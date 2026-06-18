Пол Маккартни навършва 84 години: Един от най-влиятелните музиканти в историята

Бившият член на легендарната група The Beatles навършва 84 години и продължава да бъде активен творец.

Роден на 18 юни 1942 г. в Ливърпул, Маккартни израства в следвоенна Англия и още като тийнейджър се запознава с Джон Ленън – среща, която променя историята на популярната музика. Заедно те създават едно от най-успешните авторски партньорства на XX век, подписвайки се под десетки безсмъртни хитове като „Yesterday“, „Hey Jude“, „Let It Be“, „Penny Lane“ и „Eleanor Rigby“.

След разпадането на The Beatles през 1970 г. Маккартни не само успява да изгради успешна самостоятелна кариера, но и създава групата Wings, с която записва редица хитове, сред които „Band on the Run“, „Jet“, „Live and Let Die“ и „Mull of Kintyre“. През следващите десетилетия той се утвърждава като един от най-продаваните изпълнители в историята на музиката, носител на десетки отличия, включително 18 награди „Грами“ и рицарско звание от британската корона.

Любопитен факт е, че Маккартни държи рекордите за един от най-успешните композитори и автори на песни в света. Баладата „Yesterday“ е сред най-презаписваните песни в музикалната история, а каталогът му включва стотици композиции, изпълнявани от поколения артисти по цял свят.

Въпреки че отдавна е част от музикалния Олимп, сър Пол не спира да твори. През 2026 г. той издаде новия си студиен албум „The Boys of Dungeon Lane“, вдъхновен от детските му години в Ливърпул. Проектът е първият му албум с изцяло нов материал от повече от пет години и беше посрещнат с голям интерес от критиката и публиката. Сред акцентите е песента „Home to Us“, записана заедно с Ринго Стар – първият им истински вокален дует.

Покрай новия албум Маккартни участва и в документални проекти, посветени на богатата му кариера, включително филма „McCartney: The Hunt for the Lost Bass“, който разказва историята на легендарния му бас Höfner, изчезнал преди десетилетия и открит след продължително издирване.

През годините музикантът остава активен и по обществени теми – от защитата на животните и вегетарианството до позициите си за бъдещето на музикалната индустрия и използването на изкуствен интелект в творческите професии.