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ДБ предлага:1000 евро в лична инвестиционна сметка "Бъдеще" за всяко новородено българче от 1 януари 2027 г. ВИДЕО

ДБ предлага:1000 евро в лична инвестиционна сметка "Бъдеще" за всяко новородено българче от 1 януари 2027 г. ВИДЕО

29 Септември, 2026 14:04 578 41

  • демократична българия-
  • бебе-
  • сметка-
  • спестявания-
  • €1000

Законодателната идея няма нищо общо с пенсията или социалните помощи, а представлява съвременен финансов инструмент и инвестиция в бъдещето отвъд спестовността

ДБ предлага:1000 евро в лична инвестиционна сметка "Бъдеще" за всяко новородено българче от 1 януари 2027 г. ВИДЕО - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

“Демократична България” предлага държавата да инвестира 1000 евро в индивидуална сметка “Бъдеще” за всяко новородено бебе от 1 януари 2027-а година. Законопроектът предвижда парите да растат като личен инвестиционен актив, към който семейството може постоянно да добавя средства, но сметката ще остане неприкосновена, докато детето не порасне и не навърши 60 години.

“Повече от шест месеца работихме над тази инициатива, която е една от най-големите от създаването на “Демократична България” с автор Йордан Иванов от ДСБ. Идеята е от 1 януари 2027-а г. държавата да инвестира в лична сметка на всяко българско дете по 1000 евро, които след 60 години ще нараснат до близо 300 000 евро номинално. Това ще струва едва 50 000 евро годишно на държавния бюджет, но ще е огромна инвестиция в българските деца и тяхното бъдеще”, заяви съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев.

Роднини и работодатели ще могат да добавят средства към сметката по своя преценка, а всеки родител ще може да следи чрез мобилно приложение как растат парите, инвестирани в световни борсови индекси със средна доходност между 8% и 10%. След навършването на 18 години младежите също ще могат да проследяват растежа на средствата. Неприкосновеността и правилното им инвестиране ще се гарантират от авторитета на БНБ, Министерството на финансите и Министерството на труда и социалната политика, които ще създадат своеобразен общ борд.

“Подобни идеи вече са реализирани или са в процес на реализация в държави като САЩ, Германия и Гърция. Парите ще бъдат наследяеми и дават възможност за различен подход в управлението на парите и бъдещето на децата ни, без значение дали са родени в страната или в чужбина. Започваме политически консултации с останалите парламентарни групи, защото тази идея е надпартийна и е изключително важна за България и идните поколения”, подчерта Мирчев.

Съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов допълни, че това не са рискови инвестиции. Вместо това, държавата ще може да насочи пари не просто в бъдещето на децата, а и на всички български семейства в разрез с бума на бързите кредити и разрастващата се хазартна зависимост. Вчера от формацията се обявиха в подкрепа на пълната забрана на хазарта.

“Това е изключително важно за развитието на българското семейство в дългосрочен план и се надяваме Народното събрание да се обедини около инициативата. Гражданите ще могат да изчисляват колко средства ще има в съответната сметка “Бъдеще” след 60 години. Разработеният уебсайт предлага и различни сценарии как нарастват тези пари. Благодарение на инвестицията в пазарите средствата ще се умножават многократно и ще достигнат около 300 000 евро, без да се влагат допълнителни пари. Ако се дават такива, сумата може да нарасне още повече”, категоричен бе Божанов.

В отговор на журналистически въпрос бе подчертано, че законодателната идея няма нищо общо с пенсията или социалните помощи, а представлява съвременен финансов инструмент и инвестиция в бъдещето отвъд спестовността. В краен случай на необходимост от животоспасяваща операция парите ще бъдат достъпни и преди навършването на 60-годишна възраст.

“Колкото по-дълъг е заложеният в закона период, толкова повече сложната лихва ще позволи сумата да нарасне още по-значимо спрямо началото. Детето се ражда, парите автоматично постъпват в сметката, без родителите да правят нищо, и оттам насетне всеки сам решава колко да инвестира. Ако има семейства, които не искат да се възползват от сметка “Бъдеще”, това, разбира се, ще бъде възможно”, заключи Божанов.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    30 0 Отговор
    ДБ са една каруца хора в парламента според волята на суверена. Да си се грижат за украинците, българите не желаят да ги гледат.

    14:07 29.09.2026

  • 2 Зевс

    33 0 Отговор
    Може, но само ако родителите работят и плащат данъци, понеже един етнос с по 10 деца ги е превърнал в банкомат.

    14:08 29.09.2026

  • 3 Стенли

    31 1 Отговор
    А за циганчетата това ще важи ли , тогава циганките вече със сигурност ще раждат всяка година😁

    Коментиран от #33, #36

    14:08 29.09.2026

  • 4 Абе

    21 0 Отговор
    Язе пари от педроханци не щем.

    14:08 29.09.2026

  • 5 Пепи

    24 0 Отговор
    Акъл отПедофили не щем

    14:08 29.09.2026

  • 6 Симо

    18 3 Отговор
    1000 евро ли вашата.....петроханска? Искаме си лева нещастни продажници.

    14:08 29.09.2026

  • 7 Хаха,

    22 0 Отговор
    продажниците от дб са много ларж ! А когато бяха на власт и един лев не дадоха за новородените ...

    14:09 29.09.2026

  • 8 Ватерклозет

    21 0 Отговор
    След тази инициатива всички цигани ще бъдат милионери.

    Коментиран от #11

    14:09 29.09.2026

  • 9 сиганин

    9 0 Отговор
    Съгласен съм на негу, ше гласуваме цялото махала саму за neдроханцити.

    14:09 29.09.2026

  • 10 Трол

    12 0 Отговор
    Не е ли по-добре да се изчака детето да навърши 100 години, вместо 60?

    Коментиран от #39

    14:10 29.09.2026

  • 11 Ватерклозет

    3 3 Отговор

    До коментар #8 от "Ватерклозет":

    Докато почивах в Кипър, видях как в тоалетната на нощен клуб българин предлага да измие ръцете си с течен сапун на гражданите, излизащи от тоалетната. Истинско ибрикчийство в натура!

    Коментиран от #18

    14:10 29.09.2026

  • 12 Георги

    11 0 Отговор
    ДБ са 37 депутата. 50 000 евро на година се равнява на ок. 1300 евро на година. Това е една средна заплата, а те взимат повече. Да ги дарят те.
    Интересно е как ще струва 50 хил. евро на годишния бюджет това освен ако не се раждат по 50 деца на година..

    14:10 29.09.2026

  • 13 Де/Били

    12 0 Отговор
    Като бяхме в управлението и теглихме кредити на поразия, забравихме да го предложим.

    14:11 29.09.2026

  • 14 хахаха

    17 0 Отговор
    "сметката ще остане неприкосновена, докато детето не порасне и не навърши 60 години."...Мирчев имаше една гънка, но явно и тя се е изгладила, притеснявам се дали ще може да пази равновесие:)))

    14:12 29.09.2026

  • 15 Лопата Орешник

    15 1 Отговор
    Що не го предложиха, като бяха управляващи? Сега и по 1 000 000 може да предложат! Не че е лошо, но е лицемерно! Хайде Мирчев да пусне сигнал за неправомерно паркирани руски танкове в Донбас!

    14:13 29.09.2026

  • 16 Ма за кво само 1000?

    12 1 Отговор
    Да пишат по 1 милион. То е лесно като имаш една шепа депутати да предлагаш невъзможни неща. Петрохнци, сър

    14:15 29.09.2026

  • 17 Лопата Орешник

    10 2 Отговор
    И сега трябва да си помислим, че щом ДБ подкрепя Гяуров за президент, трябва да гласуваме за него, понеже тия мишки предлагат тези 1000 евро! Какви несретници!!

    14:15 29.09.2026

  • 18 ППДБ/ЛГБТ

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ватерклозет":

    Със сигурност е бил педроханец!

    Коментиран от #24

    14:16 29.09.2026

  • 19 А за

    5 0 Отговор
    ромче?

    14:16 29.09.2026

  • 20 Костя Дъ Пpocтя празнодумеца

    2 7 Отговор
    Защо сте ограничили коментарите за най-безполезния политик Костя копейкин ?!
    От какво се страхува ? От "народната любов ли"?

    Коментиран от #27

    14:17 29.09.2026

  • 21 Юлка

    8 0 Отговор
    Чудесно, ще има много за чааветата!
    Другите в държавата ще пием таратор от 10 евро! Тези от Реверсивна България, пак са на заден ход, а ДБ - последна есен!

    14:18 29.09.2026

  • 22 Ужас

    9 0 Отговор
    Според "умника" Мирчев в България се раждат по 50 деца годишно:)
    Бъдещето на децата почвало след 60 години:) Затова и акъла на Мирчев е колкото на тримесечно бебе:)
    1000 евро щели да станат 300 000:) Реално ще станат около 11 000 евро, не че след 60 години ще има евро

    14:19 29.09.2026

  • 23 От чужбина

    5 0 Отговор
    Ама това за баш българчетата ли важи или за всички??? Помислете добре! Има огромна разлика в бройките.

    14:19 29.09.2026

  • 24 Ватерклозет

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "ППДБ/ЛГБТ":

    Не знам.
    Но срамът е много силен.
    В Кипър българите и румънците работят в прислуга.

    Измийте мивките.

    Почистете тоалетните от изпражненията.

    14:20 29.09.2026

  • 25 ШЕФА

    10 0 Отговор
    Всичките тези амеби които виждате на снимката са БЕЗ НИТО ЕДИН ДЕН ТРУДОВ СТАЖ,,никога не са дали за някоя кауза или благотворителност една стотинка от депутатските си заплати,но раздават народни пари на украйна и на циг..... за да си купят гласове с парите на хората !!! Тази мярка трябва да еобвързана с трудов стаж,образование,брак,чисто криминално минало и тн.иначе е най просто купуване на гласовете на ман.....

    14:22 29.09.2026

  • 26 Фори

    3 0 Отговор
    Бате, в централата на Дънди Прешъс в Канада дават по 50 000 долара на новородено! Оти ДБ и разносвача Мирчев
    ни вземат за мургави индийци! Срамота е бате, срамота! Поне, колкото Вас, бате!

    14:22 29.09.2026

  • 27 Мирчев нискочелия

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "Костя Дъ Пpocтя празнодумеца":

    И аз не се къпя от месеци, така ме плюе народа, че мога да изкарам години наред некъпан.

    14:23 29.09.2026

  • 28 Гатанка за Мирчев

    7 0 Отговор
    През 2025 година са родени 50 241 деца, по 1 000 евро за всяко дете 50 000 ли прави бе нискочел?

    14:23 29.09.2026

  • 29 Николай Василев

    4 0 Отговор
    Защо не го предложиха когато бяха на власт??? Защо не го предложи Асенчо когато беше финансов министър???

    14:24 29.09.2026

  • 30 Варна

    1 0 Отговор
    Олигоф.... защо това не го направихте като бяхте на власт с ОПГ-ГРОБ,а сега се сетихте ?

    14:25 29.09.2026

  • 31 БеГемот

    1 0 Отговор
    Е таман ще може да си купи един хляб детето опа бабата....след 60 години....

    14:27 29.09.2026

  • 32 Орк

    3 0 Отговор
    Бедната Русия дава за първото дете 729 хиляди рубли, за второго 963 хил.рубли

    14:27 29.09.2026

  • 33 Зеления

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Стенли":

    Как всяка година бе Стенли, на всеки девет месеца.

    14:28 29.09.2026

  • 34 Тиквата

    2 0 Отговор
    Чудесно е че ги разправят тези лъжи и манипулации точно сега,на Гяуров и Кендев им падат процентите всеки ден ! Образованите и милеещи за България ще гласуват за В.......е !

    14:30 29.09.2026

  • 35 Голям праз

    2 0 Отговор
    В Сърбия дават 4200 евро за първо дете, за второ дете 5000 евро, за трето –19 000 евро и може веднага да ги харчиш, а не да чакаш един век

    14:31 29.09.2026

  • 36 УжасТ

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Стенли":

    Е какво сега, внуците на Костя Копейкин и целия му катyн да не получават по 1000€ ?! Така ли ?

    14:32 29.09.2026

  • 37 Д-р Дивайн

    1 0 Отговор
    Едно силно у лево за хидрата и слугите на капитала! Инвестирайте в наколенки!

    14:33 29.09.2026

  • 38 ДрайвингПлежър

    0 1 Отговор
    Това е нещо наистина смислено! Подкрепям, нищо, че идва от най-идиотската партия!
    Дори може да се навакса за децата до 18 - скъпичко ще излезе но пак ще имат един 40 годишен прозорец за натрупване и няма да са бедни пенсионери

    14:35 29.09.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Георги

    0 0 Отговор
    спонсорите на педроханци ср загрижили за децата?! Само на мен ми ми звучи "извъртяно"

    14:39 29.09.2026

  • 41 Маша

    0 0 Отговор
    За русначе по 2000 !

    14:40 29.09.2026

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