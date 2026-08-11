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12 август 1944 г.: Лондон и Вашингтон бомбардират... Койнаре

12 август 1944 г.: Лондон и Вашингтон бомбардират... Койнаре

11 Август, 2026 10:44 1 342 24

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  • плевенско

82 г. от атаката над плевенското село през ВСВ

12 август 1944 г.: Лондон и Вашингтон бомбардират... Койнаре - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днес се навършват 82 години от трагичния 11 август 1944 г., когато англо-американската съюзна авиация нанася въздушен удар над тогавашното село (днес град) Койнаре. Нападението е част от мащабната въздушна кампания на Великобритания и САЩ срещу територията на Царство България по време на Втората световна война (ВСВ).

Хронология на въздушния удар и атаката в Плевенско

В ранните часове на нощта – точно в 2:00 часа на 11 август 1944 година – съюзническите самолети се появяват в небето над Плевенския регион и изсипват своя експлозивен товар над цивилното население в района на Койнаре. Поради късния час и изненадващия характер на нападението, атаката предизвиква огромен ужас сред местните жители, оставяйки дълбоки следи и разрушения в тогавашното селище.

Подобни въздушни офанзиви в Северозападна и Централна Северна България имат за цел да пречупят логистиката, боеспособността и икономическия гръбнак на страните от Оста. Черната статистика от англо-американските бомбардировки над България показва, че освен столицата София, десетки по-малки български градчета, стратегически железопътни възли и села стават мишена на съюзническите ВВС в края на войната.

Регионален контекст: Унищожителната вълна в Северозапада

Въздушният удар над Койнаре не е изолиран случай за този регион. По време на съюзническата кампания съседни селища в Плевенско и Врачанско също понасят тежки удари. Историческите хроники напомнят за опустошителните атаки над градове като Враца, както и над близки села като Кунино (Врачанско) и Беглеж (Плевенско), където десетки невинни граждани губят живота си, а стотици жилищни сгради са изравнени със земята.

Днес град Койнаре си спомня за среднощния кошмар от падащите бомби и отдава почит на своите предци, преживели ужаса на войната в този съдбовен летен ден на 1944 година.

Исторически контекст на събитията

След като през декември 1941 г. българското правителство обявява т.нар. „символична война“ на Великобритания и САЩ, страната попада под обхвата на стратегическите планове за въздушно настъпление на Съюзниците. В периода 1943–1944 г. страната е подложена на разрушителни дневни и нощни офанзиви. Бомбардировката над Койнаре през август 1944 г. се явява една от последните подобни операции на Балканския театър преди изтеглянето на германските войски и последвалата радикална политическа промяна в България през септември същата година.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ха ха ха

    21 3 Отговор
    Обявената война на САЩ през 1941 г. не е символична, както пишете в статията, а е война. Такова понятие символична война не съществува войната си е война.

    Коментиран от #7, #16

    10:51 11.08.2026

  • 3 хихи

    10 10 Отговор
    Това заглавие е изключително политнекоректно но вярно.

    Така става когато си от страната на булката. Едните те бомбят, другите "освобождават", после и паметници трябва да им правиш

    Коментиран от #9

    10:51 11.08.2026

  • 4 НИЩО МУ НЯМА

    8 4 Отговор
    ИРОНИЯ
    А ДОЛУ В ШУМАТА НА ТРЪНСКО
    СЕ ПОДВИЗАВА МАЙОР ТОМСЪН
    И ДНЕС ИМА ГАРА НА НЕГО...
    А В БЕЗМЕР...АМЕРИКАНИЯ..☝

    10:52 11.08.2026

  • 5 Тик-Ток

    26 7 Отговор
    Западните мародери винаги са били пирати и терористи които воюват само срещу цивилни

    10:52 11.08.2026

  • 6 Месершмит

    20 3 Отговор
    Съюзническата авиация през втората световна война бомбардира предимно цивилни цели, защото военните са добре защитени и се налага да се бомбардира през нощта.

    Коментиран от #22

    10:52 11.08.2026

  • 7 Война срещу корупцията

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ха ха ха":

    Как да не съществува? Я попрочети малко повече.

    10:54 11.08.2026

  • 8 Бай Тодор

    23 4 Отговор
    А бе , тези ни бомбардират , а пък ний паметници им правим !
    Не моа да разберем как е таа дюня !

    10:54 11.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Врачанин

    15 4 Отговор
    Тогава,а и години след това английски и американски самолети хвърляха в София и Враца играчки,заредени с експлозиви.Даже,като деца през 70те и 80те баба ми ни забраняваше да пипаме неща, намерени на улицата.

    11:02 11.08.2026

  • 11 ШЕФА

    11 7 Отговор
    Нашите стратегически съюзници краварите и бледоликите англосаксонци са единствените които са бомбардирали България.Две световни войни и хиляди километри територия губим че сме на страната на фашистите,сега ще загубим и трета заради нац.предатели ката Румен Боташа !

    Коментиран от #20

    11:06 11.08.2026

  • 12 ккк

    9 8 Отговор
    ПИШЕТЕ И ЗА " БРАТУШКИТЕ " ОБСТРЕЛВАЛИ ВАРНА ОТ МОРЕТО !!

    Коментиран от #19

    11:09 11.08.2026

  • 13 Истинското лице на

    13 3 Отговор
    сегашните ни "партньори": бомби, разруха и смърт.

    Коментиран от #14

    11:09 11.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 свидетел

    9 0 Отговор
    и накрая винаги изоставят съюзниците-ибри-ци !

    11:15 11.08.2026

  • 16 Ще има и още

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ха ха ха":

    Няколко седмици след обявяването на нашата "символична" война , Съюзниците на свой ред ни обявяват война, съвсем несимволична, и съвсем истинска. Факт, който винаги удобно пропускаме за да се изкараме невинни нищо неподозиращи жертви.
    Чудя са понякога за колко ли тъп сме смятали че е целия останал свят, та сме разчитали че някой ще се върже и ще се съобразява с нашата "символичност". Приликата с днешни лица и събития е случайна.....

    11:15 11.08.2026

  • 17 Анонимен

    7 2 Отговор
    Коронен номер на американските летящи крепости е да хвърлят детски играчки с цел да унищожат живата сила на врага/деца предимно/.Така разбират войната.За благодарност сегашните ни управляващи им издигат внушителни паметници.

    Коментиран от #18

    11:21 11.08.2026

  • 18 точен

    7 2 Отговор

    До коментар #17 от "Анонимен":

    коментар! баба ми разправяше за истински деца с откъснати пръстчета и ръчички.
    Да било е и не се забравя!!! Стига сте искали всичко и сега

    11:42 11.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Казуар

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "ШЕФА":

    Комунде, ако Германия беше победила само в района на Европа, България щеше да има излаз на Бяло море, но немците разшириха войната и загубиха мощност.

    11:51 11.08.2026

  • 21 Перо

    0 0 Отговор
    Сигурно лошо време или друга причина е принудило летците да изсипят бомбите над малко село, без стратегически цели! Кой ще лети от Бари да бомбардира керпични къщи?

    12:11 11.08.2026

  • 22 Перо

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Месершмит":

    Бомбардировката на цивилни граждански обекти е било държавна политика на Англия! Инициативата е на командващия кралските ВВС урода Харис, който е мислил, че по този начин ще предизвика граждански бунтове и смут сред населението за вътрешно сваляне на властта! Така е било и с безсмисленото унищожаване на Дрезден, Хирошима и Нагазаки, при ясен край на войната!

    Коментиран от #24

    12:16 11.08.2026

  • 23 Проверете си календара

    0 0 Отговор
    Много специалисти, много нещо.
    Годината е 2026 г., а комунистическата пропаганда не е мръднала.
    1. Царство България обявява война на Великобритания и САЩ - с почти пълно единодушие в НС.
    2. Тази конкретна бомбардировка е нощна и е в резултат на това, че Койнаре е на завоя на р.Искър, което при тогавашните нощни радари го прави видима цел. Навигационните средства тогава пораждат подобни грешки.
    3. Никога съюзническата авиация не е пускала играчки, пълни с експлозив. Това е пропаганда, появила се в Италия през 1943 г. и преминала после в Германия и България. Подхваната после от комунистическата пропаганда. Това което изглежда като писалка, всъщност са откъснали се детонатори на боеприпаси, а не цивилни предмети с експлозив.
    Това е война, в която ние се включваме на грешната страна и си плащаме цената.
    Сега руменчо отново иска да ни прикрепи към губещите.

    12:18 11.08.2026

  • 24 Календарен спец

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Перо":

    Да, Харис прибягва до тази стратегия поради обективни причини. И впоследствие самите съюзници осъждат тези действия.
    Дрезден е цел, поръчана от Сталин, която съюзниците изпълняват.
    Хирошима и Нагазаки - са бомбардирани от американците и това слага край на войната в Тихия океан, спестявайки милиони човешки животи - на съюзнически военни и на японски цивилни. Самата японска армия принуждава собственото си гражданско население да се самоубива - пример завладяването на Окинава.
    От друга страна - атомната бомба слага край на амбициите на Сталин за световно господство и спасява Западна Европа.

    12:24 11.08.2026