Мик Джагър сложи край на враждата между британските легенди Ролинг Стоунс и Бийтълс

Фронтменът на Ролинг Стоунс, Мик Джагър, сложи край на враждата между групата си и британските легенди, Бийтълс.
В предаването „Today Show“ с Уили Гайст, 82-годишният певец си спомни за 60-те години на миналия век, когато групите често са били представяни като съперници.
Според Джагър, в слуховете за тяхното съперничество е имало известна доза истина, но всяка вражда вече е приключила.
„Мисля, че имаше PR елемент. Но това беше и съперничество между Лондон и Ливърпул, подобно на Лос Анджелис и Ню Йорк. Очевидно това се бе превърнало в добра тема за обсъждане в пресата“, сподели той.
В днешно време няма конфликти между групите, както се вижда от факта, че Пол Маккартни се появява в новия албум на Ролинг Стоунс, „Foreign Tongues“, който ще излезе на 10 юли. Той също така е свирил на бас в песента им от 2024 г. „Bite My Head Off“.
„Той свири наистина добре, в нашия ритъм. Има способността да сменя стилове и е наистина добър басист“, похвали ливърпулския музикант Джагър.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Елизабет Цветанова
Коментиран от #4
08:08 20.06.2026
2 Пич
08:13 20.06.2026
3 Елизабет Цветанова
08:14 20.06.2026
4 Мъж
До коментар #1 от "Елизабет Цветанова":Прекалено радостен съм нищожество такова 🥳🥳
08:18 20.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Запознат
08:27 20.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Елизабет старата мома
08:36 20.06.2026
9 Бети мухлата
08:49 20.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Анита ескорт топмодел счетоводство русия
Коментиран от #13
09:03 20.06.2026
12 Велики музиканти!
09:08 20.06.2026
13 Дзак
До коментар #11 от "Анита ескорт топмодел счетоводство русия":Което събуди поредна гейдрама във факти бг!
09:09 20.06.2026
14 Кат познавам публиката,
Глейте коментарите и ще видите , че съм прав!
09:23 20.06.2026
15 Много се е разбързал
09:43 20.06.2026
16 Перо
10:13 20.06.2026
17 Пешо Стоманата
10:14 20.06.2026
18 Перо
10:18 20.06.2026