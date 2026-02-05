Родни миски и модели опровергаха споменаването на България в досиетата "Епстийн"

Буря от скандали се разрази в модния свят у нас след информация за наличието на българска следа в досиетата „Епстийн“, разсекретени от американските служби. Миски, модели и шефки на агенции не се стърпяха и изразиха позицията си срещу спекулациите, че лица от модния бизнес у нас са спомагали в трафикирането на момичета до САЩ и по-специално острова на Джефри Епстийн - сцена на ужасяващи престъпления.
Основателката на агенция „Ивет фешън“ Ивет Григорова - една от най-известните модели и мениджъри у нас, реагира най-остро: „Абсурд е наше момиче да се занимава с каквото и да било друго, освен с мода! За 32 години такова нещо не ми се е случвало“, отсече тя. По думите ѝ, ако някой се е наричал „модел“, но е вършил други дейности, това няма нищо общо с реномираните агенции. „Няма да позволим името на професията отново да бъде опетнявано“, категорична е Григорова.
В защита на бранша се включи и бившата Мис България Ивайла Бакалова: „Никога не съм се сблъсквала с подобни неща и не познавам момичетата, за които ме питате“, заяви тя и отказа да бъде замесвана в чужди скандали, пише в. Марица.
Сходна позиция зае и друга носителка на короната на Мис България – Наталия Гуркова: „Моделите са само модели. Всеки отговаря за личните си избори, но не може да се лепи етикет на цяла професия“, каза тя и предупреди, че подобни внушения вредят на имиджа на българската мода.
Своята дума каза и Жени Калканджиева от агенция „Визаж“, която постави под съмнение цялата история: „Има сериозни разминавания в датите и фактите. Ако някои момичета са пътували, най-вероятно е било самостоятелно, без знанието на агенции“, обясни тя, като подчерта, че професионалният моделски бизнес работи със строги договори и правила.
Общото послание на лицата от родния моден бизнес е единодушно: няма конкретни доказателства, че утвърдени български модели или агенции имат каквато и да е връзка с престъпната мрежа на Джефри Епстийн. Според тях смесването на слухове, непотвърдени имена и целия моден бранш е опасна манипулация, която хвърля сянка върху хора, които нямат нищо общо със скандала.
Припомняме, че всичко тръгна от споменаването на агенцията "Next One Agency" в кореспонденция на Джефри Епстийн с негов близък в България. През април 2010 г. Даниел Сиад, основен сътрудник на Епстийн, отговорен за набирането на момичета от модни агенции в Европа, пише към финансиста, че току-що се е върнал от София, България, където е завързал контакти с въпросната, която е изявила желание да работи с него. Той е предоставил на Епстийн линк към онлайн каталог на момичета от агенцията. Next One Agency е собственост на Стоян Апостолов-Стоянски, особено известен стилист у нас, работил с наши знаменитости и радващ се на добра слава и връзки в хайлайфа. Той е и един от основателите на "Ивет Фешън".
В досиетата се споменават и имената на две българки, на които Епстийн е купил билети за посещение на САЩ - К. Евтимова и Д. Чернева. Във файловете Сиад споменава и кодираното име "принцесата" - жена, с която се е срещал в България във връзка с набирането на модели, но нейната самоличност така и не е разкрита.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ОСВЕН ДА ОТРИЧАТ ДО ДУПКА
14:00 05.02.2026
2 Наблюдател
Коментиран от #44
14:01 05.02.2026
3 Дзак
14:01 05.02.2026
4 ?????
Що ги обвиняват?
Миските и моделите са най-целомъдрените хора на света.
14:02 05.02.2026
5 Така е
Пара да пада и толкоз !
14:02 05.02.2026
6 ПРИНЦЕСАТА КАЛКАНДЖИЕВА
Коментиран от #13
14:02 05.02.2026
7 Сила
За Калканджиева нема нужда от коментар ....!!!
14:02 05.02.2026
8 Ай ся...?!
Коментиран от #26
14:02 05.02.2026
9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
14:03 05.02.2026
10 😄😄😄
14:03 05.02.2026
11 Истината
После Николета и т.н.........много са ,стотици българки се продават в Дубай,Западна Европа и къде ли не !
Коментиран от #31
14:04 05.02.2026
12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
14:04 05.02.2026
13 Тя се изживяваше и в....
До коментар #6 от "ПРИНЦЕСАТА КАЛКАНДЖИЕВА":...некоректни отношения,със съседите си...!
14:04 05.02.2026
14 Кристин Ретард
14:07 05.02.2026
15 Един
14:07 05.02.2026
16 долни урви
14:08 05.02.2026
17 Ивчо сервитьор от време Оно
Коментиран от #19
14:12 05.02.2026
18 Соваж бейби
Коментиран от #20
14:15 05.02.2026
19 Соваж бейби
До коментар #17 от "Ивчо сервитьор от време Оно":Известен период и аз работих като барманка по морето и специално Жени я знам ,обща тайна беше че имаха територия и слагаха момичета с охрана по заведения да работят .
14:18 05.02.2026
20 Така е
До коментар #18 от "Соваж бейби":Ивет фешън също само ,,работнички" за чичко паричко !
Коментиран от #25
14:18 05.02.2026
21 Герги
14:19 05.02.2026
22 Тома
14:20 05.02.2026
23 Мафия ни управлява
14:21 05.02.2026
24 Жени Калканджиева
Тая ли раздрънкана кофа ще коментира морала на такива катотнея самата?
Айде стига!
Рендосват ви, всеки който ви докопа!
14:22 05.02.2026
25 Соваж бейби
До коментар #20 от "Така е":Тази вече не я знам ,преди когато живях в България ги знам какво правиха.И как пускаха и по хотелите в стаите момичета едно лято работих и в цимер на хотел барманка и са сядали охраната да чакат и пият по нещо сроделят хората,момичетата ги съжалямам повечето сами не са предполагали в какъв капан попада, някой от тях също са споделяли по нещо нали знаеш бармана е като психолог клиента говори.
14:25 05.02.2026
26 Абе лук може и да не са яли
До коментар #8 от "Ай ся...?!":Ама яко са го смукали!
14:26 05.02.2026
27 Де ссвени не виннни
14:26 05.02.2026
28 шофьор-
14:39 05.02.2026
29 Филмар
14:42 05.02.2026
30 Искахте да кажете... :
14:44 05.02.2026
31 Алекс
До коментар #11 от "Истината":А в Дубай не могат да виреят конкуренцията от Украйна и Русия ще ги смаже..
14:50 05.02.2026
32 604
14:53 05.02.2026
33 УМНА МУТРА
15:02 05.02.2026
34 Хмммм
15:08 05.02.2026
35 Боруна Лом
15:15 05.02.2026
36 Да бе да
15:21 05.02.2026
37 А всъщност
15:24 05.02.2026
38 Бай Араб
15:45 05.02.2026
40 Ха ха ха
Хвала! Тези са готови за светици... Всичките прасета на кифтета и всички мур..., почтени момичета - за светици. Аре стига глупости вее!...
16:05 05.02.2026
41 Вай
17:18 05.02.2026
42 Сийка
18:28 05.02.2026
43 Сър Стенли Ройс
14:17 06.02.2026
44 Сър Стенли Ройс
До коментар #2 от "Наблюдател":Прав си всички знаем, че рецитират Шекспир на кожения микрофон.
14:46 06.02.2026
45 Маргина
Ни моа, ш мъ умурити! Хааааааа Ха Ха.......Оооох
:))))))))))))
18:34 06.02.2026