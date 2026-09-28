Меди разкри зодията си и предизвика шеги за президентски пост

Меди разкри в „Гласът на България“, че е зодия Близнаци с асцендент Скорпион. Това се случи по време на пореден спор между треньорите Дара и Мария Илиева, който премина в шеговити коментари за характера и бъдещето на попфолк изпълнителя.
След признанието около звездната карта на Меди започнаха астрологични тълкувания. В материала комбинацията между Близнаци и асцендент Скорпион е представена като знак за силно присъствие, магнетизъм и способност да влияе на публиката. Като шеговита препратка са посочени политици и държавни лидери, сред които Румен Радев, Бойко Борисов, Симеон Сакскобургготски, Доналд Тръмп, Виктор Орбан и Си Дзинпин.
Реакцията на Дара и Мария Илиева беше бурна. „Много е проблемен. Бегай!“, каза Дара, а Меди попита: „Ама защо всички реагират така?“. Разговорът остана в рамките на закачката между треньорите и не беше представен като реално политическо намерение от страна на певеца.
Елица Узунова предизвика спора между треньорите
До разкритието се стигна след битка за 16-годишната Елица Узунова. Участничката привлече вниманието с визия и глас, сравнявани с тези на Ариана Гранде, но впечатли и с необичайната си биография.
Елица говори 7 езика, свири на укулеле, китара и пиано, а през годините е тренирала тенис на маса, художествена гимнастика и лека атлетика. След спора между треньорите тя избра да продължи в отбора на Дара.
Решението разочарова Меди. „Това е участникът, за когото съжалявам най-много, че изпуснах“, призна той.
Източник: dir.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 олеся
14:32 28.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 ккк
Коментиран от #4
15:15 28.09.2026
4 джипкаджията с шкафчето
До коментар #3 от "ккк":Политиката на господарите на колонията го изисква
15:26 28.09.2026