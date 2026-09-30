„Алиса в Страната на чудесата“ оживява в Лондон с мащабно интерактивно преживяване

Светът на „Алиса в Страната на чудесата“ ще оживее в Лондон с ново мащабно интерактивно преживяване, вдъхновено от класическата книга на британския писател Луис Карол. Атракцията ще отвори врати на 13 ноември в Dock X в района Canada Water, съобщава Variety.
Проектът се разпростира на площ от около 2400 кв. метра и включва десет мултисензорни пространства. Посетителите ще преминават през историята на Алиса с помощта на актьори на живо, театрални сцени и мащабни прожекции.
Цялото преживяване продължава приблизително два часа и пресъздава някои от най-разпознаваемите места от произведението, сред които леговището на Гъсеницата, дворът на Кралицата и къщата на Белия заек.
Публиката ще се срещне и с емблематичните герои на Луис Карол: Белия заек, Чеширския котарак, Гъсеницата, Лудия шапкар, Кралицата на сърцата и самата Алиса.
Част от атракцията е специална зала за чаено парти, вдъхновена от прочутите сцени в книгата. Там ще се предлагат тематични сладкиши във формата на бял заек, червена роза и гъба.
Билетите за „Alice in Wonderland“ в Лондон започват от 26 паунда за възрастни и 19 паунда за деца на възраст над 4 години. Предвидени са и семейни билети.
Зад продукцията стоят Cités Immersives, Rivaj Group / Encore Prod и британският промоутър FKP Scorpio Entertainment U.K. Ltd.
Новото преживяване превръща литературната класика на Луис Карол в интерактивен спектакъл, в който посетителите не просто наблюдават историята на Алиса, а преминават през Страната на чудесата заедно с нея.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хм.....
Коментиран от #2
17:01 30.09.2026
2 Феичка
До коментар #1 от "Хм.....":Така като го казвате не съм се срещала, но може би имате право!
17:07 30.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Шексу
17:23 30.09.2026
5 Кума Лиса
17:24 30.09.2026