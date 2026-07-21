Карди Би отново се сближи със секси футболист на вечеря в Италия (ВИДЕО)

Рап звездата Карди Би отново привлече вниманието към личния си живот, след като беше заснета на вечеря с нигерийския национал Мадука Окойе във Венеция. Появата им последва няколко публични срещи в Париж и засили предположенията, че между двамата може да има повече от приятелски отношения.

33-годишната рапърка и 26-годишният вратар вечеряли с група мъже в ресторант Gio’s в хотел St. Regis. Те били настанени един до друг и разговаряли оживено, но на разпространените кадри не се виждат интимни жестове. Нито Карди Би, нито Окойе са потвърдили романтична връзка.

🚨 EXCLUSIVE: Cardi B and Nigerian soccer star Maduka Okoye are keeping the good times rolling in Italy ... sitting side by side for a swanky dinner overlooking a Venice canal. pic.twitter.com/CdAPUpzHq8 — TMZ (@TMZ) July 19, 2026

Интересът към двамата започна по време на Седмицата на висшата мода в Париж. Те седяха един до друг на ревю на Jean Paul Gaultier, а Окойе подаде ръка на изпълнителката, за да ѝ помогне да заеме мястото си. По-късно бяха заснети да разговарят на терасата на парижки ресторант.

Maduka Okoye and Cardi B enjoying a chat at a restaurant in Paris… Maduka is really making Cardi B blush out here 😂❤️ pic.twitter.com/0hNzi8uOV1 — Cleverly 💐 (@Cleverlydey4u) July 8, 2026

Вечерята във Венеция предизвика и публична реакция от Джелисия Вестхоф, бивша партньорка на футболиста и майка на неговия син. В публикации, които впоследствие бяха изтрити, тя обвини Окойе, че не полага достатъчно грижи за детето им и не го посещава редовно.

Вестхоф уточни пред Page Six, че няма претенции към Карди Би и че думите ѝ са насочени единствено към бащата на детето. Тя отправи и по-сериозни обвинения за изневяра и физическо насилие по време на връзката им. Тези твърдения не са доказани и Окойе не е отговорил публично на тях.

Новите слухове се появяват след сложен период в личния живот на Карди Би. Изпълнителката имаше връзка с играча по американски футбол Стефон Дигс, с когото станаха родители на син през ноември 2025 г. Двамата се разделиха в началото на 2026 г., но през следващите месеци бяха засичани отново заедно, без да дадат еднозначен отговор за отношенията си.

Карди Би има още три деца от брака си с рапъра Офсет. Двамата се разделиха след продължителни проблеми в отношенията си, а личният живот на изпълнителката остава обект на засилен медиен интерес.