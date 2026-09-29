Лукашенко предложи на САЩ да построят заедно с „Газпром“ завод за торове в Беларус

Беларуският президент Александър Лукашенко предложи на САЩ да се включат заедно с руския енергиен гигант „Газпром“ в изграждането на завод за азотни торове в Беларус, съобщи „Ройтерс“, позовавайки се на държавната агенция БелТА, предава News.bg.

Лукашенко заяви, че вече е постигнал договореност с руския президент Владимир Путин за участието на „Газпром“ в проекта и че е избрана площадка за бъдещото предприятие.

„Трябва да отправим предложение към американците. Те искат торове, включително азотни торове. Заповядайте, нека го построим заедно, използвайки вашите технологии“, каза беларуският президент.

По думите му, ако Вашингтон не прояви интерес, проектът ще бъде реализиран съвместно с Русия, а произведените торове ще бъдат продавани на международния пазар.

Засега няма данни САЩ да са отговорили на предложението.

Идеята идва ден след като президентът Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон обсъжда възможност за закупуване на беларуски калиеви торове на по-ниска цена от тази на доставките от Канада. Според Тръмп САЩ продължават да купуват канадски калий, но Беларус предлага по-ниска цена.

Предложението за съвместен завод е пореден знак за възстановяването на преките контакти между Минск и Вашингтон след години на силно обтегнати отношения. През последната година американският пратеник Джон Коул води разговори с Лукашенко, които са свързани и с освобождаването на беларуски затворници и частичното облекчаване на американските санкции. Само през септември бяха освободени нови групи затворници.

В същото време Беларус остава близък политически и военен съюзник на Русия, което прави евентуално участие на американски компании в проект с „Газпром“ необичайно.

Лукашенко представя инициативата като възможност да бъдат съчетани американски технологии, руско участие и беларуска производствена база. Ако Вашингтон откаже, по думите му Минск ще продължи проекта с Москва.

Засега обаче става дума единствено за предложение, а не за договорен американско-руски-беларуски проект.