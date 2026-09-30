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Михаил Белчев не дочака юбилея си, но концертът ще се състои
  Тема: Известни личности

Михаил Белчев не дочака юбилея си, но концертът ще се състои

30 Септември, 2026 16:14 768 7

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Съпругата му Кристина и синът му Константин подготвят вечерта „Белчевият род го има“ на 12 октомври в НДК

Михаил Белчев не дочака юбилея си, но концертът ще се състои - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Белият костюм, приготвен за юбилейната вечер, няма да остане в гардероба. На 12 октомври в Зала 1 на НДК ще се състои концертът „Белчевият род го има“ – събитието, с което Михаил Белчев е искал да отбележи 80-годишния си юбилей.

Музикантът почина на 6 април 2026 г. на 79 години и не успя да дочака концерта. Подготовката му сега продължават съпругата му Кристина Белчева и синът му Константин. Началото на спектакъла е в 19:00 часа.

„Беше приготвил бял костюм“

Кристина Белчева разказва, че съпругът ѝ се е вълнувал от предстоящото събитие и активно се е готвел за него. „Беше приготвил бял костюм, не се готвеше да си тръгне от този свят“, казва тя.

Белчев е работил 12 години в НДК като режисьор в дирекция „Художествено-творческа дейност“. Именно там е създавал първите големи концерти, които събират на една сцена негови колеги и приятели. Юбилейната вечер също ще бъде посветена на песните и стиховете му.

Песните му ще прозвучат с участието на негови приятели

Сред обявените участници са Йорданка Христова, Васил Найденов, Братя Аргирови, Орлин Горанов, дует „Ритон“, Веселин Маринов и група „Сигнал“. На сцената ще прозвучат песни по текстове на Белчев, сред които „Булевардът“, „Младостта си отива“, „Не остарявай, любов“ и „Откровение“.

Концертът ще има и лично продължение за семейството. Месец след смъртта на Михаил Белчев се е родил първият му внук, който носи името Михаил. Така името на поета, композитора и певеца продължава в следващото поколение, докато песните му остават в репертоара на българската музика.

Белчев е автор на текстове за песни, изпълнявани от едни от най-популярните български певци. Той е носител на орден „Стара планина“ – първа степен, а през 2026 г. е удостоен посмъртно и с отличието „Златен век“ на Министерството на културата.

Източник: БТА


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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 сори

    6 1 Отговор
    Най-евтините билети са 25 евро, тоест 50 лева. Не са ли прекалили с очакванията, че някой ще ги даде - такива концерти има бол, а животът поскъпна страшно. Надуха си ценитена билетите, на какво ли не. Май ще има бау.

    16:18 30.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Съпругата му за съжаление не е човека

    4 0 Отговор
    който достойно да води тези моменти без него
    Всеки знае че той беше необикновен

    16:25 30.09.2026

  • 7 ааа

    0 0 Отговор
    Не беше лош певец, но аз го помня главно като активист на Ален мак. А не обичам комунистите.

    17:04 30.09.2026