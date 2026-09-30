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Цитиридис се оплака от опит за убийство на улицата в София

Цитиридис се оплака от опит за убийство на улицата в София

30 Септември, 2026 15:58 1 527 27

  • николаос цитиридис-
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  • кола

Комикът карал колелото си, когато недоволен шофьор се насочил директно към него с автомобила си

Цитиридис се оплака от опит за убийство на улицата в София - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Комедийният водещ Николаос Цитиридис разказа за опасна ситуация, в която е попаднал, докато карал велосипеда си в центъра на София. По думите му шофьор на автомобил умишлено е насочил колата си към него, след като забелязал, че Цитиридис се движи в обратна посока по еднопосочна улица.

Инцидентът станал рано сутринта, около 8:00 часа, на ул. „Любен Каравелов“. Комикът описва отсечката като сравнително спокойна и достатъчно широка, за да се разминават без проблем дори по-големи превозни средства, обяснява той в разказа си в социалните мрежи.

Въпреки това автомобилът, който се движел срещу него, тръгнал директно към велосипеда и спрял едва в последния момент. По думите на Цитиридис единствено бързата му реакция е предотвратила по-сериозен сблъсък.

След като спрял, водачът свалил прозореца и му заявил: „Това е еднопосочна улица“. Цитиридис отвърнал иронично: „Господине, вие сте изключително интелигентен“, след което заобиколил автомобила през тротоара.

След случката комикът сподели своите разсъждения за агресията на пътя и поведението между хората. По думите му е трудно да се разбере как някой може да постави в риск чуждо здраве или живот само за да докаже, че е прав.

Не се и чудя защо днешните деца са толкова злобни и способни на същински зверства. Възрастните са техният пример. Надявам се този господин да изпита щастие някога в живота, макар да съм сигурен, че това за него би било истински пагубно“, коментира още Цитиридис, според когото човешката злоба произлиза от бедността и цялостната фрустрация от живота.

Нищо чудно ситуацията да попадне в новото стендъп турне на Нико, което започва на 14 октомври във Варна, а на 10 ноември предстои представление в София. Шоуто е озаглавено „Хейтъросексуален“ и е посветено на темата за омразата, обществените реакции и абсурдите в ежедневието.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    17 6 Отговор
    Да си купи кемпер и да заминава за чукарите.

    15:59 30.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 алеко

    17 8 Отговор
    баи ганьо е жив и кара коли!

    Коментиран от #12

    16:03 30.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Хейт

    14 18 Отговор
    Аре стига сте хейтили момчето, доста по-интелигентно е от повечето лица появяващи се по трите телевизии.

    Коментиран от #7

    16:07 30.09.2026

  • 6 Радев

    10 10 Отговор
    Ще разменим мощите на Цитиридис за мощите на цар Самуил.

    16:08 30.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този

    25 7 Отговор
    Недоумявам какви са тези нрави;

    Хем признава, че НАРУШАВА ЗАКОНА, хем се оплаква ...

    Коментиран от #20, #26

    16:12 30.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 сава

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "галина":

    Хлани се за палците на краката и ще видиш...........

    16:16 30.09.2026

  • 16 нахалник

    11 3 Отговор
    Еднопосочната улица не важи за умните е красивите колоездачи. Тя е плебса..

    Коментиран от #24

    16:16 30.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Георги

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "нахалник":

    а за пешеходци важи ли?

    16:44 30.09.2026

  • 25 Гост

    4 0 Отговор
    Това малко като онзи, който се обадил на 112 да съобщи, че всички карат в насрещното по магистралата, само той не.
    Значи, Цицибарис кара в насрещното, но другите му били виновни???

    16:45 30.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 ои8уйхътгрф

    0 0 Отговор
    Ако някой вземе та "случайно" прегази качествено туй византийско куче и то вземе да пукне обещавам да му осигуря адвокат и да го измъкна максимум с условна...

    17:05 30.09.2026