Без лоши чувства! За Русия Швейцария вече не е неутрална държава

Постоянният представител на Русия при международните организации във Виена Михаил Улянов нарече неутралния статут на Швейцария "пожелателно мислене", съобщава ТАСС.
"За Русия Швейцария вече не е неутрална държава. Това е изборът на Швейцария. Без лоши чувства. Тази ситуация доказа, че Швейцария не е достатъчно силна, за да бъде наистина неутрална, и че неутралитетът е просто пожелателно мислене, а не принцип на тази страна", написа той в X.
Той направи изявлението след проведения референдум.
На 27 септември швейцарските избиратели отхвърлиха инициативата за запазване на неутралния им статут, която би закрепила принципа на вечен и всеобхватен неутралитет в конституцията, както и премахването на антируските санкции и забраната за присъединяване към НАТО.
70,15% от избирателите гласуваха против, докато 29,85% гласуваха "за". Избирателната активност беше 47,06%.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лелеееее
Коментиран от #39
08:07 28.09.2026
2 Факт
Коментиран от #30
08:08 28.09.2026
3 Проверим факт
"Постоянният представител на Русия при международните организации във Виена Михаил Улянов нарече неутралния статут на Швейцария "пожелателно мислене", съобщава ТАСС."
08:09 28.09.2026
4 Пламен
08:10 28.09.2026
5 Демокрацията е измамата на века
Коментиран от #7
08:11 28.09.2026
6 Овчар
Коментиран от #27
08:12 28.09.2026
7 Аристократ
До коментар #5 от "Демокрацията е измамата на века":Важното е да гласуват, за да обвиняват след това себе си.
08:13 28.09.2026
8 Раша да не го игре сърдита
08:15 28.09.2026
9 Пламен
Коментиран от #14, #34
08:15 28.09.2026
10 RIP Сесесере 1920 1991
Коментиран от #12
08:15 28.09.2026
11 Хахахахаха
Коментиран от #31
08:16 28.09.2026
12 Новият ССР 2022-
До коментар #10 от "RIP Сесесере 1920 1991":Слаба че ревеш от строежа с минимален надник, стени се малко, намери си нещо читави за работа, смени кашоните с бидони, малко трябва да се ъпгрейднеш, спри да си лягаш с мъже, пробвай с жени
Коментиран от #25, #32
08:20 28.09.2026
13 Гошо
Коментиран от #15
08:23 28.09.2026
14 Амнезия относно
До коментар #9 от "Пламен":причината на това нападение
Факт
Коментиран от #29
08:27 28.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Дзак
08:31 28.09.2026
17 Реплика
Коментиран от #35
08:33 28.09.2026
18 Русия
08:33 28.09.2026
19 Само
Коментиран от #28
08:33 28.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Швейцария
08:36 28.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Швейцария
08:37 28.09.2026
24 дреме му на някой
08:38 28.09.2026
25 Сесесере2🤢🤮
До коментар #12 от "Новият ССР 2022-":Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите и ще е под ембарго
ну паГади
....
Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния
08:40 28.09.2026
26 (Българин)
08:40 28.09.2026
27 чобан
До коментар #6 от "Овчар":ърч ърч айдиии беч беч
08:40 28.09.2026
28 Крепостен на Хартиената мечка
До коментар #19 от "Само":Искаме референдум Защо живеем по Zле от Папуа Нова Гвинея???
08:41 28.09.2026
29 ру БЛАТА
До коментар #14 от "Амнезия относно":Набутвация тип Афганистан преди десета година ще си тръгнат
08:43 28.09.2026
30 Ха ха ха
До коментар #2 от "Факт":Простак Сър Джон
08:44 28.09.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Простак
До коментар #9 от "Пламен":Защо им трябвашефна бандера фашистите да извършат въоръжен преврат и АТО с авиация и танкове срещуфцивилния Донбас.
Защо забраниха руският,а и българския в училище.
Защо изгориха живи 40 души вхОдеса и 1 българин.
Всички предатели напбългарите в Украйна ще чукате чакъл за магистрали
Коментиран от #41, #43
08:48 28.09.2026
35 Ще ти кажа и Русия
До коментар #17 от "Реплика":пахич не я вълнува Швейцария, но тя вече падна в световен мащаб, като неутрална страна, която дори през ПСВ и ВСВ е държала неутралитет, а сега под краварски натиск се огъва и по този начин и падна реномето. И, ако преди беше остров на сигурност и се славеше с това поради, което всички си влага а парите там, то сега има отлив, заради точно това огъване и липса на неутралност, която и осигуряваше стабилност. Не шоколади те и природата я правят известна, а неутралитета и. Сега тя го загуби и ще върви на дъното.
08:48 28.09.2026
36 Така е Путине
08:51 28.09.2026
37 Стига с
Коментиран от #40
08:52 28.09.2026
38 Михаил Улянов
08:56 28.09.2026
39 Четеш ли изобщо
До коментар #1 от "Лелеееее":или само ти хрумна нещо и реши да го напишеш..
Горката Щвейрцария..след като прибра нацистките капитали през 2СВ, вече не искала неутралитет.
08:58 28.09.2026
40 Стига
До коментар #37 от "Стига с":Ама малкият Мраз не харесва това.И дъртият също.
09:00 28.09.2026
41 Руската пропаганда
До коментар #34 от "Простак":Има за цел глупака.
09:01 28.09.2026
42 Гошо
До коментар #15 от "Хахахахаха":А как е, пич? Четеш медиите явно. Питай някой руснак там, ходил съм 3 пъти. Живеят малко по-зле от нас мнозинството. Пенсионерите живеят с 10-20000 рубли пенсия, рядко някой взима над това, а работещите взимат не повече от 30-40000 бруто рубли. Данъците не са ниски! Така са 80-85% . В кантон Цюрих пък 25 франка на час бруто е минимума. Факти.
09:03 28.09.2026
43 Уважаеми “Простак”,
До коментар #34 от "Простак":Това, което си пуснал, няма нищо, ама нищо общо с темата на статията. План ли изпълняваш с тези готови текстчета?
09:06 28.09.2026
44 !!!?
09:13 28.09.2026