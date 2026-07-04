Синовете на Бритни Спиърс дебютираха като модели на седмицата на модата в Париж (СНИМКИ)

Синовете на Бритни Спиърс, Шон Престън и Джейдън Федърлайн, направиха своя дебют на модния подиум миналия петък по време на Седмицата на модата в Париж.

Шон Престън, на 20 години, се появи в ревюто на Vetements Menswear Spring/Summer 2027 с елегантна дълга черна копринена връхна дреха, комбинирана с черна риза и вратовръзка в същата гама. Визията бе допълнена с дънки и лъскави черни обувки.

По-малкият му брат Джейдън, на 19 години, също излезе на подиума в същото ревю. Той беше облечен с избелели сини дънки, прилепнал бял потник и тъмнокафяви мокасини. Стайлингът му включваше кожен колан и няколко верижки, спуснати от талията.

Синовете на изпълнителката на „Toxic“ не бяха единствените известни имена, свързани с ревюто. На подиума се появи и трикратно номинираната за „Оскар“ актриса Шарън Стоун, която представи черно-бяла визия. Сред гостите на събитието бяха Норт Уест, най-голямата дъщеря на Ким Кардашиян и Кание Уест, както и колумбийският певец Малума.

След като дълги години Бритни беше отчуждена от синовете си заради тежкия развод с баща им Кевин Федърлайн и проблемите на майка си, през последната година отношенията им се затоплиха и момчетата прекарват доста време в компанията ѝ. През април Шон Престън добавя фамилията „Спиърс“ към профила си в социалните мрежи, без да използва фамилията Федърлайн.

Източник на изданието твърди, че двамата братя са подкрепяли майка си след ареста ѝ през март по обвинение, свързано с шофиране под въздействие на алкохол. Според информацията близките ѝ смятат, че връщането на момчетата по-активно в живота ѝ е било важен момент за певицата.

„За тях е било много хубаво да прекарват толкова време с майка си. Бритни обича и двамата еднакво. Те са целият ѝ свят“, посочва източникът.

Същият източник определя времето, което Бритни Спиърс прекарва с Шон Престън и Джейдън, като „истински подарък“ и „най-голямата радост“ за нея. По думите на източника отношенията ѝ с Шон Престън и Джейдън в момента са добри. „Те са до нея, защото са нейни синове и защото искат да бъдат там. Искат най-доброто за нея“, допълва той.