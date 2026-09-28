Протест срещу Румен Радев затвори площад "Независимост" в София

Граждани се събраха на протест срещу президента Илияна Йотова и затвориха площад "Независимост", предаде БТА.

Демонстрацията е под надслов "Долу Йотова" и е организирана в социалните мрежи.

Протестиращите издигнаха български и украински знамена, както и такива на Европейския съюз и НАТО. Освен това носеха плакати "Тук не е Русия", "Русия - Враг № 1 на българската държавност и ЕС" и скандираха "Оставка".

Един от организаторите на протест - Манол Глишев, заяви, че демонстрацията е насочена колкото срещу премиера Румен Радев, така и към Илияна Йотова.

"Откакто хората на Радев са на власт, се случват едни и същи гафове. Оставка е добро начало, но трябва да последва и съд", по думите му.

За протеста няма подадено уведомление в Столичната община. В района има полицейско присъствие.