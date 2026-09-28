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Протест срещу Румен Радев затвори площад "Независимост" в София

Протест срещу Румен Радев затвори площад "Независимост" в София

28 Септември, 2026 20:12 1 619 67

  • протест-
  • румен радев-
  • илияна йотова-
  • софия

Демонстрацията е организирана в социалните мрежи

Протест срещу Румен Радев затвори площад "Независимост" в София - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Граждани се събраха на протест срещу президента Илияна Йотова и затвориха площад "Независимост", предаде БТА.

Демонстрацията е под надслов "Долу Йотова" и е организирана в социалните мрежи.

Протестиращите издигнаха български и украински знамена, както и такива на Европейския съюз и НАТО. Освен това носеха плакати "Тук не е Русия", "Русия - Враг № 1 на българската държавност и ЕС" и скандираха "Оставка".

Един от организаторите на протест - Манол Глишев, заяви, че демонстрацията е насочена колкото срещу премиера Румен Радев, така и към Илияна Йотова.

"Откакто хората на Радев са на власт, се случват едни и същи гафове. Оставка е добро начало, но трябва да последва и съд", по думите му.

За протеста няма подадено уведомление в Столичната община. В района има полицейско присъствие.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Радев

    34 50 Отговор
    ще последва съдбата на Киро умното, само малко отложена във времето. Но за сметка на това - с тояги и камъни. Крадци, лъжци, некадърници и безродници. Оставка!

    Коментиран от #44

    20:19 28.09.2026

  • 2 Кина

    63 14 Отговор
    Ако трябва да има сериозен протест срещу Румбата той трябва да е платен иначе овцете безплатно няма да блеят ..! Останалото е илюзия в която вярват само глупаците..!

    Коментиран от #33, #52

    20:21 28.09.2026

  • 3 НЕ СЕ ЗНАЕ ВЕЧЕ НИЩО !

    19 26 Отговор
    ВЪЗМОЖНО Е И САМИЯ РАДЕВ ДА ПЛАЩА НА ПРОТЕСТИРАЩИТЕ С НАШИ ПАРИ ! НО ЧЕ ПРОТЕСТИТЕ СА ПЛАТЕНИ Е СИГУРНО !

    Коментиран от #13

    20:21 28.09.2026

  • 4 Русия

    37 9 Отговор
    Този глист скоро ще запълни трапа !

    20:21 28.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Пропуснах

    35 10 Отговор
    По колко плащаха?

    20:21 28.09.2026

  • 7 Ако за чужда ракия у нас глобяват

    16 26 Отговор
    за чужд шпионин премиер и нас какво трябва да е наказанието?

    Коментиран от #8

    20:22 28.09.2026

  • 8 Към гилотината

    5 4 Отговор

    До коментар #7 от "Ако за чужда ракия у нас глобяват":

    Ходом марш!

    20:23 28.09.2026

  • 9 Парпърляк

    47 14 Отговор
    Пак ли този некъпан софиянец манол глиста?

    20:24 28.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Гост

    47 14 Отговор
    Тези, които са дали парите за плаката "Тук не е Русия" трябва да си избият парите и го разнасят на всякъде! Вчера на хорото пред театъра, днес тук,а утре? И винаги срещу съответното заплащане. А за изглеждат повече протестиращите фотаджията е хванал и случайно минаващите.

    Коментиран от #58

    20:26 28.09.2026

  • 13 Капейчо

    18 38 Отговор

    До коментар #3 от "НЕ СЕ ЗНАЕ ВЕЧЕ НИЩО !":

    Пич, връщам се оттам. Искам да знам по колко плащат на протестиращите, защото 90% бяха облечени по такъв начин, че ако им предложиш 1000 €, ще ти се смеят цяла нощ.
    Иначе, засега това са само репетиции. Още не е дошъл моментът.

    Коментиран от #18

    20:27 28.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Последния Софиянец

    32 8 Отговор
    С тази Украйна изгониха всички и останаха шепа хора.Днес голямата битка беше на Шипка срещу фирмата на ДПС която руши Шипка и изнасят камъните с камиони.

    20:29 28.09.2026

  • 16 мутью

    3 5 Отговор
    ша излезили

    20:29 28.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Гамо

    1 4 Отговор

    До коментар #5 от "Алфа гард":

    ти навръ палака по нафътре

    20:30 28.09.2026

  • 20 Много Известен Съветски Актьор

    9 26 Отговор
    Манол Глишев ще свали Радев. Решено е. Ако не знаете кой е Манол- това си е ваш проблем. Аз също наскоро разбрах, че съществува. Сега времената са революционни, появяват се нови субекти. Разните му там Копейкин, Волен Сидерраст, Руди Гела и Шефа на Парка се изчерпаха и нямат вече "революционен заряд". Лятото Копейката се въртя по жълтите павета с една шепа русофилски лумпени, към които се присламчи и Волен, но никой не им обърна внимание и те си се прибраха по къщите с подвити опашки. Ще видим на Манол, какъв му е "рейтинга". Само да не е като на Найо Тицин, който навремето фъфлеше нещо срещу Царя, а после и той подви опашка и се прибра при жена си. От тогава никой не чувал за него.

    Коментиран от #63

    20:31 28.09.2026

  • 21 Мижав

    25 7 Отговор
    Интерес на протеста ,шарла таните малко са платили.

    20:31 28.09.2026

  • 22 Капейчо

    5 4 Отговор

    До коментар #18 от "Платена медия":

    Нали знаеш, вие правите глупавите избори, а ние ги коригираме.

    Коментиран от #29

    20:32 28.09.2026

  • 23 Мдаа

    26 9 Отговор
    На тези с украинските знамена никак не им се получава да пришиват Йотова и Радев към Русия. Всеки нормален човек вижда, че и двамата са в евроатлантическата орбита. Виж Коцето е нещо друго.

    Този коментар, отговарящ на ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ за публикуване, изразява лично мнение и може да не съвпада с позицията на „Факти“ или с мнението на читателската аудитория като цяло.

    20:32 28.09.2026

  • 24 лабинаК нагеВ нетевапотлъЖ

    19 7 Отговор
    Кърканото дърто пони Манол Глишев🤮

    20:33 28.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Ептем рехав...

    19 6 Отговор
    Протестиращите могат да се съберат на челото на Лама Свирчев!

    20:35 28.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 България 🇧🇬

    17 12 Отговор
    ДОЛУ ПРОГРЕСИВНА МАФИЯ! ОСТАВКА НА РАДЕВ ЛЪЖЕЦ ИЗМАМИ НАРОДА!!!

    20:36 28.09.2026

  • 29 Платена медия

    16 5 Отговор

    До коментар #22 от "Капейчо":

    Можете само да коригирате броя на ламите на петрохан

    20:37 28.09.2026

  • 30 Оооо бедний ми Glistef

    18 7 Отговор
    Ама вие не представлявате крупна електорална маса, вие сте партийни образувания с 0ТПАДНАЛА НЕОБХОДИМОСТ, хора със завишен медиен и жълT0пaBетен ефект - но без избиратели. Но пък с чужда програма от която България няма ползи.
    Е добре де, да речем успеете ... например правителството даде оставка свалите го... ама следват избори, а на избори вас народа не ви обича и ви отрежда евентуално предпоследно място... и какво следва пак идва Радев.... според Първан Симеонов: Ако утре има избори, реална е възможността партията на Радев да вземе над 50% от гласовете... в краен случай идва бай0ня или Шиши.. и тогива защо ги pyчаате жaбeTаTа???!!!

    20:38 28.09.2026

  • 31 Тодоров

    20 6 Отговор
    Къфф е Тоа Педд.Далл Манол Глишев ?

    20:40 28.09.2026

  • 32 Тити

    13 9 Отговор
    Радев е толкова вреден колкото Боко.

    20:41 28.09.2026

  • 33 Европеец

    17 12 Отговор

    До коментар #2 от "Кина":

    Гледам рехавичък протеста, явно не са ми платили добре на лумпените...... А като гледам действията на льотчика, който явно си е чист петрохУанец нещо не ми се връзва с лозунги те срещу Русия.... Особено пък с това Русия бил враг номер едно..... Русия е освободителка на България от турско робство, а Съветския съюз е освободителка на България от фашизма.... Благодарение на Русия България изгради държава и държавност и е достигна до 28-мо място в световното развитие.... Социализма макар и недоносче беше втория златен век на държавата България..... На 62 години съм и ако трябва да избирам между социализма и 37 години демокрация (капитализъм) отново бих избрала 45 години социализъм.... Радев се оказа по-голям и лъжец и измамник от тиквата и така ако продължава протестите няма да бъдат платени, ще бъдат спонтанни и ще излезе много народ....

    Коментиран от #53

    20:42 28.09.2026

  • 34 Найо Ти Цицин

    20 11 Отговор
    Тези с украинските знамена - чемодан ,вокзал,Осрайна !

    20:43 28.09.2026

  • 35 Офффф

    22 9 Отговор
    Тука не е и украйна

    20:44 28.09.2026

  • 36 Защо разрешават протест на укронацистите

    20 11 Отговор
    Всички от протеста с украинските знамена в буса и марш в Украйна! Там ги чакат с буйна страст!

    20:44 28.09.2026

  • 37 Манлоляку на гиляку

    21 9 Отговор
    Манол Глишев се прави на Зеленски. Облича се като него, пуснал си е същата брадичка и копира поведението му почти досконално. Всъщност той и оглавяваната от него организация са крайното крило на ППДБ. Всичко, което умно-красивите не могат да кажат директно, защото са умно-красиви го дават да го каже Глишев. Той почти сигурно е на тяхна и украинска издръжка.

    20:44 28.09.2026

  • 38 Ей имало и умни

    9 9 Отговор
    съвременни хора все още в България!!!

    20:45 28.09.2026

  • 39 ПОЧВАМЕ ЛИ

    10 2 Отговор
    Казвайте ги тези неща.

    20:45 28.09.2026

  • 40 Точна статия

    7 6 Отговор
    Протеста продължава.
    Хиляди са обградили триъгълника на власта.

    20:45 28.09.2026

  • 41 кабакрадев

    6 4 Отговор
    ке ва спася!

    Коментиран от #42

    20:48 28.09.2026

  • 42 бангаранга

    6 2 Отговор

    До коментар #41 от "кабакрадев":

    гилаб ке нацвъка България!

    20:50 28.09.2026

  • 43 И пред съдебната палата се провежда

    5 1 Отговор
    В момента протест с искане за международно разследване за случая в Петрохан и Околчица!

    20:51 28.09.2026

  • 44 Факти

    11 7 Отговор

    До коментар #1 от "Радев":

    Кирил Петков го свали мафията (ГЕРБ+ДПС+ИТН), а не народът. Протести срещу него нямаше.

    Коментиран от #57

    20:52 28.09.2026

  • 45 паве

    14 6 Отговор
    С Йоло Денев и украинско знаме един файтон протест!
    Само не знам къде има повече.
    При тези пред съдебната палата възхваляващи сектата на вечерно завършилия или тези от снимките.

    20:53 28.09.2026

  • 46 змерт

    8 5 Отговор
    на куманизъма!!!!!!

    Коментиран от #64

    20:54 28.09.2026

  • 47 Това си е чист антибългарски протест!

    17 7 Отговор
    Скоро наглите украинци ще носят плакати "Тук е Украйна"! Тези въшки ни се качиха на главите!

    Коментиран от #56

    20:54 28.09.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Българин

    16 9 Отговор
    Русия не е враг на България.Враг е на Украйна.Затова и на протеста са само украинци.Предлагам да се спрат помощите им и да се екстрадират обратно в Украйна.

    Коментиран от #59

    21:00 28.09.2026

  • 50 Иван

    6 10 Отговор
    САМО ЙОТОВА Е НАЙ-ДОСТОЙНИЯТ ПРЕЗИДЕНТ!!!

    21:01 28.09.2026

  • 51 Мими Йорданов

    3 1 Отговор
    Мими не е бил там, той подкрепя Йотова, уж беше "седесар".

    21:02 28.09.2026

  • 52 кина

    7 4 Отговор

    До коментар #2 от "Кина":

    Внимавай какво си пожелаваш защото след Румбата може да дойде някой по зъл и алчен звяр..! Иначе комунизма е по малкото зло от където и да го погледнеш..!

    21:02 28.09.2026

  • 53 кина

    6 4 Отговор

    До коментар #33 от "Европеец":

    Внимавай какво си пожелаваш защото след Румбата може да дойде някой по зъл и алчен звяр..! Иначе комунизма е по малкото зло от където и да го погледнеш..!

    21:03 28.09.2026

  • 54 Ха ха ха

    10 4 Отговор
    Браво, 15 чиляка.

    21:06 28.09.2026

  • 55 Анонимен

    7 10 Отговор
    Ако знаех щях да отида на протеста НАЙ после будни българи срещу радевистите червени олигарси Българи да си върнем държавата и не само съд за тези Грабители и рушители

    21:06 28.09.2026

  • 56 Европеец

    5 7 Отговор

    До коментар #47 от "Това си е чист антибългарски протест!":

    Прав си така е..... Сега съм зает с прибиране на гроздето и слагане на виното.. ама като по привърша ще сложа планинарската шапка с малките българско и руско знаме( заради освобождението което са ни донесли два пъти) и ще ида да ги питам тия шарлатани майката ли си търсят, а понеже съм турист си нося и една дряновица... Не харесвам Радев, защото според мен си е лъжец и прикрит претрохУанец....

    21:08 28.09.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Анонимен

    4 2 Отговор

    До коментар #12 от "Гост":

    12 а за какво заплащане 12 разпространяваш постоянно лъжи срещу държавата ни

    21:11 28.09.2026

  • 59 Анонимен

    8 11 Отговор

    До коментар #49 от "Българин":

    А аз предлагам ти да ходиш да се биеш на фронта за Путин нямаш място тук сред европейците и демократите

    Коментиран от #67

    21:15 28.09.2026

  • 60 Цвете

    4 6 Отговор
    ЕДНО Е ВЯРНО ,ЧЕ КОМБИНАЦИЯТА РАДЕВ ЙОТОВА СА СЪС СЪДЕЙСТВОЕТО НА РУСКИТЕ СИЛИ В БЪЛГАРИЯ ОТ ГОДИНИ. МАЛКО ЛИ СА 82, ТА ДА ПРОДЪЛЖАВАТ.ОПЛЕСКАХА ВСИЧКО ДО КОЕТО СЕ ДОКОСНАХА.ВЪПРОС ,РАДЕВ В " СЛЪНЦЕ ОРИЕНТ " ПОД НОМЕР 62 ЛИ Е? ТАЙНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ В ПЛОВДИВ????? ШЕФ ИМ Е Г.ГЕРГОВ. 🤔🤦‍♂️🇧🇬

    21:24 28.09.2026

  • 61 Цвете

    2 4 Отговор
    ЕДНО Е ВЯРНО ,ЧЕ КОМБИНАЦИЯТА РАДЕВ ЙОТОВА СА СЪС СЪДЕЙСТВОЕТО НА РУСКИТЕ СИЛИ В БЪЛГАРИЯ ОТ ГОДИНИ. МАЛКО ЛИ СА 82, ТА ДА ПРОДЪЛЖАВАТ.ОПЛЕСКАХА ВСИЧКО ДО КОЕТО СЕ ДОКОСНАХА.ВЪПРОС ,РАДЕВ В " СЛЪНЦЕ ОРИЕНТ " ПОД НОМЕР 62 ЛИ Е? ТАЙНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ В ПЛОВДИВ????? ШЕФ ИМ Е Г.ГЕРГОВ. 🤔🤦‍♂️🇧🇬

    Коментиран от #66

    21:32 28.09.2026

  • 62 Швейк

    0 2 Отговор
    Както се забелязва от коментариите всички копейки са на амбразурата!

    21:37 28.09.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Ицо Хазарта

    0 0 Отговор
    Това са нашта шепа фашисти с половин мозък.

    21:50 28.09.2026

  • 66 Гробар

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "Цвете":

    Гледай си африканската прогнила кочина, остави Русия.

    21:51 28.09.2026

  • 67 Гробар

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "Анонимен":

    Еврашистите и демокрадците превърнаха България в гето.

    21:52 28.09.2026

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