Цитиридис се оплака от опит за убийство на улицата в София

Комедийният водещ Николаос Цитиридис разказа за опасна ситуация, в която е попаднал, докато карал велосипеда си в центъра на София. По думите му шофьор на автомобил умишлено е насочил колата си към него, след като забелязал, че Цитиридис се движи в обратна посока по еднопосочна улица.
Инцидентът станал рано сутринта, около 8:00 часа, на ул. „Любен Каравелов“. Комикът описва отсечката като сравнително спокойна и достатъчно широка, за да се разминават без проблем дори по-големи превозни средства, обяснява той в разказа си в социалните мрежи.
Въпреки това автомобилът, който се движел срещу него, тръгнал директно към велосипеда и спрял едва в последния момент. По думите на Цитиридис единствено бързата му реакция е предотвратила по-сериозен сблъсък.
След като спрял, водачът свалил прозореца и му заявил: „Това е еднопосочна улица“. Цитиридис отвърнал иронично: „Господине, вие сте изключително интелигентен“, след което заобиколил автомобила през тротоара.
След случката комикът сподели своите разсъждения за агресията на пътя и поведението между хората. По думите му е трудно да се разбере как някой може да постави в риск чуждо здраве или живот само за да докаже, че е прав.
„Не се и чудя защо днешните деца са толкова злобни и способни на същински зверства. Възрастните са техният пример. Надявам се този господин да изпита щастие някога в живота, макар да съм сигурен, че това за него би било истински пагубно“, коментира още Цитиридис, според когото човешката злоба произлиза от бедността и цялостната фрустрация от живота.
Нищо чудно ситуацията да попадне в новото стендъп турне на Нико, което започва на 14 октомври във Варна, а на 10 ноември предстои представление в София. Шоуто е озаглавено „Хейтъросексуален“ и е посветено на темата за омразата, обществените реакции и абсурдите в ежедневието.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
15:59 30.09.2026
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3 алеко
Коментиран от #12
16:03 30.09.2026
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5 Хейт
Коментиран от #7
16:07 30.09.2026
6 Радев
16:08 30.09.2026
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11 Този
Хем признава, че НАРУШАВА ЗАКОНА, хем се оплаква ...
Коментиран от #20, #26
16:12 30.09.2026
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15 сава
До коментар #13 от "галина":Хлани се за палците на краката и ще видиш...........
16:16 30.09.2026
16 нахалник
Коментиран от #24
16:16 30.09.2026
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24 Георги
До коментар #16 от "нахалник":а за пешеходци важи ли?
16:44 30.09.2026
25 Гост
Значи, Цицибарис кара в насрещното, но другите му били виновни???
16:45 30.09.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 ои8уйхътгрф
17:05 30.09.2026