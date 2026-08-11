12 август 1944 г.: Лондон и Вашингтон бомбардират... Койнаре

Днес се навършват 82 години от трагичния 11 август 1944 г., когато англо-американската съюзна авиация нанася въздушен удар над тогавашното село (днес град) Койнаре. Нападението е част от мащабната въздушна кампания на Великобритания и САЩ срещу територията на Царство България по време на Втората световна война (ВСВ).
Хронология на въздушния удар и атаката в Плевенско
В ранните часове на нощта – точно в 2:00 часа на 11 август 1944 година – съюзническите самолети се появяват в небето над Плевенския регион и изсипват своя експлозивен товар над цивилното население в района на Койнаре. Поради късния час и изненадващия характер на нападението, атаката предизвиква огромен ужас сред местните жители, оставяйки дълбоки следи и разрушения в тогавашното селище.
Подобни въздушни офанзиви в Северозападна и Централна Северна България имат за цел да пречупят логистиката, боеспособността и икономическия гръбнак на страните от Оста. Черната статистика от англо-американските бомбардировки над България показва, че освен столицата София, десетки по-малки български градчета, стратегически железопътни възли и села стават мишена на съюзническите ВВС в края на войната.
Регионален контекст: Унищожителната вълна в Северозапада
Въздушният удар над Койнаре не е изолиран случай за този регион. По време на съюзническата кампания съседни селища в Плевенско и Врачанско също понасят тежки удари. Историческите хроники напомнят за опустошителните атаки над градове като Враца, както и над близки села като Кунино (Врачанско) и Беглеж (Плевенско), където десетки невинни граждани губят живота си, а стотици жилищни сгради са изравнени със земята.
Днес град Койнаре си спомня за среднощния кошмар от падащите бомби и отдава почит на своите предци, преживели ужаса на войната в този съдбовен летен ден на 1944 година.
Исторически контекст на събитията
След като през декември 1941 г. българското правителство обявява т.нар. „символична война“ на Великобритания и САЩ, страната попада под обхвата на стратегическите планове за въздушно настъпление на Съюзниците. В периода 1943–1944 г. страната е подложена на разрушителни дневни и нощни офанзиви. Бомбардировката над Койнаре през август 1944 г. се явява една от последните подобни операции на Балканския театър преди изтеглянето на германските войски и последвалата радикална политическа промяна в България през септември същата година.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Ха ха ха
Коментиран от #7, #16
10:51 11.08.2026
3 хихи
Така става когато си от страната на булката. Едните те бомбят, другите "освобождават", после и паметници трябва да им правиш
Коментиран от #9
10:51 11.08.2026
4 НИЩО МУ НЯМА
А ДОЛУ В ШУМАТА НА ТРЪНСКО
СЕ ПОДВИЗАВА МАЙОР ТОМСЪН
И ДНЕС ИМА ГАРА НА НЕГО...
А В БЕЗМЕР...АМЕРИКАНИЯ..☝
10:52 11.08.2026
5 Тик-Ток
10:52 11.08.2026
6 Месершмит
Коментиран от #22
10:52 11.08.2026
7 Война срещу корупцията
До коментар #2 от "Ха ха ха":Как да не съществува? Я попрочети малко повече.
10:54 11.08.2026
8 Бай Тодор
Не моа да разберем как е таа дюня !
10:54 11.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Врачанин
11:02 11.08.2026
11 ШЕФА
Коментиран от #20
11:06 11.08.2026
12 ккк
Коментиран от #19
11:09 11.08.2026
13 Истинското лице на
Коментиран от #14
11:09 11.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 свидетел
11:15 11.08.2026
16 Ще има и още
До коментар #2 от "Ха ха ха":Няколко седмици след обявяването на нашата "символична" война , Съюзниците на свой ред ни обявяват война, съвсем несимволична, и съвсем истинска. Факт, който винаги удобно пропускаме за да се изкараме невинни нищо неподозиращи жертви.
Чудя са понякога за колко ли тъп сме смятали че е целия останал свят, та сме разчитали че някой ще се върже и ще се съобразява с нашата "символичност". Приликата с днешни лица и събития е случайна.....
11:15 11.08.2026
17 Анонимен
Коментиран от #18
11:21 11.08.2026
18 точен
До коментар #17 от "Анонимен":коментар! баба ми разправяше за истински деца с откъснати пръстчета и ръчички.
Да било е и не се забравя!!! Стига сте искали всичко и сега
11:42 11.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Казуар
До коментар #11 от "ШЕФА":Комунде, ако Германия беше победила само в района на Европа, България щеше да има излаз на Бяло море, но немците разшириха войната и загубиха мощност.
11:51 11.08.2026
21 Перо
12:11 11.08.2026
22 Перо
До коментар #6 от "Месершмит":Бомбардировката на цивилни граждански обекти е било държавна политика на Англия! Инициативата е на командващия кралските ВВС урода Харис, който е мислил, че по този начин ще предизвика граждански бунтове и смут сред населението за вътрешно сваляне на властта! Така е било и с безсмисленото унищожаване на Дрезден, Хирошима и Нагазаки, при ясен край на войната!
Коментиран от #24
12:16 11.08.2026
23 Проверете си календара
Годината е 2026 г., а комунистическата пропаганда не е мръднала.
1. Царство България обявява война на Великобритания и САЩ - с почти пълно единодушие в НС.
2. Тази конкретна бомбардировка е нощна и е в резултат на това, че Койнаре е на завоя на р.Искър, което при тогавашните нощни радари го прави видима цел. Навигационните средства тогава пораждат подобни грешки.
3. Никога съюзническата авиация не е пускала играчки, пълни с експлозив. Това е пропаганда, появила се в Италия през 1943 г. и преминала после в Германия и България. Подхваната после от комунистическата пропаганда. Това което изглежда като писалка, всъщност са откъснали се детонатори на боеприпаси, а не цивилни предмети с експлозив.
Това е война, в която ние се включваме на грешната страна и си плащаме цената.
Сега руменчо отново иска да ни прикрепи към губещите.
12:18 11.08.2026
24 Календарен спец
До коментар #22 от "Перо":Да, Харис прибягва до тази стратегия поради обективни причини. И впоследствие самите съюзници осъждат тези действия.
Дрезден е цел, поръчана от Сталин, която съюзниците изпълняват.
Хирошима и Нагазаки - са бомбардирани от американците и това слага край на войната в Тихия океан, спестявайки милиони човешки животи - на съюзнически военни и на японски цивилни. Самата японска армия принуждава собственото си гражданско население да се самоубива - пример завладяването на Окинава.
От друга страна - атомната бомба слага край на амбициите на Сталин за световно господство и спасява Западна Европа.
12:24 11.08.2026