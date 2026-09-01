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Ариана Гранде се контузи и захвърли токчетата за последния си концерт

Ариана Гранде се контузи и захвърли токчетата за последния си концерт

1 Септември, 2026 12:58 466 3

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Певицата съобщи, че кракът ѝ е превързан и няма как да носи токчета

Ариана Гранде се контузи и захвърли токчетата за последния си концерт - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американската певица и актриса Ариана Гранде ще излезе на сцената за финалните концерти от „The Eternal Sunshine Tour“ без характерните си високи токчета заради травма на крака. 33-годишната изпълнителка съобщи, че се възстановява от дълбока порезна рана, която затруднява стъпването, но няма да доведе до отмяна на концертите.

Ариана Гранде обясни в Instagram, че кракът ѝ е превързан заради прорезна рана и временно ще носи по-удобни обувки. Певицата подчерта, че не става дума за навяхване или мускулна травма и увери почитателите си, че състоянието ѝ се подобрява.

Фенове бяха забелязали, че поп звездата накуцва по време на предишен концерт. На шоуто на 31 август Ариана Гранде вече замени токчетата с ниски и по-удобни обувки, като продължи да изпълнява хореографията си.

Ариана Гранде се контузи и захвърли токчетата за последния си концерт

Последният концерт от „The Eternal Sunshine Tour“ е тази вечер - на 1 септември в O2 Arena в Лондон. Британската столица е финалната спирка на турнето, което започна през юни и отбеляза завръщането на Ариана Гранде към мащабните концертни обиколки след седемгодишна пауза. Лондонският финал включва серия от десет концерта в O2 Arena.

След края на турнето певицата планира да ограничи публичните си ангажименти. Представител на Ариана Гранде обяви през август, че тя ще направи „крачка назад от публичността“ след месеци на интензивни професионални ангажименти и постоянни коментари за външния ѝ вид и здравето ѝ. Самата изпълнителка уточни, че решението е било планирано отдавна и не е импулсивна реакция на критиките.

Като част от тази промяна Ариана Гранде се отказа и от планираното си участие в лондонската постановка на мюзикъла „Sunday in the Park with George“, в която трябваше да си партнира с актьора Джонатан Бейли през 2027 г. Продукцията ще продължи с друг състав.

Почивката обаче не означава пълно оттегляне от професионалния живот. Освен успешната си музикална кариера Ариана Гранде продължава да работи като актриса и след ролята си на Глинда във филмите „Злосторница“ вече има нови екранни проекти.

Засега непосредственият ѝ приоритет остава финалът на „The Eternal Sunshine Tour“. Въпреки травмата Ариана Гранде даде ясно да се разбере, че възнамерява да завърши концертната обиколка на сцената в Лондон.


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  • 1 Анита и бети неудачничките

    1 1 Отговор
    Негрите са страхотни

    Коментиран от #2

    12:59 01.09.2026

  • 2 Освалдо Риос

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Анита и бети неудачничките":

    Гледай да не лепнеш СПИН като Арианчету.

    13:02 01.09.2026

  • 3 в кратце

    0 0 Отговор
    Ариана е много красиво и нежно момиче!

    13:37 01.09.2026