Райна показа дупе за милиони в Гуаделупе (СНИМКИ)

22 Август, 2025 08:17 2 289 21

Певицата е известна със страстта си към спорта и танците

Райна показа дупе за милиони в Гуаделупе (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Сексапилната попфолк фурия Райна за пореден път доказа, че знае как да разтуптява мъжките сърца и да кара колежките си да завиждат. Певицата публикува гореща серия снимки от райския остров Гуаделупе, където е на почивка, пише marica.bg.

На кадрите Райна позира с минимално плажно облекло, разкривайки перфектно изваяното си тяло и най-вече задните си части, които феновете определиха като „най-сочните в бранша“. Под фотосите буквално заваляха коментари от типа: „Богиня!“, „Това е дупе за милиони!“ и „Колежките могат само да мечтаят“.


Освен с форми, Райна впечатлява и с бляскава усмивка, естествен чар и усет към стила. Певицата е известна със страстта си към спорта и танците, които явно дават резултат – всяка нейна снимка е ураган от лайкове.

Гуаделупе е новото ѝ любимо място, където Райна събира слънце, плува в кристални води и демонстрира, че знае как да комбинира лукс и свобода. Според запознати красавицата обмисля и нови музикални проекти.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дупччили

    25 0 Отговор
    Сме го този билет.

    08:19 22.08.2025

  • 2 Ха ха ха ха

    25 0 Отговор
    Е, баш пък за милиони… айде по-сериозно.

    08:20 22.08.2025

  • 4 Дупевгуаделупе

    22 0 Отговор
    Чак пък за милиони...

    08:22 22.08.2025

  • 5 Боруна Лом

    14 0 Отговор
    А ПРОИЗВЕЖДА ЛИ ФЕ....КАЛ......ИИ?

    08:23 22.08.2025

  • 6 Бай Иван

    22 0 Отговор
    Всеки си показва и хвалистоката с която си изкарва хляба. Нали то я води по екзотични места.

    08:26 22.08.2025

  • 7 Следящ цените

    13 0 Отговор
    150лв е добре

    08:28 22.08.2025

  • 8 Българин.

    10 0 Отговор
    Дядо ми винаги казваше//Топла Дупка/

    Коментиран от #19

    08:29 22.08.2025

  • 9 Щерев

    20 0 Отговор
    ф@кти правят реклама на българското опростачване а после се чудят защо 60% от учениците и студентите не могат да четат.

    08:32 22.08.2025

  • 11 А защо

    12 0 Отговор
    Не покаже втулката?? Да видим разбита ли е

    08:38 22.08.2025

  • 12 я дайте реалната оферта

    5 0 Отговор
    стига с тая изкуствена инфлация

    08:41 22.08.2025

  • 13 Здрасти

    4 0 Отговор
    Хаххаха, щяла да изкара милиони с него

    08:48 22.08.2025

  • 14 Стас

    1 4 Отговор
    Райничка е много красива моминка!

    08:54 22.08.2025

  • 15 Санировката

    6 0 Отговор
    е добра... ама кАнализацията си е стара..

    08:55 22.08.2025

  • 16 88888

    8 0 Отговор
    Просто гз. Жената си изкарва хляба с него, виждате ли е къде е принудена да обикаля. По знайни и незнайни на райни си ммайни си.

    08:57 22.08.2025

  • 19 мдааа

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Българин.":

    но влагата си е до време

    09:06 22.08.2025

  • 20 Червения фенер

    2 0 Отговор
    Не знаех, че отходния канал бил за милиони. Копаете дъното мисирки!

    09:07 22.08.2025

  • 21 бай Иван

    0 0 Отговор
    Само задник без предник не става.Отпред може да е друга!!

    09:22 22.08.2025