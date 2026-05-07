7 май 1945 г.: Генерал Алфред Йодъл подписва в Реймс безусловната капитулация на Германия

7 Май, 2026 19:13, обновена 7 Май, 2026 19:27 769 6

Документът постановява, че всички германски сили трябва да прекратят активните операции до 23:01 часа на 8 май

Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 7 май 1945 г. се случва едно от най-значимите събития в съвременната история.

В 02:41 часа сутринта, в малка червена тухлена сграда на училище в Реймс (тогавашен щаб на съюзническите сили), генерал-полковникът от Вермахта Алфред Йодъл подписва акта за безусловна капитулация на Третия райх.

Йодъл е началник на Оперативния щаб на Върховното командване на въоръжените сили (OKW) по време на Втората световна война.

В Реймс той действа по упълномощаване от назначения за наследник на Хитлер райхспрезидент Карл Дьониц

Документът постановява, че всички германски сили трябва да прекратят активните операции до 23:01 часа на 8 май.

Освен от Йодъл, подписите си полагат още генерал-лейтенант Уолтър Бедел Смит – от името на Върховния главнокомандващ на Съюзническите експедиционни сили (генерал Дуайт Айзенхауер); генерал-майор Иван Суслопаров – подписва от името на Съветското главно командване (като съветски офицер за връзка в Париж) и генерал Франсоа Севез – като официален свидетел от името на Френската армия (национален военен съветник на генерал Шарл дьо Гол).

Тъй като Сталин настоява капитулацията да бъде официално ратифицирана и в сърцето на превзетия Берлин, на следващия ден (8 май) се провежда втора церемония под председателството на маршал Георгий Жуков.

Поради разликата в часовите зони и времето на влизане в сила, в Западна Европа и САЩ празнуват на 8 май (V-E Day), а в Русия и Източна Европа – на 9 май.

Това събитие слага фактически край на шестгодишния конфликт в Европа, макар войната в Тихия океан да продължава до септември същата година.

Алфред Йодл е роден е през 1890 г. в Бавария. Служи като артилерийски офицер през Първата световна война и по-късно се издига бързо под ръководството на Адолф Хитлер. Като шеф на Оперативния щаб работи в тясно сътрудничество с фелдмаршал Вилхелм Кайтел.

Йодл участва в оперативното планиране на почти всички мащабни кампании на Вермахта, включително инвазиите в Полша, Франция и Съветския съюз.К

След войната е изправен пред Международния военен трибунал в Нюрнберг. Осъден е за военни престъпления, престъпления срещу човечеството и заговор за водене на агресивна война

Обесен е на 16 октомври 1946 г.


  • 1 преминаващ

    1 3 Отговор
    Само проруски коментари тук. Чао.

    19:20 07.05.2026

  • 2 НЕКА ВСИЧКИ БГ ФАШИСТИ И БАНДЕРИ

    4 2 Отговор
    Прочетат внимателно тази статия няколко пъти. Да знаят какво ги чака.

    19:21 07.05.2026

  • 3 ТРОЛСКА ТИШИНА

    0 1 Отговор
    Нещо тримата глупаци дето кралят по цял ден ги няма. СТУПОР

    19:27 07.05.2026

  • 4 ADOLF БЕШЕ АБСОЛЮТНО ПРАВ!

    3 1 Отговор
    ADOLF БЕШЕ АБСОЛЮТНО ПРАВ ЗА мър ши т€ (€в р€и, комуни$ти, ман га ли И п€ да ли)!

    ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р.$ТИ!
    ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
    АНТИКОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
    81г. КОМУНИЗЪМ И Ч€РВ€НИ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!

    19:34 07.05.2026

  • 5 az СВО Победа 81

    3 1 Отговор
    Накратко:

    1. На 07.05.1945г. "съюзниците" на СССР опитват да подпишат сепаративен мир с нацистите.

    2. Номерът им не минава. Сталин се намесва и справедлиеостта тържествува!

    19:38 07.05.2026

  • 6 СССР

    1 0 Отговор
    Слава на Съветската Армия Победител! И краварите намазаха покрай нея

    19:43 07.05.2026