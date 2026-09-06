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Jay-Z изненада Бионсе за рождения й ден пред цял стадион

Jay-Z изненада Бионсе за рождения й ден пред цял стадион

6 Септември, 2026 12:57 466 1

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Празничният момент се случи по време на лондонската спирка от турнето JAŸ-Z 30

Jay-Z изненада Бионсе за рождения й ден пред цял стадион - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Jay-Z превърна концерта си в Лондон в истински празник за съпругата си Бионсе, която на 4 септември навърши 45 години. Пред десетки хиляди зрители на стадион „Тотнъм Хотспър“ рапърът прекъсна изпълнението си, за да отправи специален поздрав към певицата, съобщава сп. People.

Бионсе наблюдаваше шоуто от VIP ложа, когато образът ѝ се появи на огромните екрани на стадиона. Jay-Z призова публиката да се включи и целият стадион запя „Happy Birthday“. Кулминацията на изненадата беше впечатляваща заря над арената. Видимо развълнувана, певицата се усмихваше, махаше на феновете и изпращаше въздушни целувки.


Празничният момент се случи по време на лондонската спирка от турнето JAŸ-Z 30, с което 56-годишният рапър отбелязва 30 години от дебютния си албум Reasonable Doubt и 25 години от The Blueprint. Концертът предложи и други изненади – на сцената се появиха Лорин Хил и Уайклеф Жан от Fugees, както и Идрис Елба, DJ Khaled и британският рапър Giggs.

За Бионсе датата 4 септември тази година има двойно значение. Освен 45-ия ѝ рожден ден, през 2026 г. се навършват и 20 години от излизането на втория ѝ солов албум B'Day, включващ хитове като „Déjà Vu“, „Irreplaceable“ и „Ring the Alarm“.

Бионсе и Jay-Z са женени от 2008 г. и имат три деца – Блу Айви и близнаците Руми и Сър.


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