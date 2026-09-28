Протест срещу Румен Радев затвори площад "Независимост" в София

Граждани се събраха на протест срещу президента Илияна Йотова и затвориха площад "Независимост", предаде БТА.
Демонстрацията е под надслов "Долу Йотова" и е организирана в социалните мрежи.
Протестиращите издигнаха български и украински знамена, както и такива на Европейския съюз и НАТО. Освен това носеха плакати "Тук не е Русия", "Русия - Враг № 1 на българската държавност и ЕС" и скандираха "Оставка".
Един от организаторите на протест - Манол Глишев, заяви, че демонстрацията е насочена колкото срещу премиера Румен Радев, така и към Илияна Йотова.
"Откакто хората на Радев са на власт, се случват едни и същи гафове. Оставка е добро начало, но трябва да последва и съд", по думите му.
За протеста няма подадено уведомление в Столичната община. В района има полицейско присъствие.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Радев
Коментиран от #44
20:19 28.09.2026
2 Кина
Коментиран от #33, #52
20:21 28.09.2026
3 НЕ СЕ ЗНАЕ ВЕЧЕ НИЩО !
Коментиран от #13
20:21 28.09.2026
4 Русия
20:21 28.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Пропуснах
20:21 28.09.2026
7 Ако за чужда ракия у нас глобяват
Коментиран от #8
20:22 28.09.2026
8 Към гилотината
До коментар #7 от "Ако за чужда ракия у нас глобяват":Ходом марш!
20:23 28.09.2026
9 Парпърляк
20:24 28.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Гост
Коментиран от #58
20:26 28.09.2026
13 Капейчо
До коментар #3 от "НЕ СЕ ЗНАЕ ВЕЧЕ НИЩО !":Пич, връщам се оттам. Искам да знам по колко плащат на протестиращите, защото 90% бяха облечени по такъв начин, че ако им предложиш 1000 €, ще ти се смеят цяла нощ.
Иначе, засега това са само репетиции. Още не е дошъл моментът.
Коментиран от #18
20:27 28.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Последния Софиянец
20:29 28.09.2026
16 мутью
20:29 28.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Гамо
До коментар #5 от "Алфа гард":ти навръ палака по нафътре
20:30 28.09.2026
20 Много Известен Съветски Актьор
Коментиран от #63
20:31 28.09.2026
21 Мижав
20:31 28.09.2026
22 Капейчо
До коментар #18 от "Платена медия":Нали знаеш, вие правите глупавите избори, а ние ги коригираме.
Коментиран от #29
20:32 28.09.2026
23 Мдаа
Този коментар, отговарящ на ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ за публикуване, изразява лично мнение и може да не съвпада с позицията на „Факти“ или с мнението на читателската аудитория като цяло.
20:32 28.09.2026
24 лабинаК нагеВ нетевапотлъЖ
20:33 28.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Ептем рехав...
20:35 28.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 България 🇧🇬
20:36 28.09.2026
29 Платена медия
До коментар #22 от "Капейчо":Можете само да коригирате броя на ламите на петрохан
20:37 28.09.2026
30 Оооо бедний ми Glistef
Е добре де, да речем успеете ... например правителството даде оставка свалите го... ама следват избори, а на избори вас народа не ви обича и ви отрежда евентуално предпоследно място... и какво следва пак идва Радев.... според Първан Симеонов: Ако утре има избори, реална е възможността партията на Радев да вземе над 50% от гласовете... в краен случай идва бай0ня или Шиши.. и тогива защо ги pyчаате жaбeTаTа???!!!
20:38 28.09.2026
31 Тодоров
20:40 28.09.2026
32 Тити
20:41 28.09.2026
33 Европеец
До коментар #2 от "Кина":Гледам рехавичък протеста, явно не са ми платили добре на лумпените...... А като гледам действията на льотчика, който явно си е чист петрохУанец нещо не ми се връзва с лозунги те срещу Русия.... Особено пък с това Русия бил враг номер едно..... Русия е освободителка на България от турско робство, а Съветския съюз е освободителка на България от фашизма.... Благодарение на Русия България изгради държава и държавност и е достигна до 28-мо място в световното развитие.... Социализма макар и недоносче беше втория златен век на държавата България..... На 62 години съм и ако трябва да избирам между социализма и 37 години демокрация (капитализъм) отново бих избрала 45 години социализъм.... Радев се оказа по-голям и лъжец и измамник от тиквата и така ако продължава протестите няма да бъдат платени, ще бъдат спонтанни и ще излезе много народ....
Коментиран от #53
20:42 28.09.2026
34 Найо Ти Цицин
20:43 28.09.2026
35 Офффф
20:44 28.09.2026
36 Защо разрешават протест на укронацистите
20:44 28.09.2026
37 Манлоляку на гиляку
20:44 28.09.2026
38 Ей имало и умни
20:45 28.09.2026
39 ПОЧВАМЕ ЛИ
20:45 28.09.2026
40 Точна статия
Хиляди са обградили триъгълника на власта.
20:45 28.09.2026
41 кабакрадев
Коментиран от #42
20:48 28.09.2026
42 бангаранга
До коментар #41 от "кабакрадев":гилаб ке нацвъка България!
20:50 28.09.2026
43 И пред съдебната палата се провежда
20:51 28.09.2026
44 Факти
До коментар #1 от "Радев":Кирил Петков го свали мафията (ГЕРБ+ДПС+ИТН), а не народът. Протести срещу него нямаше.
Коментиран от #57
20:52 28.09.2026
45 паве
Само не знам къде има повече.
При тези пред съдебната палата възхваляващи сектата на вечерно завършилия или тези от снимките.
20:53 28.09.2026
46 змерт
Коментиран от #64
20:54 28.09.2026
47 Това си е чист антибългарски протест!
Коментиран от #56
20:54 28.09.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Българин
Коментиран от #59
21:00 28.09.2026
50 Иван
21:01 28.09.2026
51 Мими Йорданов
21:02 28.09.2026
52 кина
До коментар #2 от "Кина":Внимавай какво си пожелаваш защото след Румбата може да дойде някой по зъл и алчен звяр..! Иначе комунизма е по малкото зло от където и да го погледнеш..!
21:02 28.09.2026
53 кина
До коментар #33 от "Европеец":Внимавай какво си пожелаваш защото след Румбата може да дойде някой по зъл и алчен звяр..! Иначе комунизма е по малкото зло от където и да го погледнеш..!
21:03 28.09.2026
54 Ха ха ха
21:06 28.09.2026
55 Анонимен
21:06 28.09.2026
56 Европеец
До коментар #47 от "Това си е чист антибългарски протест!":Прав си така е..... Сега съм зает с прибиране на гроздето и слагане на виното.. ама като по привърша ще сложа планинарската шапка с малките българско и руско знаме( заради освобождението което са ни донесли два пъти) и ще ида да ги питам тия шарлатани майката ли си търсят, а понеже съм турист си нося и една дряновица... Не харесвам Радев, защото според мен си е лъжец и прикрит претрохУанец....
21:08 28.09.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Анонимен
До коментар #12 от "Гост":12 а за какво заплащане 12 разпространяваш постоянно лъжи срещу държавата ни
21:11 28.09.2026
59 Анонимен
До коментар #49 от "Българин":А аз предлагам ти да ходиш да се биеш на фронта за Путин нямаш място тук сред европейците и демократите
Коментиран от #67
21:15 28.09.2026
60 Цвете
21:24 28.09.2026
61 Цвете
Коментиран от #66
21:32 28.09.2026
62 Швейк
21:37 28.09.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Ицо Хазарта
21:50 28.09.2026
66 Гробар
До коментар #61 от "Цвете":Гледай си африканската прогнила кочина, остави Русия.
21:51 28.09.2026
67 Гробар
До коментар #59 от "Анонимен":Еврашистите и демокрадците превърнаха България в гето.
21:52 28.09.2026