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Принц Хари се появи на публично място в Обединеното кралство (СНИМКА)

Принц Хари се появи на публично място в Обединеното кралство (СНИМКА)

8 Септември, 2026 15:45 464 1

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  • обединеното кралство

Херцогът на Съсекс беше забелязан в родината си за първи път след изненадващото завръщане от САЩ

Принц Хари се появи на публично място в Обединеното кралство (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Принц Хари беше забелязан на публично място в Обединеното кралство, което предизвика истински фурор сред кралските анализатори и папараците. Той е бил заснет в Tower Bridge Studios в Лондон, като снимка от посещението му е била публикувана в социалните мрежи на студиото.


Това е първата му поява, след като в края на август стана ясно, че той и съпругата му Меган Маркъл са взели решение да се завърнат на британска земя заедно с децата си, напускайки имението си в Калифорния. Двойката се е установила в живописния район Котсуолдс в Югозападна Англия.

Завръщането на „отцепниците“ от кралското семейство е съпроводено с много спекулации. Британските медии разкриват, че една от основните причини за идването на Хари е работата по мащабен документален проект. Принцът планира да заснеме собствен филм за покойната си майка, принцеса Даяна, посветен на предстоящата 30-годишнина от нейната трагична смърт.

Появата му на публично място веднага повдигна въпроси дали ще се стигне до помирение с крал Чарлз III и принц Уилям, или проектът ще разпали нов скандал в Бъкингамския дворец.


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  • 1 Грозника

    2 1 Отговор
    Тоя ще ме победи в състезание за грозота, явно майка му коня я изплющя. Даже и софиянеца последен, като лапа е по ценен.

    15:49 08.09.2026