиран от #27

    08:12 28.09.2026

  • 7 Аристократ

    15 3 Отговор

    До коментар #5 от "Демокрацията е измамата на века":

    Важното е да гласуват, за да обвиняват след това себе си.

    08:13 28.09.2026

  • 8 Раша да не го игре сърдита

    8 22 Отговор
    Zащото ще си тръгне набита !🇪🇺✌️💥

    08:15 28.09.2026

  • 9 Пламен

    14 20 Отговор
    Защо им трябваше на тия иди оти да нападат Украйна

    Коментиран от #14, #34

    08:15 28.09.2026

  • 10 RIP Сесесере 1920 1991

    8 12 Отговор
    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌

    Коментиран от #12

    08:15 28.09.2026

  • 11 Хахахахаха

    13 8 Отговор
    Ххахаха Швейцария хахахахах тоя колос който ако не са шоколадите и красивата природа никой няма да ги знае хахахахах, какви са тея смешни държави в Нато, вече разбирам защо 50 държави са дърмонени от Русия 6 година хахахаайах

    Коментиран от #31

    08:16 28.09.2026

  • 12 Новият ССР 2022-

    4 5 Отговор

    До коментар #10 от "RIP Сесесере 1920 1991":

    Слаба че ревеш от строежа с минимален надник, стени се малко, намери си нещо читави за работа, смени кашоните с бидони, малко трябва да се ъпгрейднеш, спри да си лягаш с мъже, пробвай с жени

    Коментиран от #25, #32

    08:20 28.09.2026

  • 13 Гошо

    6 14 Отговор
    Ще си го преместят швейцарците от левия в десния крачол какво мислят руснаците,чиито средни нетни заплати са по-малки от швейцарските помощи . Вместо да се концентрират върху това да премахна бледността у тях руснаците се загрижили за швейцарците. 80-85% от руснаците живеят с между 15 и 30000 рибки месечно, а храната там вече е почти на нашите цени. За картофи, кофичка кисело мляко и 1 хляб дневно им стига все пак.

    Коментиран от #15

    08:23 28.09.2026

  • 14 Амнезия относно

    4 4 Отговор

    До коментар #9 от "Пламен":

    причината на това нападение
    Факт

    Коментиран от #29

    08:27 28.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Дзак

    5 0 Отговор
    Продават индустриални продукти основно в Русия!

    08:31 28.09.2026

  • 17 Реплика

    6 8 Отговор
    Какво ги интересува Швейцария, какво говорят във Фалиралата Русия.

    Коментиран от #35

    08:33 28.09.2026

  • 18 Русия

    2 2 Отговор
    Лъжа. Със лоши чувства, аз съм Булото на Света. Ще Ви бия наред по канчетата. Чуйте ли кво Ви говоря Бе!

    08:33 28.09.2026

  • 19 Само

    6 7 Отговор
    в Швейцария имат даснанъчно култура да правят референдуми. Рушнята да се учат от тях.

    Коментиран от #28

    08:33 28.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Швейцария

    3 1 Отговор
    Не ме наранявай!

    08:36 28.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Швейцария

    3 0 Отговор
    Не ме замесвай, Шизофрени0!

    08:37 28.09.2026

  • 24 дреме му на някой

    3 3 Отговор
    за блатните орки

    08:38 28.09.2026

  • 25 Сесесере2🤢🤮

    6 4 Отговор

    До коментар #12 от "Новият ССР 2022-":

    Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите и ще е под ембарго
    ну паГади
    ....
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    08:40 28.09.2026

  • 26 (Българин)

    6 3 Отговор
    Че каква неутрална държава е Швейцария,това си пролича още с отпущането на заеми за въоръжаването на Хитлер,капиталът не признава никакви човешки ценности,а само чичо паричко

    08:40 28.09.2026

  • 27 чобан

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Овчар":

    ърч ърч айдиии беч беч

    08:40 28.09.2026

  • 28 Крепостен на Хартиената мечка

    5 3 Отговор

    До коментар #19 от "Само":

    Искаме референдум Защо живеем по Zле от Папуа Нова Гвинея???

    08:41 28.09.2026

  • 29 ру БЛАТА

    4 3 Отговор

    До коментар #14 от "Амнезия относно":

    Набутвация тип Афганистан преди десета година ще си тръгнат

    08:43 28.09.2026

  • 30 Ха ха ха

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Факт":

    Простак Сър Джон

    08:44 28.09.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Простак

    5 6 Отговор

    До коментар #9 от "Пламен":

    Защо им трябвашефна бандера фашистите да извършат въоръжен преврат и АТО с авиация и танкове срещуфцивилния Донбас.
    Защо забраниха руският,а и българския в училище.
    Защо изгориха живи 40 души вхОдеса и 1 българин.
    Всички предатели напбългарите в Украйна ще чукате чакъл за магистрали

    Коментиран от #41, #43

    08:48 28.09.2026

  • 35 Ще ти кажа и Русия

    5 3 Отговор

    До коментар #17 от "Реплика":

    пахич не я вълнува Швейцария, но тя вече падна в световен мащаб, като неутрална страна, която дори през ПСВ и ВСВ е държала неутралитет, а сега под краварски натиск се огъва и по този начин и падна реномето. И, ако преди беше остров на сигурност и се славеше с това поради, което всички си влага а парите там, то сега има отлив, заради точно това огъване и липса на неутралност, която и осигуряваше стабилност. Не шоколади те и природата я правят известна, а неутралитета и. Сега тя го загуби и ще върви на дъното.

    08:48 28.09.2026

  • 36 Така е Путине

    3 2 Отговор
    Никой не те ще, никой не иска убейците ти

    08:51 28.09.2026

  • 37 Стига с

    5 2 Отговор
    Тая Русия аман вижте РУМЕН РАДЕВ КАК ТЕХНИТЕ ФИРМИ ЛАПАТ ПО 2 ЕВРО ЗА КИЛО НАФТА... лобистки фирми.само Гюров Кандев...

    Коментиран от #40

    08:52 28.09.2026

  • 38 Михаил Улянов

    2 0 Отговор
    Улянови обичат да са в Европа, за да се борят с нея отблизо, очи в очи.

    08:56 28.09.2026

  • 39 Четеш ли изобщо

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Лелеееее":

    или само ти хрумна нещо и реши да го напишеш..
    Горката Щвейрцария..след като прибра нацистките капитали през 2СВ, вече не искала неутралитет.

    08:58 28.09.2026

  • 40 Стига

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Стига с":

    Ама малкият Мраз не харесва това.И дъртият също.

    09:00 28.09.2026

  • 41 Руската пропаганда

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Простак":

    Има за цел глупака.

    09:01 28.09.2026

  • 42 Гошо

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Хахахахаха":

    А как е, пич? Четеш медиите явно. Питай някой руснак там, ходил съм 3 пъти. Живеят малко по-зле от нас мнозинството. Пенсионерите живеят с 10-20000 рубли пенсия, рядко някой взима над това, а работещите взимат не повече от 30-40000 бруто рубли. Данъците не са ниски! Така са 80-85% . В кантон Цюрих пък 25 франка на час бруто е минимума. Факти.

    09:03 28.09.2026

  • 43 Уважаеми “Простак”,

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Простак":

    Това, което си пуснал, няма нищо, ама нищо общо с темата на статията. План ли изпълняваш с тези готови текстчета?

    09:06 28.09.2026

  • 44 !!!?

    3 0 Отговор
    Швейцария не е неутрална, а Путлеровия ГУЛАГ е неутрален...!!!?

    09:13 28.09.2026

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