ДБ предлага:1000 евро в лична инвестиционна сметка "Бъдеще" за всяко новородено българче от 1 януари 2027 г. ВИДЕО

“Демократична България” предлага държавата да инвестира 1000 евро в индивидуална сметка “Бъдеще” за всяко новородено бебе от 1 януари 2027-а година. Законопроектът предвижда парите да растат като личен инвестиционен актив, към който семейството може постоянно да добавя средства, но сметката ще остане неприкосновена, докато детето не порасне и не навърши 60 години.
“Повече от шест месеца работихме над тази инициатива, която е една от най-големите от създаването на “Демократична България” с автор Йордан Иванов от ДСБ. Идеята е от 1 януари 2027-а г. държавата да инвестира в лична сметка на всяко българско дете по 1000 евро, които след 60 години ще нараснат до близо 300 000 евро номинално. Това ще струва едва 50 000 евро годишно на държавния бюджет, но ще е огромна инвестиция в българските деца и тяхното бъдеще”, заяви съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев.
Роднини и работодатели ще могат да добавят средства към сметката по своя преценка, а всеки родител ще може да следи чрез мобилно приложение как растат парите, инвестирани в световни борсови индекси със средна доходност между 8% и 10%. След навършването на 18 години младежите също ще могат да проследяват растежа на средствата. Неприкосновеността и правилното им инвестиране ще се гарантират от авторитета на БНБ, Министерството на финансите и Министерството на труда и социалната политика, които ще създадат своеобразен общ борд.
“Подобни идеи вече са реализирани или са в процес на реализация в държави като САЩ, Германия и Гърция. Парите ще бъдат наследяеми и дават възможност за различен подход в управлението на парите и бъдещето на децата ни, без значение дали са родени в страната или в чужбина. Започваме политически консултации с останалите парламентарни групи, защото тази идея е надпартийна и е изключително важна за България и идните поколения”, подчерта Мирчев.
Съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов допълни, че това не са рискови инвестиции. Вместо това, държавата ще може да насочи пари не просто в бъдещето на децата, а и на всички български семейства в разрез с бума на бързите кредити и разрастващата се хазартна зависимост. Вчера от формацията се обявиха в подкрепа на пълната забрана на хазарта.
“Това е изключително важно за развитието на българското семейство в дългосрочен план и се надяваме Народното събрание да се обедини около инициативата. Гражданите ще могат да изчисляват колко средства ще има в съответната сметка “Бъдеще” след 60 години. Разработеният уебсайт предлага и различни сценарии как нарастват тези пари. Благодарение на инвестицията в пазарите средствата ще се умножават многократно и ще достигнат около 300 000 евро, без да се влагат допълнителни пари. Ако се дават такива, сумата може да нарасне още повече”, категоричен бе Божанов.
В отговор на журналистически въпрос бе подчертано, че законодателната идея няма нищо общо с пенсията или социалните помощи, а представлява съвременен финансов инструмент и инвестиция в бъдещето отвъд спестовността. В краен случай на необходимост от животоспасяваща операция парите ще бъдат достъпни и преди навършването на 60-годишна възраст.
“Колкото по-дълъг е заложеният в закона период, толкова повече сложната лихва ще позволи сумата да нарасне още по-значимо спрямо началото. Детето се ражда, парите автоматично постъпват в сметката, без родителите да правят нищо, и оттам насетне всеки сам решава колко да инвестира. Ако има семейства, които не искат да се възползват от сметка “Бъдеще”, това, разбира се, ще бъде възможно”, заключи Божанов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вашето мнение
14:07 29.09.2026
2 Зевс
14:08 29.09.2026
3 Стенли
Коментиран от #33, #36
14:08 29.09.2026
4 Абе
14:08 29.09.2026
5 Пепи
14:08 29.09.2026
6 Симо
14:08 29.09.2026
7 Хаха,
14:09 29.09.2026
8 Ватерклозет
Коментиран от #11
14:09 29.09.2026
9 сиганин
14:09 29.09.2026
10 Трол
Коментиран от #39
14:10 29.09.2026
11 Ватерклозет
До коментар #8 от "Ватерклозет":Докато почивах в Кипър, видях как в тоалетната на нощен клуб българин предлага да измие ръцете си с течен сапун на гражданите, излизащи от тоалетната. Истинско ибрикчийство в натура!
Коментиран от #18
14:10 29.09.2026
12 Георги
Интересно е как ще струва 50 хил. евро на годишния бюджет това освен ако не се раждат по 50 деца на година..
14:10 29.09.2026
13 Де/Били
14:11 29.09.2026
14 хахаха
14:12 29.09.2026
15 Лопата Орешник
14:13 29.09.2026
16 Ма за кво само 1000?
14:15 29.09.2026
17 Лопата Орешник
14:15 29.09.2026
18 ППДБ/ЛГБТ
До коментар #11 от "Ватерклозет":Със сигурност е бил педроханец!
Коментиран от #24
14:16 29.09.2026
19 А за
14:16 29.09.2026
20 Костя Дъ Пpocтя празнодумеца
От какво се страхува ? От "народната любов ли"?
Коментиран от #27
14:17 29.09.2026
21 Юлка
Другите в държавата ще пием таратор от 10 евро! Тези от Реверсивна България, пак са на заден ход, а ДБ - последна есен!
14:18 29.09.2026
22 Ужас
Бъдещето на децата почвало след 60 години:) Затова и акъла на Мирчев е колкото на тримесечно бебе:)
1000 евро щели да станат 300 000:) Реално ще станат около 11 000 евро, не че след 60 години ще има евро
14:19 29.09.2026
23 От чужбина
14:19 29.09.2026
24 Ватерклозет
До коментар #18 от "ППДБ/ЛГБТ":Не знам.
Но срамът е много силен.
В Кипър българите и румънците работят в прислуга.
Измийте мивките.
Почистете тоалетните от изпражненията.
14:20 29.09.2026
25 ШЕФА
14:22 29.09.2026
26 Фори
ни вземат за мургави индийци! Срамота е бате, срамота! Поне, колкото Вас, бате!
14:22 29.09.2026
27 Мирчев нискочелия
До коментар #20 от "Костя Дъ Пpocтя празнодумеца":И аз не се къпя от месеци, така ме плюе народа, че мога да изкарам години наред некъпан.
14:23 29.09.2026
28 Гатанка за Мирчев
14:23 29.09.2026
29 Николай Василев
14:24 29.09.2026
30 Варна
14:25 29.09.2026
31 БеГемот
14:27 29.09.2026
32 Орк
14:27 29.09.2026
33 Зеления
До коментар #3 от "Стенли":Как всяка година бе Стенли, на всеки девет месеца.
14:28 29.09.2026
34 Тиквата
14:30 29.09.2026
35 Голям праз
14:31 29.09.2026
36 УжасТ
До коментар #3 от "Стенли":Е какво сега, внуците на Костя Копейкин и целия му катyн да не получават по 1000€ ?! Така ли ?
14:32 29.09.2026
37 Д-р Дивайн
14:33 29.09.2026
38 ДрайвингПлежър
Дори може да се навакса за децата до 18 - скъпичко ще излезе но пак ще имат един 40 годишен прозорец за натрупване и няма да са бедни пенсионери
14:35 29.09.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Георги
14:39 29.09.2026
41 Маша
14:40 29.09.2026