Цитиридис се оплака от опит за убийство на улицата в София

Комедийният водещ Николаос Цитиридис разказа за опасна ситуация, в която е попаднал, докато карал велосипеда си в центъра на София. По думите му шофьор на автомобил умишлено е насочил колата си към него, след като забелязал, че Цитиридис се движи в обратна посока по еднопосочна улица.

Инцидентът станал рано сутринта, около 8:00 часа, на ул. „Любен Каравелов“. Комикът описва отсечката като сравнително спокойна и достатъчно широка, за да се разминават без проблем дори по-големи превозни средства, обяснява той в разказа си в социалните мрежи.

Въпреки това автомобилът, който се движел срещу него, тръгнал директно към велосипеда и спрял едва в последния момент. По думите на Цитиридис единствено бързата му реакция е предотвратила по-сериозен сблъсък.

След като спрял, водачът свалил прозореца и му заявил: „Това е еднопосочна улица“. Цитиридис отвърнал иронично: „Господине, вие сте изключително интелигентен“, след което заобиколил автомобила през тротоара.

След случката комикът сподели своите разсъждения за агресията на пътя и поведението между хората. По думите му е трудно да се разбере как някой може да постави в риск чуждо здраве или живот само за да докаже, че е прав.

„Не се и чудя защо днешните деца са толкова злобни и способни на същински зверства. Възрастните са техният пример. Надявам се този господин да изпита щастие някога в живота, макар да съм сигурен, че това за него би било истински пагубно“, коментира още Цитиридис, според когото човешката злоба произлиза от бедността и цялостната фрустрация от живота.

Нищо чудно ситуацията да попадне в новото стендъп турне на Нико, което започва на 14 октомври във Варна, а на 10 ноември предстои представление в София. Шоуто е озаглавено „Хейтъросексуален“ и е посветено на темата за омразата, обществените реакции и абсурдите в ежедневието.