Никол Шерцингер показа тежка контузия - изгори се с вряла вода час преди концерт (СНИМКИ)

Американската певица Никол Шерцингер разкри, че е получила сериозно изгаряне на крака само час преди да излезе на сцената по време на европейското турне на Pussycat Dolls.

48-годишната изпълнителка публикува в Instagram снимка на нараняването, след като по думите ѝ върху крака ѝ се е изляла вряла вода. На кадъра се виждат мехури и тъмни следи по кожата.

„Няма нищо по-хубаво от това вряла вода да се излее върху крака ти час преди концерта. Но шоуто трябва да продължи“, написа Никол Шерцингер в стори към болезнения кадър.

Въпреки инцидента певицата излезе на сцената с Pussycat Dolls в PSD Bank Dome в Дюселдорф като част от турнето PCD Forever.

„Благодаря ти, Дюселдорф, че ми даде сили да продължа. До скоро, Амстердам“, добави Шерцингер. Следващата спирка на групата е Ziggo Dome в нидерландската столица.

В настоящото турне участват три от най-разпознаваемите членове на Pussycat Dolls: певицата Никол Шерцингер, танцьорката и певица Кимбърли Уайът и певицата и танцьорка Ашли Робъртс.

Европейските концерти продължават, след като през май групата отмени почти всички планирани дати в Северна Америка заради недостатъчни продажби на билети.

„Когато обявихме PCD Forever Tour, се надявахме да представим шоуто пред фенове по целия свят. След като направихме реалистична оценка на северноамериканската част, взехме тежкото решение да отменим всички дати с изключение на една“, заявиха тогава от Pussycat Dolls.

Никол Шерцингер активно споделя моменти от европейското турне в социалните мрежи. Преди концерта в Германия тя публикува видео от Париж, в което танцува по улиците с годеника си, бившия шотландски ръгбист Том Евънс. Двамата са сгодени от юни 2023 г.

Певицата отбеляза специално и първото си посещение в Полша. Преди концерта във Варшава Никол Шерцингер разкри, че има полски корени.

„За първи път съм в Полша. Имам полски произход, така че да бъда тук е като да се завърна към част от корените си“, написа изпълнителката.