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Карди Би отново се сближи със секси футболист на вечеря в Италия (ВИДЕО)

Карди Би отново се сближи със секси футболист на вечеря в Италия (ВИДЕО)

21 Юли, 2026 16:29 750 7

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  • нигерия

Рапърката вече беше забелязана в компанията на нигерийския вратар в Париж

Карди Би отново се сближи със секси футболист на вечеря в Италия (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Рап звездата Карди Би отново привлече вниманието към личния си живот, след като беше заснета на вечеря с нигерийския национал Мадука Окойе във Венеция. Появата им последва няколко публични срещи в Париж и засили предположенията, че между двамата може да има повече от приятелски отношения.

33-годишната рапърка и 26-годишният вратар вечеряли с група мъже в ресторант Gio’s в хотел St. Regis. Те били настанени един до друг и разговаряли оживено, но на разпространените кадри не се виждат интимни жестове. Нито Карди Би, нито Окойе са потвърдили романтична връзка.

Интересът към двамата започна по време на Седмицата на висшата мода в Париж. Те седяха един до друг на ревю на Jean Paul Gaultier, а Окойе подаде ръка на изпълнителката, за да ѝ помогне да заеме мястото си. По-късно бяха заснети да разговарят на терасата на парижки ресторант.

Вечерята във Венеция предизвика и публична реакция от Джелисия Вестхоф, бивша партньорка на футболиста и майка на неговия син. В публикации, които впоследствие бяха изтрити, тя обвини Окойе, че не полага достатъчно грижи за детето им и не го посещава редовно.

Вестхоф уточни пред Page Six, че няма претенции към Карди Би и че думите ѝ са насочени единствено към бащата на детето. Тя отправи и по-сериозни обвинения за изневяра и физическо насилие по време на връзката им. Тези твърдения не са доказани и Окойе не е отговорил публично на тях.

Новите слухове се появяват след сложен период в личния живот на Карди Би. Изпълнителката имаше връзка с играча по американски футбол Стефон Дигс, с когото станаха родители на син през ноември 2025 г. Двамата се разделиха в началото на 2026 г., но през следващите месеци бяха засичани отново заедно, без да дадат еднозначен отговор за отношенията си.

Карди Би има още три деца от брака си с рапъра Офсет. Двамата се разделиха след продължителни проблеми в отношенията си, а личният живот на изпълнителката остава обект на засилен медиен интерес.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анита от почивка ХАЙЛАЙФ

    2 0 Отговор
    Моя Тони докато си копа лавандулата аз яко чапраз и плющене в спалнята с футболиста каранга 🤭🥳🐐

    16:31 21.07.2026

  • 2 Гост

    1 0 Отговор
    Ех, Мадука, Мадука!

    16:39 21.07.2026

  • 3 Тони стругаро

    2 0 Отговор
    Каква трандамия врътнах на владетеля исцърцори ми се на брадата с удоволствие ще му изпея една песен 🥳🐐

    16:41 21.07.2026

  • 4 Фики компаньонката

    2 0 Отговор
    Тоя владетеля е много нагал исцръцка ми се на устата докато пеех една песен на микрофона му 🥳🤭🐐

    Коментиран от #5

    16:48 21.07.2026

  • 5 Азазел

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Фики компаньонката":

    Цццяла вечноссссст щее ттте варрррря в ттттвоеттто жжжжеланнние, иссссссцъканооооо.

    16:53 21.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.