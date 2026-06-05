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5 юни 1947 г.: Ражда се "Планът Маршал", възродил следвоенна Европа

5 юни 1947 г.: Ражда се "Планът Маршал", възродил следвоенна Европа

5 Юни, 2026 13:16 856 11

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  • европа-
  • втора световна война

През 1953 г. генерал Джордж Маршал получава Нобелова награда за мир заради приноса си към стабилизирането на света

5 юни 1947 г.: Ражда се "Планът Маршал", възродил следвоенна Европа - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 5 юни 1947 г. държавният секретар на САЩ Джордж Маршал изнася историческа реч в Харвардския университет, с която предлага Програмата за възстановяване на Европа, останала в историята като „Планът Маршал“. Това е мащабна американска инициатива за икономическа помощ на съсипаната след Втората световна война Европа.

Сред основните цели на плана са икономическо възстановяване, включващо реконструиране на разрушените градове, фабрики, железопътни линии и инфраструктура. Овладяване на влиянието на СССР и предотвратяване на политическия възход на местните комунистически партии в Западна Европа чрез стабилизиране на жизнения стандарт. Стимулиране на свободната търговия и модернизация на европейската индустрия по американски модел. Създаване на стабилни партньори, които да купуват американски стоки, предпазвайки икономиката на САЩ от следвоенна рецесия.

Програмата официално стартира през април 1948 г. и продължава четири години. Отпуснати са около 13,3 милиарда долара (равностойни на над 150 милиарда днешни долара). Помощта се състои основно от директни грантове (дарения) за суровини, храна, горива и машини, а не от заеми. Общо 16 (по-късно 17) западноевропейски държави получават средства, като най-голям дял взимат Великобритания, Франция и Западна Германия.

САЩ формално предлагат помощта на всички европейски страни, включително на СССР и държавите от бъдещия Източен блок. Страни като Чехословакия и Полша първоначално изразяват желание да се включат. Йосиф Сталин обаче вижда в плана „икономически империализъм“ и опит за американско влияние. Под натиска на Москва, България и останалите източноевропейски страни отказват участие. Вместо това през 1949 г. Кремъл създава алтернативната икономическа организация СИВ (Съвет за икономическа взаимопомощ).

Планът постига огромен успех – икономиките на Западна Европа се възстановяват с безпрецедентни темпове, надминавайки предвоенните си нива. За разпределението на средствата е създадена Организацията за европейско икономическо сътрудничество (ОЕИС). Тя принуждава европейските нации да си сътрудничат, което поставя основите на бъдещата европейска интеграция. Отказът на СССР окончателно разделя континента и очертава „Желязната завеса“.

През 1953 г. генерал Джордж Маршал получава Нобелова награда за мир заради приноса си към стабилизирането на света.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1947 план Маршал

    6 5 Отговор
    2047 Германия продължава да плаща..

    13:23 05.06.2026

  • 2 генерал адмирал

    5 6 Отговор
    Брей голям принос имал този маршал. Написал няколко А4-ки с "историческа реч". А неизвестните американски бачкатори да опъват каиша, за да изработят тези 13 милиарда.

    13:27 05.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Веско швепса

    3 4 Отговор
    Големия план баце,заробването и до днес продължава със новите управници на есср,особено блестящите с акъла си урсула и оная най умната калас

    13:33 05.06.2026

  • 5 Нобела награда за войнолюбци

    3 3 Отговор
    И планът Маршъл с Нобелова за мир. Борчът като стабилизиращ фактор, но за кого?

    13:38 05.06.2026

  • 6 Стефан Стефанов

    2 1 Отговор
    Много умен тоя генерал. Как се сетил да даде заем. Аз ако бях нямаше да се сетя. Да има поне един шапкар умен.

    13:46 05.06.2026

  • 7 чикислав

    8 1 Отговор
    Ако България беше получила пари по този план, може би опростачаването на народа нямаше да бъде толкова напреднало.

    13:48 05.06.2026

  • 8 Софето

    6 2 Отговор
    Ако бяхме приели, европейска държава щяхме да сме отдавна, а не колхозник с потник

    13:57 05.06.2026

  • 9 отец Шменти Капели

    3 2 Отговор
    пък скоро възстановиха Ирак, Афганистан, Либия, Сирия.........а сега искат да възстановят и Иран

    14:20 05.06.2026

  • 10 Сега

    2 2 Отговор
    Някой помни ли вече войната,студената война.Що глад имаше по българските земи след 44г., що мизерия и беззаконие.

    Коментиран от #11

    14:33 05.06.2026

  • 11 доц.Мангъров

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Сега":

    Препоръчвам ти, да отидеш и да ти прегледат главата

    15:07 05.06.2026