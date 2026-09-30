Михаил Белчев не дочака юбилея си, но концертът ще се състои

Белият костюм, приготвен за юбилейната вечер, няма да остане в гардероба. На 12 октомври в Зала 1 на НДК ще се състои концертът „Белчевият род го има“ – събитието, с което Михаил Белчев е искал да отбележи 80-годишния си юбилей.
Музикантът почина на 6 април 2026 г. на 79 години и не успя да дочака концерта. Подготовката му сега продължават съпругата му Кристина Белчева и синът му Константин. Началото на спектакъла е в 19:00 часа.
„Беше приготвил бял костюм“
Кристина Белчева разказва, че съпругът ѝ се е вълнувал от предстоящото събитие и активно се е готвел за него. „Беше приготвил бял костюм, не се готвеше да си тръгне от този свят“, казва тя.
Белчев е работил 12 години в НДК като режисьор в дирекция „Художествено-творческа дейност“. Именно там е създавал първите големи концерти, които събират на една сцена негови колеги и приятели. Юбилейната вечер също ще бъде посветена на песните и стиховете му.
Песните му ще прозвучат с участието на негови приятели
Сред обявените участници са Йорданка Христова, Васил Найденов, Братя Аргирови, Орлин Горанов, дует „Ритон“, Веселин Маринов и група „Сигнал“. На сцената ще прозвучат песни по текстове на Белчев, сред които „Булевардът“, „Младостта си отива“, „Не остарявай, любов“ и „Откровение“.
Концертът ще има и лично продължение за семейството. Месец след смъртта на Михаил Белчев се е родил първият му внук, който носи името Михаил. Така името на поета, композитора и певеца продължава в следващото поколение, докато песните му остават в репертоара на българската музика.
Белчев е автор на текстове за песни, изпълнявани от едни от най-популярните български певци. Той е носител на орден „Стара планина“ – първа степен, а през 2026 г. е удостоен посмъртно и с отличието „Златен век“ на Министерството на културата.
Източник: БТА
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
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3 сори
16:18 30.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Съпругата му за съжаление не е човека
Всеки знае че той беше необикновен
16:25 30.09.2026
7 ааа
17:04 30.09.2026