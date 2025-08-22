Райна показа дупе за милиони в Гуаделупе (СНИМКИ)

Сексапилната попфолк фурия Райна за пореден път доказа, че знае как да разтуптява мъжките сърца и да кара колежките си да завиждат. Певицата публикува гореща серия снимки от райския остров Гуаделупе, където е на почивка, пише marica.bg.
На кадрите Райна позира с минимално плажно облекло, разкривайки перфектно изваяното си тяло и най-вече задните си части, които феновете определиха като „най-сочните в бранша“. Под фотосите буквално заваляха коментари от типа: „Богиня!“, „Това е дупе за милиони!“ и „Колежките могат само да мечтаят“.
Освен с форми, Райна впечатлява и с бляскава усмивка, естествен чар и усет към стила. Певицата е известна със страстта си към спорта и танците, които явно дават резултат – всяка нейна снимка е ураган от лайкове.
Гуаделупе е новото ѝ любимо място, където Райна събира слънце, плува в кристални води и демонстрира, че знае как да комбинира лукс и свобода. Според запознати красавицата обмисля и нови музикални проекти.
