29 април 1945 г: Ева Браун става "Фрау Хитлер" ден преди смъртта

Адолф Хитлер и Ева Браун сключват брак на 29 април 1945 г. в Берлинския Фюрербункер, само ден преди самоубийството си.

Браун е по-скоро лична спътница на Хитлер, отколкото политическа фигура, като връзката им често се разглежда като сложна и нееднозначна

Церемонията е кратка и гражданска, проведена в присъствието на свидетели, докато Червената армия наближава.

Ева Браун става законна съпруга на Хитлер, подписвайки се с "Браун", но задрасква името и пише "Хитлер".

Свидетели на церемонията са Йозеф Гьобелс и Мартин Борман.

Сватбата е жест на вярност от страна на Браун в последните часове на нацисткия режим.

Хитлер дълго време отказва да се ожени, като връзката му с Ева Браун е държана в тайна от обществото през по-голямата част от времето.

След гражданската церемония, младоженците и малък брой присъстващи вдигат тост с шампанско в един от малките зали за срещи в бункера.

Продължението е описано като „сватбена закуска“, на която Хитлер и Ева Браун (която вече настоявала да я наричат „Фрау Хитлер“) разговарят с гостите.

Дългогодишната любовница на Адолф Хитлер остава в сянката на публичния му образ като "самотен водач".

Ева Браун е родена през 1912 г. в Мюнхен. Тя е млада, жизнена жена, която обича спорта, фотографията и киното, контрастираща рязко със сериозния образ на Хитлер.

Хитлер държи връзката им в тайна, за да поддържа имиджа си на човек, посветен изцяло на Германия. Браун рядко се появява публично с него и често е принудена да стои в сянка, прекарвайки по-голямата част от времето си в резиденцията Бергхоф.

Историците смятат, че Ева Браун не е имала политическо влияние над Хитлер. Тя често прави неща, които той не одобрява, като пушене и носене на грим.

Въпреки несигурността на връзката им, Браун остава лоялна на Хитлер до края.

В последните дни на Третия райх тя се присъединява към него в бункера в Берлин, където на 29 април 1945 г. се омъжват, а на следващия ден извършват самоубийство..

На 30 април 1945 г., около 15:30 ч., Хитлер се застрелва, а Ева Браун гълта цианид.