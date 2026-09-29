ДБ предлага:1000 евро в лична инвестиционна сметка "Бъдеще" за всяко новородено българче от 1 януари 2027 г. ВИДЕО

“Демократична България” предлага държавата да инвестира 1000 евро в индивидуална сметка “Бъдеще” за всяко новородено бебе от 1 януари 2027-а година. Законопроектът предвижда парите да растат като личен инвестиционен актив, към който семейството може постоянно да добавя средства, но сметката ще остане неприкосновена, докато детето не порасне и не навърши 60 години.

“Повече от шест месеца работихме над тази инициатива, която е една от най-големите от създаването на “Демократична България” с автор Йордан Иванов от ДСБ. Идеята е от 1 януари 2027-а г. държавата да инвестира в лична сметка на всяко българско дете по 1000 евро, които след 60 години ще нараснат до близо 300 000 евро номинално. Това ще струва едва 50 000 евро годишно на държавния бюджет, но ще е огромна инвестиция в българските деца и тяхното бъдеще”, заяви съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев.

Роднини и работодатели ще могат да добавят средства към сметката по своя преценка, а всеки родител ще може да следи чрез мобилно приложение как растат парите, инвестирани в световни борсови индекси със средна доходност между 8% и 10%. След навършването на 18 години младежите също ще могат да проследяват растежа на средствата. Неприкосновеността и правилното им инвестиране ще се гарантират от авторитета на БНБ, Министерството на финансите и Министерството на труда и социалната политика, които ще създадат своеобразен общ борд.

“Подобни идеи вече са реализирани или са в процес на реализация в държави като САЩ, Германия и Гърция. Парите ще бъдат наследяеми и дават възможност за различен подход в управлението на парите и бъдещето на децата ни, без значение дали са родени в страната или в чужбина. Започваме политически консултации с останалите парламентарни групи, защото тази идея е надпартийна и е изключително важна за България и идните поколения”, подчерта Мирчев.

Съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов допълни, че това не са рискови инвестиции. Вместо това, държавата ще може да насочи пари не просто в бъдещето на децата, а и на всички български семейства в разрез с бума на бързите кредити и разрастващата се хазартна зависимост. Вчера от формацията се обявиха в подкрепа на пълната забрана на хазарта.

“Това е изключително важно за развитието на българското семейство в дългосрочен план и се надяваме Народното събрание да се обедини около инициативата. Гражданите ще могат да изчисляват колко средства ще има в съответната сметка “Бъдеще” след 60 години. Разработеният уебсайт предлага и различни сценарии как нарастват тези пари. Благодарение на инвестицията в пазарите средствата ще се умножават многократно и ще достигнат около 300 000 евро, без да се влагат допълнителни пари. Ако се дават такива, сумата може да нарасне още повече”, категоричен бе Божанов.

В отговор на журналистически въпрос бе подчертано, че законодателната идея няма нищо общо с пенсията или социалните помощи, а представлява съвременен финансов инструмент и инвестиция в бъдещето отвъд спестовността. В краен случай на необходимост от животоспасяваща операция парите ще бъдат достъпни и преди навършването на 60-годишна възраст.

“Колкото по-дълъг е заложеният в закона период, толкова повече сложната лихва ще позволи сумата да нарасне още по-значимо спрямо началото. Детето се ражда, парите автоматично постъпват в сметката, без родителите да правят нищо, и оттам насетне всеки сам решава колко да инвестира. Ако има семейства, които не искат да се възползват от сметка “Бъдеще”, това, разбира се, ще бъде възможно”, заключи Божанов.