7 май 1945 г.: Генерал Алфред Йодъл подписва в Реймс безусловната капитулация на Германия

На 7 май 1945 г. се случва едно от най-значимите събития в съвременната история.
В 02:41 часа сутринта, в малка червена тухлена сграда на училище в Реймс (тогавашен щаб на съюзническите сили), генерал-полковникът от Вермахта Алфред Йодъл подписва акта за безусловна капитулация на Третия райх.
Йодъл е началник на Оперативния щаб на Върховното командване на въоръжените сили (OKW) по време на Втората световна война.
В Реймс той действа по упълномощаване от назначения за наследник на Хитлер райхспрезидент Карл Дьониц
Документът постановява, че всички германски сили трябва да прекратят активните операции до 23:01 часа на 8 май.
Освен от Йодъл, подписите си полагат още генерал-лейтенант Уолтър Бедел Смит – от името на Върховния главнокомандващ на Съюзническите експедиционни сили (генерал Дуайт Айзенхауер); генерал-майор Иван Суслопаров – подписва от името на Съветското главно командване (като съветски офицер за връзка в Париж) и генерал Франсоа Севез – като официален свидетел от името на Френската армия (национален военен съветник на генерал Шарл дьо Гол).
Тъй като Сталин настоява капитулацията да бъде официално ратифицирана и в сърцето на превзетия Берлин, на следващия ден (8 май) се провежда втора церемония под председателството на маршал Георгий Жуков.
Поради разликата в часовите зони и времето на влизане в сила, в Западна Европа и САЩ празнуват на 8 май (V-E Day), а в Русия и Източна Европа – на 9 май.
Това събитие слага фактически край на шестгодишния конфликт в Европа, макар войната в Тихия океан да продължава до септември същата година.
Алфред Йодл е роден е през 1890 г. в Бавария. Служи като артилерийски офицер през Първата световна война и по-късно се издига бързо под ръководството на Адолф Хитлер. Като шеф на Оперативния щаб работи в тясно сътрудничество с фелдмаршал Вилхелм Кайтел.
Йодл участва в оперативното планиране на почти всички мащабни кампании на Вермахта, включително инвазиите в Полша, Франция и Съветския съюз.К
След войната е изправен пред Международния военен трибунал в Нюрнберг. Осъден е за военни престъпления, престъпления срещу човечеството и заговор за водене на агресивна война
Обесен е на 16 октомври 1946 г.
