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„Алиса в Страната на чудесата“ оживява в Лондон с мащабно интерактивно преживяване

„Алиса в Страната на чудесата“ оживява в Лондон с мащабно интерактивно преживяване

30 Септември, 2026 16:58 455 5

  • алиса в страната на чудесата-
  • преживяване-
  • лондон-
  • интерактивна изложба

Атракцията ще отвори врати на 13 ноември

„Алиса в Страната на чудесата“ оживява в Лондон с мащабно интерактивно преживяване - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Светът на „Алиса в Страната на чудесата“ ще оживее в Лондон с ново мащабно интерактивно преживяване, вдъхновено от класическата книга на британския писател Луис Карол. Атракцията ще отвори врати на 13 ноември в Dock X в района Canada Water, съобщава Variety.

Проектът се разпростира на площ от около 2400 кв. метра и включва десет мултисензорни пространства. Посетителите ще преминават през историята на Алиса с помощта на актьори на живо, театрални сцени и мащабни прожекции.

Цялото преживяване продължава приблизително два часа и пресъздава някои от най-разпознаваемите места от произведението, сред които леговището на Гъсеницата, дворът на Кралицата и къщата на Белия заек.

Публиката ще се срещне и с емблематичните герои на Луис Карол: Белия заек, Чеширския котарак, Гъсеницата, Лудия шапкар, Кралицата на сърцата и самата Алиса.

Част от атракцията е специална зала за чаено парти, вдъхновена от прочутите сцени в книгата. Там ще се предлагат тематични сладкиши във формата на бял заек, червена роза и гъба.

Билетите за „Alice in Wonderland“ в Лондон започват от 26 паунда за възрастни и 19 паунда за деца на възраст над 4 години. Предвидени са и семейни билети.

Зад продукцията стоят Cités Immersives, Rivaj Group / Encore Prod и британският промоутър FKP Scorpio Entertainment U.K. Ltd.

Новото преживяване превръща литературната класика на Луис Карол в интерактивен спектакъл, в който посетителите не просто наблюдават историята на Алиса, а преминават през Страната на чудесата заедно с нея.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хм.....

    1 1 Отговор
    Хрумвало ми е, че Луис Карол трябва да е бил доста активен старовремски наркоман!?

    Коментиран от #2

    17:01 30.09.2026

  • 2 Феичка

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хм.....":

    Така като го казвате не съм се срещала, но може би имате право!

    17:07 30.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Шексу

    0 1 Отговор
    Са последно, колко е часа😂😂🤣

    17:23 30.09.2026

  • 5 Кума Лиса

    0 1 Отговор
    Косе Босе,дай ми едно яйчице.

    17:24 30.09.2026