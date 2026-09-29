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Лукашенко предложи на САЩ да построят заедно с „Газпром“ завод за торове в Беларус

Лукашенко предложи на САЩ да построят заедно с „Газпром“ завод за торове в Беларус

29 Септември, 2026 14:18, обновена 29 Септември, 2026 14:13 439 6

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  • газпром-
  • сащ

Минск вече е договорил руско участие в проекта, а предложението към Вашингтон идва на фона на затоплянето на отношенията между Беларус и САЩ

Лукашенко предложи на САЩ да построят заедно с „Газпром“ завод за торове в Беларус - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Беларуският президент Александър Лукашенко предложи на САЩ да се включат заедно с руския енергиен гигант „Газпром“ в изграждането на завод за азотни торове в Беларус, съобщи „Ройтерс“, позовавайки се на държавната агенция БелТА, предава News.bg.

Лукашенко заяви, че вече е постигнал договореност с руския президент Владимир Путин за участието на „Газпром“ в проекта и че е избрана площадка за бъдещото предприятие.

„Трябва да отправим предложение към американците. Те искат торове, включително азотни торове. Заповядайте, нека го построим заедно, използвайки вашите технологии“, каза беларуският президент.

По думите му, ако Вашингтон не прояви интерес, проектът ще бъде реализиран съвместно с Русия, а произведените торове ще бъдат продавани на международния пазар.

Засега няма данни САЩ да са отговорили на предложението.

Идеята идва ден след като президентът Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон обсъжда възможност за закупуване на беларуски калиеви торове на по-ниска цена от тази на доставките от Канада. Според Тръмп САЩ продължават да купуват канадски калий, но Беларус предлага по-ниска цена.

Предложението за съвместен завод е пореден знак за възстановяването на преките контакти между Минск и Вашингтон след години на силно обтегнати отношения. През последната година американският пратеник Джон Коул води разговори с Лукашенко, които са свързани и с освобождаването на беларуски затворници и частичното облекчаване на американските санкции. Само през септември бяха освободени нови групи затворници.

В същото време Беларус остава близък политически и военен съюзник на Русия, което прави евентуално участие на американски компании в проект с „Газпром“ необичайно.

Лукашенко представя инициативата като възможност да бъдат съчетани американски технологии, руско участие и беларуска производствена база. Ако Вашингтон откаже, по думите му Минск ще продължи проекта с Москва.

Засега обаче става дума единствено за предложение, а не за договорен американско-руски-беларуски проект.


Беларус
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лукашенкович

    4 0 Отговор
    Хитряга си ти .

    14:16 29.09.2026

  • 2 По добре

    0 0 Отговор
    за чипс!

    14:24 29.09.2026

  • 3 Газпрпом

    0 2 Отговор
    фалира!

    14:24 29.09.2026

  • 4 Путин

    0 2 Отговор
    открадна активите на Метро!

    14:26 29.09.2026

  • 5 Басиглупостите батка

    0 0 Отговор
    топно с тея уруди ли ще правиш бизнес ?

    Коментиран от #6

    14:34 29.09.2026

  • 6 Ами нека да

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Басиглупостите батка":

    Инвестират, после ги национализират, в протест на амер. санкции

    14:41 29.09.2026

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