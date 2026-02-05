Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
Родни миски и модели опровергаха споменаването на България в досиетата "Епстийн"

Родни миски и модели опровергаха споменаването на България в досиетата "Епстийн"

5 Февруари, 2026 13:58 2 387 45

  • джефри епстийн-
  • модели-
  • мис българия-
  • ивет фешън-
  • ивет григорова-
  • наталия гуркова-
  • жени калканджиева

Агенцията "Next One Agency" се споменава в досиетата "Епстийн" във връзка с транспортиране на момичета до САЩ

Родни миски и модели опровергаха споменаването на България в досиетата "Епстийн" - 1
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Буря от скандали се разрази в модния свят у нас след информация за наличието на българска следа в досиетата „Епстийн“, разсекретени от американските служби. Миски, модели и шефки на агенции не се стърпяха и изразиха позицията си срещу спекулациите, че лица от модния бизнес у нас са спомагали в трафикирането на момичета до САЩ и по-специално острова на Джефри Епстийн - сцена на ужасяващи престъпления.

Основателката на агенция „Ивет фешън“ Ивет Григорова - една от най-известните модели и мениджъри у нас, реагира най-остро: „Абсурд е наше момиче да се занимава с каквото и да било друго, освен с мода! За 32 години такова нещо не ми се е случвало“, отсече тя. По думите ѝ, ако някой се е наричал „модел“, но е вършил други дейности, това няма нищо общо с реномираните агенции. „Няма да позволим името на професията отново да бъде опетнявано“, категорична е Григорова.

В защита на бранша се включи и бившата Мис България Ивайла Бакалова: „Никога не съм се сблъсквала с подобни неща и не познавам момичетата, за които ме питате“, заяви тя и отказа да бъде замесвана в чужди скандали, пише в. Марица.

Сходна позиция зае и друга носителка на короната на Мис България – Наталия Гуркова: „Моделите са само модели. Всеки отговаря за личните си избори, но не може да се лепи етикет на цяла професия“, каза тя и предупреди, че подобни внушения вредят на имиджа на българската мода.

Своята дума каза и Жени Калканджиева от агенция „Визаж“, която постави под съмнение цялата история: „Има сериозни разминавания в датите и фактите. Ако някои момичета са пътували, най-вероятно е било самостоятелно, без знанието на агенции“, обясни тя, като подчерта, че професионалният моделски бизнес работи със строги договори и правила.

Общото послание на лицата от родния моден бизнес е единодушно: няма конкретни доказателства, че утвърдени български модели или агенции имат каквато и да е връзка с престъпната мрежа на Джефри Епстийн. Според тях смесването на слухове, непотвърдени имена и целия моден бранш е опасна манипулация, която хвърля сянка върху хора, които нямат нищо общо със скандала.

Припомняме, че всичко тръгна от споменаването на агенцията "Next One Agency" в кореспонденция на Джефри Епстийн с негов близък в България. През април 2010 г. Даниел Сиад, основен сътрудник на Епстийн, отговорен за набирането на момичета от модни агенции в Европа, пише към финансиста, че току-що се е върнал от София, България, където е завързал контакти с въпросната, която е изявила желание да работи с него. Той е предоставил на Епстийн линк към онлайн каталог на момичета от агенцията. Next One Agency е собственост на Стоян Апостолов-Стоянски, особено известен стилист у нас, работил с наши знаменитости и радващ се на добра слава и връзки в хайлайфа. Той е и един от основателите на "Ивет Фешън".

В досиетата се споменават и имената на две българки, на които Епстийн е купил билети за посещение на САЩ - К. Евтимова и Д. Чернева. Във файловете Сиад споменава и кодираното име "принцесата" - жена, с която се е срещал в България във връзка с набирането на модели, но нейната самоличност така и не е разкрита.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ОСВЕН ДА ОТРИЧАТ ДО ДУПКА

    48 0 Отговор
    какво им остава. Може и някоя ТИКВА или ПРАСЕ да изкочат от тази архиви...

    14:00 05.02.2026

  • 2 Наблюдател

    61 0 Отговор
    Е то остана да потвърдят. За никой не е тайна какво се случва в тези среди.

    Коментиран от #44

    14:01 05.02.2026

  • 3 Дзак

    13 2 Отговор
    Е проверявайте настройките за връзка на домашните рутери. Престъпни елементи масово се включват към чужди мрежи!

    14:01 05.02.2026

  • 4 ?????

    48 0 Отговор
    Ха ха.
    Що ги обвиняват?
    Миските и моделите са най-целомъдрените хора на света.

    14:02 05.02.2026

  • 5 Така е

    27 1 Отговор
    Епстийн ,или който и да е ,за тези е все едно !
    Пара да пада и толкоз !

    14:02 05.02.2026

  • 6 ПРИНЦЕСАТА КАЛКАНДЖИЕВА

    51 0 Отговор
    се изживяваше като кралица на модния свят у нас. И колко много моделки е "въвела" в така наречен моден "елит"

    Коментиран от #13

    14:02 05.02.2026

  • 7 Сила

    44 0 Отговор
    Ха ха хахаха ......,ох , простете !!! Не мога да спра да се смея ....точно па Ивет Фешън !!! Ха ха ха !!! " Не , не , не мога да правя такива неща .....!!!"
    За Калканджиева нема нужда от коментар ....!!!

    14:02 05.02.2026

  • 8 Ай ся...?!

    35 0 Отговор
    Не ми се правете,на ни лук яли,ни лук мирисали...!

    Коментиран от #26

    14:02 05.02.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    41 0 Отговор
    " На калъп да те хванат, бабиното, ще отричаш!" ❗

    14:03 05.02.2026

  • 10 😄😄😄

    31 0 Отговор
    Ми ний не сме такива не се таковаме за пари , а за без пари!

    14:03 05.02.2026

  • 11 Истината

    43 0 Отговор
    За Жени и Ивайла отдавна се знае какви са !
    После Николета и т.н.........много са ,стотици българки се продават в Дубай,Западна Европа и къде ли не !

    Коментиран от #31

    14:04 05.02.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    20 0 Отговор
    Те излязоха имената на две от "моделките"❗

    14:04 05.02.2026

  • 13 Тя се изживяваше и в....

    22 0 Отговор

    До коментар #6 от "ПРИНЦЕСАТА КАЛКАНДЖИЕВА":

    ...некоректни отношения,със съседите си...!

    14:04 05.02.2026

  • 14 Кристин Ретард

    28 0 Отговор
    Е тая мyтреса на снимката специално, сме сигурни, че е направила пътека до чичко ви Епщайн

    14:07 05.02.2026

  • 15 Един

    33 0 Отговор
    Само девственици са по тея агенции да знаете. Свенливи и притеснителни момичета от работа и вкъщи при мама.

    14:07 05.02.2026

  • 16 долни урви

    22 0 Отговор
    Ама тези агенции подготвят момичета само за женски метох !!!!

    14:08 05.02.2026

  • 17 Ивчо сервитьор от време Оно

    37 0 Отговор
    Лично съм присъствал на кастинги на Жени Калканджиева преди 30 години , тази жена беше брутална , държеше се тилкова зле с момичетата , че въобще нямам съмнения какво са ги правили

    Коментиран от #19

    14:12 05.02.2026

  • 18 Соваж бейби

    34 0 Отговор
    Всичките лъжат ,най много пък Жени изобщо да не взема думата работише за Маргина и се знае че беше българският Епстийн с много бизнеси но Визаж си бе чисто сводничество на момичета.Пайнер мюзик и те не са по различни.

    Коментиран от #20

    14:15 05.02.2026

  • 19 Соваж бейби

    24 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ивчо сервитьор от време Оно":

    Известен период и аз работих като барманка по морето и специално Жени я знам ,обща тайна беше че имаха територия и слагаха момичета с охрана по заведения да работят .

    14:18 05.02.2026

  • 20 Така е

    25 0 Отговор

    До коментар #18 от "Соваж бейби":

    Ивет фешън също само ,,работнички" за чичко паричко !

    Коментиран от #25

    14:18 05.02.2026

  • 21 Герги

    21 0 Отговор
    Някой да е очаквал да кажат...Да, така беше...

    14:19 05.02.2026

  • 22 Тома

    22 2 Отговор
    Абсурд е наше момиче да се занимава с друго освен с мода.Може да проверите че са честни само в носа

    14:20 05.02.2026

  • 23 Мафия ни управлява

    28 0 Отговор
    Познавам момичета избягали по чудо от лапите на Визаж и Ивет фешън ! Принуждавани да пр......рат !

    14:21 05.02.2026

  • 24 Жени Калканджиева

    19 2 Отговор
    « харесахме си девойчица и си направихме тройчица».
    Тая ли раздрънкана кофа ще коментира морала на такива катотнея самата?
    Айде стига!
    Рендосват ви, всеки който ви докопа!

    14:22 05.02.2026

  • 25 Соваж бейби

    15 4 Отговор

    До коментар #20 от "Така е":

    Тази вече не я знам ,преди когато живях в България ги знам какво правиха.И как пускаха и по хотелите в стаите момичета едно лято работих и в цимер на хотел барманка и са сядали охраната да чакат и пият по нещо сроделят хората,момичетата ги съжалямам повечето сами не са предполагали в какъв капан попада, някой от тях също са споделяли по нещо нали знаеш бармана е като психолог клиента говори.

    14:25 05.02.2026

  • 26 Абе лук може и да не са яли

    14 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ай ся...?!":

    Ама яко са го смукали!

    14:26 05.02.2026

  • 27 Де ссвени не виннни

    13 0 Отговор
    Боже, боже. Пуцкам сълза. Специално винената Жени едва преживя зараждането на " инфлуенстването"- днес всяка си мснекенства за себе си, чрез инстаграм, тик - ток, а за мамсшите 00

    14:26 05.02.2026

  • 28 шофьор-

    13 0 Отговор
    мераклия, когото познавах, изредил всички модни агенции да работи, споделяше че всички девойки там били на негово разположение и на колегите му във всяка агенция преди и след всяко ревю. Това било само едно от условията да ги качват на подиума.....

    14:39 05.02.2026

  • 29 Филмар

    12 0 Отговор
    Гледайте полския филм Жени от Дубай (2021). Същото е като и при Епсайн, като и навсякъде, където има много, много власт и много, много пари!

    14:42 05.02.2026

  • 30 Искахте да кажете... :

    6 0 Отговор
    Родни мисирки и модели опровергаха...

    14:44 05.02.2026

  • 31 Алекс

    14 0 Отговор

    До коментар #11 от "Истината":

    А в Дубай не могат да виреят конкуренцията от Украйна и Русия ще ги смаже..

    14:50 05.02.2026

  • 32 604

    7 0 Отговор
    Всички знаем от къде е матрялът за елитите..и ние сме там

    14:53 05.02.2026

  • 33 УМНА МУТРА

    10 1 Отговор
    Ние нашите момичета сами си ги експлоатираме. Не ги даваме юдите да печелят от тях.

    15:02 05.02.2026

  • 34 Хмммм

    13 0 Отговор
    Това на снимката Принцесата ли ще да е?

    15:08 05.02.2026

  • 35 Боруна Лом

    10 0 Отговор
    ТАА ЛЪЖЕ, ПОВЕЧЕ ОТ БОКО И ШИШИ, ВЗЕТИ ЗАЕДНО!

    15:15 05.02.2026

  • 36 Да бе да

    3 1 Отговор
    Покай се

    15:21 05.02.2026

  • 37 А всъщност

    6 0 Отговор
    искала е да каже "Абсурд е наше момиче да се занимава с каквото и да било друго, освен с мода , БЕЗПЛАТНО !

    15:24 05.02.2026

  • 38 Бай Араб

    2 0 Отговор
    ,,родни мисли опровергаха,, говорят тези които не са ги взели на участие , хората искат хубави жени не издухани флигорни ,полуфригидни.

    15:45 05.02.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Ха ха ха

    4 0 Отговор
    "Основателката на агенция „Ивет фешън“ Ивет Григорова - една от най-известните модели и мениджъри у нас, реагира най-остро: „Абсурд е наше момиче да се занимава с каквото и да било друго, освен с мода! За 32 години такова нещо не ми се е случвало“, отсече тя. По думите ѝ, ако някой се е наричал „модел“, но е вършил други дейности, това няма нищо общо с реномираните агенции. „Няма да позволим името на професията отново да бъде опетнявано“, категорична е Григорова."

    Хвала! Тези са готови за светици... Всичките прасета на кифтета и всички мур..., почтени момичета - за светици. Аре стига глупости вее!...

    16:05 05.02.2026

  • 41 Вай

    2 1 Отговор
    Не е вярно,добре,но Ви има,в ДОСИЕТАТА!!!Без туй не знаят де е България,че да вземат,НА МАЙТАП,да пишат,български имена!!!

    17:18 05.02.2026

  • 42 Сийка

    3 0 Отговор
    От агенциите са прави : всички наши модели са девствени!

    18:28 05.02.2026

  • 43 Сър Стенли Ройс

    0 0 Отговор
    Ма как такЪ, мммче разбира се, че родните миски и модели не са ду....ли, см.....али, цепили в хралупите и въртени да шиш на GANG BANG. Неее да не си помислите, че е вярно, абсурд. Аз нЕ вЕрвам те да са правили такива мискинлици.

    14:17 06.02.2026

  • 44 Сър Стенли Ройс

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Наблюдател":

    Прав си всички знаем, че рецитират Шекспир на кожения микрофон.

    14:46 06.02.2026

  • 45 Маргина

    0 0 Отговор
    Хааааа Ха Ха Ха Хааааа......ХаааХаХаХааааа Хааааааааааааа, Ха Ха Ха......Ха Ха Хааааааа......ААААААААА Ха Ха Ха......
    Ни моа, ш мъ умурити! Хааааааа Ха Ха.......Оооох
    :))))))))))))

    18:34 06.02.2026