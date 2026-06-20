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Мик Джагър сложи край на враждата между британските легенди Ролинг Стоунс и Бийтълс

Мик Джагър сложи край на враждата между британските легенди Ролинг Стоунс и Бийтълс

20 Юни, 2026 07:59, обновена 20 Юни, 2026 08:03 1 345 18

  • великобритания-
  • ролинг стоунс-
  • бийтълс-
  • мик джагър

Това беше и съперничество между Лондон и Ливърпул, подобно на Лос Анджелис и Ню Йорк, отбеляза великият музикант

Мик Джагър сложи край на враждата между британските легенди Ролинг Стоунс и Бийтълс - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Фронтменът на Ролинг Стоунс, Мик Джагър, сложи край на враждата между групата си и британските легенди, Бийтълс.

В предаването „Today Show“ с Уили Гайст, 82-годишният певец си спомни за 60-те години на миналия век, когато групите често са били представяни като съперници.

Според Джагър, в слуховете за тяхното съперничество е имало известна доза истина, но всяка вражда вече е приключила.

„Мисля, че имаше PR елемент. Но това беше и съперничество между Лондон и Ливърпул, подобно на Лос Анджелис и Ню Йорк. Очевидно това се бе превърнало в добра тема за обсъждане в пресата“, сподели той.

В днешно време няма конфликти между групите, както се вижда от факта, че Пол Маккартни се появява в новия албум на Ролинг Стоунс, „Foreign Tongues“, който ще излезе на 10 юли. Той също така е свирил на бас в песента им от 2024 г. „Bite My Head Off“.

„Той свири наистина добре, в нашия ритъм. Има способността да сменя стилове и е наистина добър басист“, похвали ливърпулския музикант Джагър.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Елизабет Цветанова

    2 0 Отговор
    Избамка ме герб и избега с 200 🥳🤭

    Коментиран от #4

    08:08 20.06.2026

  • 2 Пич

    10 1 Отговор
    Е браво !!! На време са се сетили старчоците!

    08:13 20.06.2026

  • 3 Елизабет Цветанова

    2 0 Отговор
    Който и да ме избамка бяга с 200 🤭🥳🤭🥳🤣

    08:14 20.06.2026

  • 4 Мъж

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Елизабет Цветанова":

    Прекалено радостен съм нищожество такова 🥳🥳

    08:18 20.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Запознат

    2 0 Отговор
    Прокажените полковници се чудят каква интрига да завъртят тия умрялчовци най голямите лицемери източиха държавата с пенсиите

    08:27 20.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Елизабет старата мома

    2 0 Отговор
    Който и да ме избамка бяга с 200 🥳🤣🥳🤣

    08:36 20.06.2026

  • 9 Бети мухлата

    2 0 Отговор
    Избамка ме герб и избяга с 200 🥳🤣🥳🤣🐐

    08:49 20.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Анита ескорт топмодел счетоводство русия

    2 0 Отговор
    Едно време като работех на Сливница и централна гара моя венеролог вдигна 3 кооперации ... Всяка седмица ходех за лечение при него 🤣🥳

    Коментиран от #13

    09:03 20.06.2026

  • 12 Велики музиканти!

    10 1 Отговор
    Битълс и Ролинг стоунс са като двете страни на една златна монета. Те ще останат завинаги в историята на музиката. бг.

    09:08 20.06.2026

  • 13 Дзак

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Анита ескорт топмодел счетоводство русия":

    Което събуди поредна гейдрама във факти бг!

    09:09 20.06.2026

  • 14 Кат познавам публиката,

    3 1 Отговор
    едва ли има 10- на човека, които знаят кои са Джагър и Макартни!

    Глейте коментарите и ще видите , че съм прав!

    09:23 20.06.2026

  • 15 Много се е разбързал

    2 0 Отговор
    закъде бърза, трябваше да изчака още 50-60 години да го обяви…

    09:43 20.06.2026

  • 16 Перо

    2 0 Отговор
    На 82 г., само за спомени може да става дума!

    10:13 20.06.2026

  • 17 Пешо Стоманата

    1 1 Отговор
    Ме боли чернозелената баскитара!

    10:14 20.06.2026

  • 18 Перо

    2 2 Отговор
    За ДженZи поколението и джендърията има само Банга-ранга! За тях няма нито история, нито музика, нито живот, преди 1992 г.

    10:18 20.06.2026