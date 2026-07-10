Карди Би бе забелязана да флиртува със сензационния вратар на Нигерия в Париж (ВИДЕО)

Рапърката Карди Би предизвика спекулации за нова близост с нигерийския футболист Мадука Окойе след серия от публични появи по време на Седмицата на модата в Париж. Двамата първо бяха забелязани седнали един до друг на ревюто висша мода на Jean Paul Gaultier в сряда.

33-годишната рапърка се появи с ефектен костюм със зебров принт и черни обувки на платформа. 26-годишният Окойе беше облечен в ментовозелен елек и панталон в същия цвят, комбинирани с бял потник. Футболистът, който има връзка с нидерландския модел Йелиция Вестхоф от края на 2021 г., ѝ помогна да стигне до мястото си, като я хвана за ръка.

Cardi B knew he was fine asf when she said, “It’s crazy hot… Jesus Christ” 😭😂😂 pic.twitter.com/ZRbftut6Cz — Toluwase 🇫🇷 (@Toluwase_x) July 9, 2026

Краткият жест бързо привлече вниманието в социалните мрежи, където част от феновете коментираха, че двамата „изглеждат добре заедно“. По-късно Карди Би и Окойе бяха заснети и на терасата на ресторант в Париж, където разговаряха оживено. В разпространен клип рапърката се усмихва и се смее, което допълнително засили спекулациите.

„Мадука наистина кара Карди Би да се изчервява“, написа потребител в X. Други коментари твърдяха, че изпълнителката изглежда видимо развълнувана. Част от потребителите обаче реагираха по-сдържано и осмиваха прибързаните заключения в социалните мрежи.

Maduka Okoye and Cardi B enjoying a chat at a restaurant in Paris… Maduka is really making Cardi B blush out here 😂❤️ pic.twitter.com/0hNzi8uOV1 — Cleverly 💐 (@Cleverlydey4u) July 8, 2026

Последната публично известна връзка на изпълнителката на „Bodak Yellow“ беше с играча от NFL Стефон Дигс. Двамата потвърдиха отношенията си през май 2025 г., след раздялата на Карди Би със съпруга ѝ Offset. Четири месеца по-късно тя обяви, че очаква третото си дете и първо от Дигс.

Детето се роди през ноември 2025 г., но името му все още не е публично разкрито. Карди Би и Дигс се разделиха по-рано тази година, след което отново бяха забелязани заедно на Деня на майката. През май обаче между тях възникна напрежение, заснето на видео в кафене. Към момента не е ясно какъв е актуалният статус на отношенията им.

Окойе също има син на име Айзая от Йелиция Вестхоф.

Нигерийският вратар стана истинска сензация покрай Световното първенство по футбол, макар Нигерия да не се класира. Това се дължи на стотици фенки, които започнаха да разпространяват снимките и видеата му и да точат лиги по него, твърдейки че изведнъж вече са силно заинтересовани от футбола. Така за нула време Мадука Окойе се сдоби с близо 2 милиона последователи в социалната мрежа.