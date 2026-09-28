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Меди разкри зодията си и предизвика шеги за президентски пост
  Тема: Известни личности

Меди разкри зодията си и предизвика шеги за президентски пост

28 Септември, 2026 14:13 698 4

  • меди-
  • гласът на българия-
  • дара-
  • мария илиева-
  • елица узунова

Попфолк изпълнителят каза, че е Близнаци с асцендент Скорпион по време на спор в „Гласът на България“

Меди разкри зодията си и предизвика шеги за президентски пост - 1
Снимка: bTV
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Меди разкри в „Гласът на България“, че е зодия Близнаци с асцендент Скорпион. Това се случи по време на пореден спор между треньорите Дара и Мария Илиева, който премина в шеговити коментари за характера и бъдещето на попфолк изпълнителя.

След признанието около звездната карта на Меди започнаха астрологични тълкувания. В материала комбинацията между Близнаци и асцендент Скорпион е представена като знак за силно присъствие, магнетизъм и способност да влияе на публиката. Като шеговита препратка са посочени политици и държавни лидери, сред които Румен Радев, Бойко Борисов, Симеон Сакскобургготски, Доналд Тръмп, Виктор Орбан и Си Дзинпин.

Реакцията на Дара и Мария Илиева беше бурна. „Много е проблемен. Бегай!“, каза Дара, а Меди попита: „Ама защо всички реагират така?“. Разговорът остана в рамките на закачката между треньорите и не беше представен като реално политическо намерение от страна на певеца.

Елица Узунова предизвика спора между треньорите

До разкритието се стигна след битка за 16-годишната Елица Узунова. Участничката привлече вниманието с визия и глас, сравнявани с тези на Ариана Гранде, но впечатли и с необичайната си биография.

Елица говори 7 езика, свири на укулеле, китара и пиано, а през годините е тренирала тенис на маса, художествена гимнастика и лека атлетика. След спора между треньорите тя избра да продължи в отбора на Дара.

Решението разочарова Меди. „Това е участникът, за когото съжалявам най-много, че изпуснах“, призна той.

Източник: dir.bg


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 олеся

    3 0 Отговор
    тоз пед......л какъв го играе.Неизвестен ми е-не съм го виждал ни на жп гари,ни на магистрали,ни по морето.Пък и не ми дреме каква зодия е-важното е да каже как го поема

    14:32 28.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ккк

    1 0 Отговор
    абе това трио джангали докога ще ни го набутвате в лицата!

    Коментиран от #4

    15:15 28.09.2026

  • 4 джипкаджията с шкафчето

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "ккк":

    Политиката на господарите на колонията го изисква

    15:26 28.09.2026