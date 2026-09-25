Дав Камерън и Дамиано Давид вдигнаха сватба в Тоскана (СНИМКИ)

Певицата и актриса Дав Камерън и италианският музикант Дамиано Давид вече са семейство. Двамата сключиха граждански брак на 24 септември в Монталчино, Тоскана, превръщайки живописния италиански град в сцена на една от най-обсъжданите звездни сватби тази есен.

30-годишната Камерън и 27-годишният Давид размениха обети в историческата сграда на бившата община в Монталчино. Церемонията е била гражданска и изключително камерна, като според италианската агенция ANSA на нея са присъствали около 30 души, сред които членове на семействата и най-близки приятели на младоженците. Бракът е сключен от кмета на Монталчино Силвио Франческели.

Двойката пристигна заедно с бяла ретро Lancia Flavia кабриолет, а появата им привлече множество почитатели и любопитни пред сградата. След церемонията Камерън и Давид бяха посрещнати с аплодисменти и призиви за целувка, на които младоженците отговориха с продължителна целувка пред събралата се публика.

За сватбения си ден двамата заложиха на координирани светли визии вместо на традиционната комбинация от булчинска рокля и официален тъмен костюм. Камерън се появи в елегантен бял ансамбъл с подчертана талия, риза, вратовръзка и ефектен детайл тип пелерина, допълнен от букет бели кали. Давид избра светъл двуреден костюм и копринен шал. Белият цвят доминираше и в украсата на церемонията, за която бяха използвани хортензии, кали, лилиуми и множество свещи.

Монталчино не е случаен фон за звездната сватба. Градът се намира сред хълмовете и лозята на Вал д'Орча, един от най-разпознаваемите пейзажи на Тоскана и район, известен в цял свят с виното Brunello di Montalcino. Според италианските медии празненствата след гражданската церемония продължават в района на Castiglion del Bosco, луксозен комплекс край Монталчино.

Новината за годежа на Камерън и Давид беше официално обявена в началото на януари 2026 г., макар самото предложение да е било направено няколко месеца по-рано. В интервю за Vogue Камерън разказа, че романтичният момент всъщност се е случил у дома, докато двамата се приготвяли за пътуване. Вместо показен жест Дамиано Давид избрал момент от обичайното им ежедневие, който според двойката по-добре отразявал отношенията им.

Историята им започна далеч преди сватбата в Тоскана. Слуховете за връзка се появиха през есента на 2023 г., когато Дав Камерън беше забелязана на концерти на Måneskin, а през ноември същата година двамата бяха снимани заедно в Австралия. През февруари 2024 г. те направиха официалния си дебют като двойка на червения килим на традиционното парти на Клайв Дейвис преди наградите „Грами“.

Само дни преди сватбата светската двойка даде и рядко общо интервю за Vogue Italia, в което разказаха, че въпреки международните си кариери се стремят да водят възможно най-нормален съвместен живот. Двамата разделят времето си между професионалните ангажименти и Рим, а Дамиано описва усещането за дом вече не толкова като конкретно място, колкото като присъствието на човека до него.

Бракът идва в динамичен професионален период и за двамата. Дав Камерън продължава да съчетава музикалната си кариера с актьорски проекти, докато Дамиано Давид развива самостоятелната си музикална кариера паралелно с известността, която придоби като фронтмен на Måneskin. След повече от две години публична връзка двамата избраха именно Италия и тосканския пейзаж за следващата голяма стъпка в отношенията си.