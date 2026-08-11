12 август 1944 г.: Лондон и Вашингтон бомбардират... Койнаре

Днес се навършват 82 години от трагичния 11 август 1944 г., когато англо-американската съюзна авиация нанася въздушен удар над тогавашното село (днес град) Койнаре. Нападението е част от мащабната въздушна кампания на Великобритания и САЩ срещу територията на Царство България по време на Втората световна война (ВСВ).

Хронология на въздушния удар и атаката в Плевенско

В ранните часове на нощта – точно в 2:00 часа на 11 август 1944 година – съюзническите самолети се появяват в небето над Плевенския регион и изсипват своя експлозивен товар над цивилното население в района на Койнаре. Поради късния час и изненадващия характер на нападението, атаката предизвиква огромен ужас сред местните жители, оставяйки дълбоки следи и разрушения в тогавашното селище.

Подобни въздушни офанзиви в Северозападна и Централна Северна България имат за цел да пречупят логистиката, боеспособността и икономическия гръбнак на страните от Оста. Черната статистика от англо-американските бомбардировки над България показва, че освен столицата София, десетки по-малки български градчета, стратегически железопътни възли и села стават мишена на съюзническите ВВС в края на войната.

Регионален контекст: Унищожителната вълна в Северозапада

Въздушният удар над Койнаре не е изолиран случай за този регион. По време на съюзническата кампания съседни селища в Плевенско и Врачанско също понасят тежки удари. Историческите хроники напомнят за опустошителните атаки над градове като Враца, както и над близки села като Кунино (Врачанско) и Беглеж (Плевенско), където десетки невинни граждани губят живота си, а стотици жилищни сгради са изравнени със земята.

Днес град Койнаре си спомня за среднощния кошмар от падащите бомби и отдава почит на своите предци, преживели ужаса на войната в този съдбовен летен ден на 1944 година.

Исторически контекст на събитията

След като през декември 1941 г. българското правителство обявява т.нар. „символична война“ на Великобритания и САЩ, страната попада под обхвата на стратегическите планове за въздушно настъпление на Съюзниците. В периода 1943–1944 г. страната е подложена на разрушителни дневни и нощни офанзиви. Бомбардировката над Койнаре през август 1944 г. се явява една от последните подобни операции на Балканския театър преди изтеглянето на германските войски и последвалата радикална политическа промяна в България през септември същата година.