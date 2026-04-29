29 април 1945 г: Ева Браун става "Фрау Хитлер" ден преди смъртта

Адолф Хитлер и Ева Браун сключват брак на 29 април 1945 г. в Берлинския Фюрербункер, само ден преди самоубийството си.
Браун е по-скоро лична спътница на Хитлер, отколкото политическа фигура, като връзката им често се разглежда като сложна и нееднозначна
Церемонията е кратка и гражданска, проведена в присъствието на свидетели, докато Червената армия наближава.
Ева Браун става законна съпруга на Хитлер, подписвайки се с "Браун", но задрасква името и пише "Хитлер".
Свидетели на церемонията са Йозеф Гьобелс и Мартин Борман.
Сватбата е жест на вярност от страна на Браун в последните часове на нацисткия режим.
Хитлер дълго време отказва да се ожени, като връзката му с Ева Браун е държана в тайна от обществото през по-голямата част от времето.
След гражданската церемония, младоженците и малък брой присъстващи вдигат тост с шампанско в един от малките зали за срещи в бункера.
Продължението е описано като „сватбена закуска“, на която Хитлер и Ева Браун (която вече настоявала да я наричат „Фрау Хитлер“) разговарят с гостите.
Дългогодишната любовница на Адолф Хитлер остава в сянката на публичния му образ като "самотен водач".
Ева Браун е родена през 1912 г. в Мюнхен. Тя е млада, жизнена жена, която обича спорта, фотографията и киното, контрастираща рязко със сериозния образ на Хитлер.
Хитлер държи връзката им в тайна, за да поддържа имиджа си на човек, посветен изцяло на Германия. Браун рядко се появява публично с него и често е принудена да стои в сянка, прекарвайки по-голямата част от времето си в резиденцията Бергхоф.
Историците смятат, че Ева Браун не е имала политическо влияние над Хитлер. Тя често прави неща, които той не одобрява, като пушене и носене на грим.
Въпреки несигурността на връзката им, Браун остава лоялна на Хитлер до края.
В последните дни на Третия райх тя се присъединява към него в бункера в Берлин, където на 29 април 1945 г. се омъжват, а на следващия ден извършват самоубийство..
На 30 април 1945 г., около 15:30 ч., Хитлер се застрелва, а Ева Браун гълта цианид.
1 Kaлпазанин
11:53 29.04.2026
2 Знаем ние
11:53 29.04.2026
3 Тръмпито
11:54 29.04.2026
4 Тик так
11:55 29.04.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Тромбона
11:58 29.04.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.