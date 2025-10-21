Милионерка реши тайно да пробва "истинския живот" и стана домашна прислужница

В Хонконг собствениците на къща, където работела 20-годишна индонезийска камериерка, внезапно открили, че помощничката им е била таен милионер през цялото време, съобщи Mothership.

Младата чужденка започнала работа за семейството на жена от Хонконг преди няколко години. Наскоро тя поискала предсрочно прекратяване на договора си, защото планирала да се омъжи в родината си. Работодателите ѝ се притеснили за нея, смятайки, че може да е станала жертва на брачна измама. Тя обаче твърдяла, че имала връзка с годеника си от дълго време и че той я подкрепя финансово.

Скоро работодателите на индонезийката ги очаквала нова изненада. Оказало се, че момичето произхожда от много богато семейство и притежава ферма, както и плантации за кафе и зърно в родината си. Тя признала, че е решила да работи като камериерка, за да „изпита истинския живот“.