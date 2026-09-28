Без лоши чувства! За Русия Швейцария вече не е неутрална държава

Постоянният представител на Русия при международните организации във Виена Михаил Улянов нарече неутралния статут на Швейцария "пожелателно мислене", съобщава ТАСС.

"За Русия Швейцария вече не е неутрална държава. Това е изборът на Швейцария. Без лоши чувства. Тази ситуация доказа, че Швейцария не е достатъчно силна, за да бъде наистина неутрална, и че неутралитетът е просто пожелателно мислене, а не принцип на тази страна", написа той в X.

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Той направи изявлението след проведения референдум.

На 27 септември швейцарските избиратели отхвърлиха инициативата за запазване на неутралния им статут, която би закрепила принципа на вечен и всеобхватен неутралитет в конституцията, както и премахването на антируските санкции и забраната за присъединяване към НАТО.

70,15% от избирателите гласуваха против, докато 29,85% гласуваха "за". Избирателната активност беше 47,06%.