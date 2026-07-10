Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Карди Би бе забелязана да флиртува със сензационния вратар на Нигерия в Париж (ВИДЕО)

Карди Би бе забелязана да флиртува със сензационния вратар на Нигерия в Париж (ВИДЕО)

10 Юли, 2026 16:58 904 5

  • карди би-
  • вратар-
  • мадука окойе-
  • нигерия-
  • рапър-
  • флирт

Вратарят на нигерийския национален отбор по футбол се превърна в сензация в мрежата заради външния си вид, по който въздишат хиляди жени по света

Карди Би бе забелязана да флиртува със сензационния вратар на Нигерия в Париж (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Рапърката Карди Би предизвика спекулации за нова близост с нигерийския футболист Мадука Окойе след серия от публични появи по време на Седмицата на модата в Париж. Двамата първо бяха забелязани седнали един до друг на ревюто висша мода на Jean Paul Gaultier в сряда.

33-годишната рапърка се появи с ефектен костюм със зебров принт и черни обувки на платформа. 26-годишният Окойе беше облечен в ментовозелен елек и панталон в същия цвят, комбинирани с бял потник. Футболистът, който има връзка с нидерландския модел Йелиция Вестхоф от края на 2021 г., ѝ помогна да стигне до мястото си, като я хвана за ръка.

Краткият жест бързо привлече вниманието в социалните мрежи, където част от феновете коментираха, че двамата „изглеждат добре заедно“. По-късно Карди Би и Окойе бяха заснети и на терасата на ресторант в Париж, където разговаряха оживено. В разпространен клип рапърката се усмихва и се смее, което допълнително засили спекулациите.

„Мадука наистина кара Карди Би да се изчервява“, написа потребител в X. Други коментари твърдяха, че изпълнителката изглежда видимо развълнувана. Част от потребителите обаче реагираха по-сдържано и осмиваха прибързаните заключения в социалните мрежи.

Последната публично известна връзка на изпълнителката на „Bodak Yellow“ беше с играча от NFL Стефон Дигс. Двамата потвърдиха отношенията си през май 2025 г., след раздялата на Карди Би със съпруга ѝ Offset. Четири месеца по-късно тя обяви, че очаква третото си дете и първо от Дигс.

Детето се роди през ноември 2025 г., но името му все още не е публично разкрито. Карди Би и Дигс се разделиха по-рано тази година, след което отново бяха забелязани заедно на Деня на майката. През май обаче между тях възникна напрежение, заснето на видео в кафене. Към момента не е ясно какъв е актуалният статус на отношенията им.

Окойе също има син на име Айзая от Йелиция Вестхоф.

Нигерийският вратар стана истинска сензация покрай Световното първенство по футбол, макар Нигерия да не се класира. Това се дължи на стотици фенки, които започнаха да разпространяват снимките и видеата му и да точат лиги по него, твърдейки че изведнъж вече са силно заинтересовани от футбола. Така за нула време Мадука Окойе се сдоби с близо 2 милиона последователи в социалната мрежа.


Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Едноок

    0 2 Отговор
    Не вярвам да е било флирт, а направо...флирта е за пред ората!

    17:28 10.07.2026

  • 2 ван мaaмy

    1 0 Отговор
    Тва краставите магарета, и през мрежата взеха да се надушват.

    17:32 10.07.2026

  • 3 МаааЛЕЕЕ НА ТААА КАМБОДЖАНКА

    1 0 Отговор
    ТАЗА И Е КАТО НА КОМАТСУ СКОРОСТНА КУТИЯ....

    17:36 10.07.2026

  • 4 сигурно е

    2 0 Отговор
    24 Сант беа глъвътъъ

    17:52 10.07.2026

  • 5 оня с коня

    1 0 Отговор
    ще да са га мандръсалии като дунавски сом тая

    18:11 10.07.2026