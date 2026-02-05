Родни миски и модели опровергаха споменаването на България в досиетата "Епстийн"

Буря от скандали се разрази в модния свят у нас след информация за наличието на българска следа в досиетата „Епстийн“, разсекретени от американските служби. Миски, модели и шефки на агенции не се стърпяха и изразиха позицията си срещу спекулациите, че лица от модния бизнес у нас са спомагали в трафикирането на момичета до САЩ и по-специално острова на Джефри Епстийн - сцена на ужасяващи престъпления.

Основателката на агенция „Ивет фешън“ Ивет Григорова - една от най-известните модели и мениджъри у нас, реагира най-остро: „Абсурд е наше момиче да се занимава с каквото и да било друго, освен с мода! За 32 години такова нещо не ми се е случвало“, отсече тя. По думите ѝ, ако някой се е наричал „модел“, но е вършил други дейности, това няма нищо общо с реномираните агенции. „Няма да позволим името на професията отново да бъде опетнявано“, категорична е Григорова.

В защита на бранша се включи и бившата Мис България Ивайла Бакалова: „Никога не съм се сблъсквала с подобни неща и не познавам момичетата, за които ме питате“, заяви тя и отказа да бъде замесвана в чужди скандали, пише в. Марица.

Сходна позиция зае и друга носителка на короната на Мис България – Наталия Гуркова: „Моделите са само модели. Всеки отговаря за личните си избори, но не може да се лепи етикет на цяла професия“, каза тя и предупреди, че подобни внушения вредят на имиджа на българската мода.

Своята дума каза и Жени Калканджиева от агенция „Визаж“, която постави под съмнение цялата история: „Има сериозни разминавания в датите и фактите. Ако някои момичета са пътували, най-вероятно е било самостоятелно, без знанието на агенции“, обясни тя, като подчерта, че професионалният моделски бизнес работи със строги договори и правила.

Общото послание на лицата от родния моден бизнес е единодушно: няма конкретни доказателства, че утвърдени български модели или агенции имат каквато и да е връзка с престъпната мрежа на Джефри Епстийн. Според тях смесването на слухове, непотвърдени имена и целия моден бранш е опасна манипулация, която хвърля сянка върху хора, които нямат нищо общо със скандала.

Припомняме, че всичко тръгна от споменаването на агенцията "Next One Agency" в кореспонденция на Джефри Епстийн с негов близък в България. През април 2010 г. Даниел Сиад, основен сътрудник на Епстийн, отговорен за набирането на момичета от модни агенции в Европа, пише към финансиста, че току-що се е върнал от София, България, където е завързал контакти с въпросната, която е изявила желание да работи с него. Той е предоставил на Епстийн линк към онлайн каталог на момичета от агенцията. Next One Agency е собственост на Стоян Апостолов-Стоянски, особено известен стилист у нас, работил с наши знаменитости и радващ се на добра слава и връзки в хайлайфа. Той е и един от основателите на "Ивет Фешън".

В досиетата се споменават и имената на две българки, на които Епстийн е купил билети за посещение на САЩ - К. Евтимова и Д. Чернева. Във файловете Сиад споменава и кодираното име "принцесата" - жена, с която се е срещал в България във връзка с набирането на модели, но нейната самоличност така и не е разкрита.